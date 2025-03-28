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    «Кливленд» спокойно разберется со «шпорами»?

    Кливленд — Сан-Антонио. Ставка (к. 1.92) и прогноз на матч регулярного сезона НБА, 28 марта 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Кливленд» — «Сан-Антонио»
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    «Кливленд»
    В матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Кливленд» будет принимать «Сан-Антонио». Игра пройдет на «Рокет Мортгейдж ФилдХауз Арене» 28 марта. Начало встречи — в 02:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Кливленд» — «Сан-Антонио», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Баскетбол. НБА 28 Марта 2025 года

    Кливленд

  • НБА
    •  Кливленд 02:00 Сан-Антонио

    Сан-Антонио

  • НБА
    •

    «Кливленд»

    Турнирное положение: Показатели «Кливленда» немного просели за последние две недели, но первому месту этого клуба в таблице восточной конференции ничего не угрожает.

    Последние матчи: После четырех поражений кряду «Кливленд» выиграл два раза, но говорить о полном восстановлении кондиций клуба Аткинсона довольно рано.

    Травмированные игроки: Сейчас за «Кливленд» не могут играть Бэйтс и Митчелл. Первый будет отсутствовать по личным причнам, а у второго рецидив старого повреждения паха.

    Общий тонус клуба: В игре против «шпор» хозяева паркета будут доминировать на протяжении всей игры и спокойно добьются удовлетворительного для себя результата.

    «Сан-Антонио»

    Турнирное положение: Заверешение сезона для «Сан-Антонио» не самое радостное, поскольку клуб их Техаса с большой долей вероятности займет 12 позицию на Западе.

    Прогнозы и ставки на НБА

    Последние матчи: В четырех последних матчах «Сан-Антонио» выиграл три матча, но в этих результатах была большая доля везения.

    Травмированные игроки: Тренерскому штабу «Сан-Антонио» нужно озаботиться, кем заменить травмированных Вембаньяму, Фокса, Миникса и Бэсси.

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    Общий тонус клуба: Против «Кливленда» в таком плачевном состоянии «шпоры» могут рассчитывать на не сильно большую итоговую разницу в счете не в их пользу.

    Статистика для ставок

    • «Кливленд» за шесть последних матчах выиграл всего два раза

    • «Сан-Антоино» проиграл три последних очных противостояния

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на победу «Кливленда» дают коэффициент 1.11, а на победу «Сан-Антонио» — 5.24.

    Прогноз: «Кливленд» без особых проблем разберется с «шпорами».

    Альтернативный прогноз: У гостей совсем все плохо с нападением, а «Кавальерс» ещё не в полной мере восстановили свою реализацию.

    Ставка: Ф1 (-10) с коэффициентом 1.92.

    Альтернативная ставка: ТМ 217 с коэффициентом 2.19.

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