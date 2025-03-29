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    «Лос-Анджелес Клипперс» легко победит в Нью-Йорке?

    Бруклин — Лос-Анджелес Клипперс. Ставка (к. 1.84) и прогноз на матч регулярного сезона НБА, 29 марта 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Бруклин» — «Лос-Анджелес Клипперс»
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    «Лос-Анджелес Клипперс»
    В матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Бруклин» будет принимать «Лос-Анджелес Клипперс». Игра пройдет в «Барклайс Центре» 29 марта. Начало встречи — в 02:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Бруклин» — «Лос-Анджелес Клипперс», коэффициенты, форма соперников и статистика.

    «Бруклин»

    Турнирное положение: Никакого просвета у «Бруклина» по игре и результатам не видно, поэтому коллектив из Нью-Йорка продолжает занимать 13 позицию Востока.

    Последние матчи: Пять последних матчей«Бруклин» не может победить, а качество игры просто отвратительное.

    Травмированные игроки: Джонсон, Мелтон, Шарп и Томас точно не смогут сыграть за «Бруклин». Кроме этого, есть вопросы по здоровью Уотфорда и Уильямса.

    Общий тонус клуба: В игре против «Лос-Анджелес Клипперс» хозяева в очередной раз капитулируют без какого-либо сопротивления.

    «Лос-Анджелес Клипперс»

    Турнирное положение: Пара последних удачных недель позволила «Лос-Анджелес Клипперс» подняться на шестую позицию Запада.

    Прогнозы и ставки на НБА

    Последние матчи: В семи последних поединках «Лос-Анджелес Клипперс» проиграл всего раз, уступив два очка «Оклахоме».

    Травмированные игроки: Вне игры у «Лос-Анджелес Клипперс» только Миллер. Все остальные игроки в распоряжении Лю.

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    Общий тонус клуба: С нынешним «Бруклином» гости могут выпустить резерв и все равно одержат победу в предстоящем матче.

    Статистика для ставок

    • «Бруклин» не может победить пять матчей кряду

    • Четыре последних очных противостояния остались за «Лос-Анджелес Клипперс»

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на победу «Бруклина» дают коэффициент 5.16, а на победу «Лос-Анджелес Клипперс» — 1.19.

    Прогноз: Калифорнийский клуб имеет неплохие шансы на гостевую победу.

    Альтернативный прогноз: Вряд ли у коллективов получится провести мало результативный поединок.

    Ставка: Ф2 (-11) с коэффициентом 1.84.

    Альтернативная ставка: ТБ 227 с коэффициентом 2.13.

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    Бруклин — Лос-Анджелес Клипперс: прогноз и ставка за 1.84, статистика, коэффициенты матча 29.03.202502:30. «Лос-Анджелес Клипперс» легко победит в Нью-Йорке?
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