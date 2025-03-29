«Бруклин»
Турнирное положение: Никакого просвета у «Бруклина» по игре и результатам не видно, поэтому коллектив из Нью-Йорка продолжает занимать 13 позицию Востока.
Последние матчи: Пять последних матчей«Бруклин» не может победить, а качество игры просто отвратительное.
Травмированные игроки: Джонсон, Мелтон, Шарп и Томас точно не смогут сыграть за «Бруклин». Кроме этого, есть вопросы по здоровью Уотфорда и Уильямса.
Общий тонус клуба: В игре против «Лос-Анджелес Клипперс» хозяева в очередной раз капитулируют без какого-либо сопротивления.
«Лос-Анджелес Клипперс»
Турнирное положение: Пара последних удачных недель позволила «Лос-Анджелес Клипперс» подняться на шестую позицию Запада.
Последние матчи: В семи последних поединках «Лос-Анджелес Клипперс» проиграл всего раз, уступив два очка «Оклахоме».
Травмированные игроки: Вне игры у «Лос-Анджелес Клипперс» только Миллер. Все остальные игроки в распоряжении Лю.
Общий тонус клуба: С нынешним «Бруклином» гости могут выпустить резерв и все равно одержат победу в предстоящем матче.
Статистика для ставок
- «Бруклин» не может победить пять матчей кряду
- Четыре последних очных противостояния остались за «Лос-Анджелес Клипперс»
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на победу «Бруклина» дают коэффициент 5.16, а на победу «Лос-Анджелес Клипперс» — 1.19.
Прогноз: Калифорнийский клуб имеет неплохие шансы на гостевую победу.
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Альтернативный прогноз: Вряд ли у коллективов получится провести мало результативный поединок.
Ставка: Ф2 (-11) с коэффициентом 1.84.
Альтернативная ставка: ТБ 227 с коэффициентом 2.13.