В матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Бруклин» будет принимать «Лос-Анджелес Клипперс». Игра пройдет в «Барклайс Центре» 29 марта. Начало встречи — в 02:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Бруклин» — «Лос-Анджелес Клипперс», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Бруклин»

Турнирное положение: Никакого просвета у «Бруклина» по игре и результатам не видно, поэтому коллектив из Нью-Йорка продолжает занимать 13 позицию Востока.

Последние матчи: Пять последних матчей«Бруклин» не может победить, а качество игры просто отвратительное.

Травмированные игроки: Джонсон, Мелтон, Шарп и Томас точно не смогут сыграть за «Бруклин». Кроме этого, есть вопросы по здоровью Уотфорда и Уильямса.

Общий тонус клуба: В игре против «Лос-Анджелес Клипперс» хозяева в очередной раз капитулируют без какого-либо сопротивления.

«Лос-Анджелес Клипперс»

Турнирное положение: Пара последних удачных недель позволила «Лос-Анджелес Клипперс» подняться на шестую позицию Запада.

Прогнозы и ставки на НБА

Последние матчи: В семи последних поединках «Лос-Анджелес Клипперс» проиграл всего раз, уступив два очка «Оклахоме».

Травмированные игроки: Вне игры у «Лос-Анджелес Клипперс» только Миллер. Все остальные игроки в распоряжении Лю.

Общий тонус клуба: С нынешним «Бруклином» гости могут выпустить резерв и все равно одержат победу в предстоящем матче.

Статистика для ставок

«Бруклин» не может победить пять матчей кряду

Четыре последних очных противостояния остались за «Лос-Анджелес Клипперс»

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Бруклина» дают коэффициент 5.16, а на победу «Лос-Анджелес Клипперс» — 1.19.

Прогноз: Калифорнийский клуб имеет неплохие шансы на гостевую победу.

Альтернативный прогноз: Вряд ли у коллективов получится провести мало результативный поединок.

Ставка: Ф2 (-11) с коэффициентом 1.84.

Альтернативная ставка: ТБ 227 с коэффициентом 2.13.