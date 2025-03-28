Кливленд
Сан-Антонио
«Кливленд»
Турнирное положение: Показатели «Кливленда» немного просели за последние две недели, но первому месту этого клуба в таблице восточной конференции ничего не угрожает.
Последние матчи: После четырех поражений кряду «Кливленд» выиграл два раза, но говорить о полном восстановлении кондиций клуба Аткинсона довольно рано.
Травмированные игроки: Сейчас за «Кливленд» не могут играть Бэйтс и Митчелл. Первый будет отсутствовать по личным причнам, а у второго рецидив старого повреждения паха.
Общий тонус клуба: В игре против «шпор» хозяева паркета будут доминировать на протяжении всей игры и спокойно добьются удовлетворительного для себя результата.
«Сан-Антонио»
Турнирное положение: Заверешение сезона для «Сан-Антонио» не самое радостное, поскольку клуб их Техаса с большой долей вероятности займет 12 позицию на Западе.
Последние матчи: В четырех последних матчах «Сан-Антонио» выиграл три матча, но в этих результатах была большая доля везения.
Травмированные игроки: Тренерскому штабу «Сан-Антонио» нужно озаботиться, кем заменить травмированных Вембаньяму, Фокса, Миникса и Бэсси.
Общий тонус клуба: Против «Кливленда» в таком плачевном состоянии «шпоры» могут рассчитывать на не сильно большую итоговую разницу в счете не в их пользу.
Статистика для ставок
- «Кливленд» за шесть последних матчах выиграл всего два раза
- «Сан-Антоино» проиграл три последних очных противостояния
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на победу «Кливленда» дают коэффициент 1.11, а на победу «Сан-Антонио» — 5.24.
Прогноз: «Кливленд» без особых проблем разберется с «шпорами».
- 2.05Майами — Атланта: прогноз и ставкаЗавтра в 02:30
- 1.79Орландо — Даллас: прогноз и ставкаЗавтра в 02:00
- 1.97Вашингтон — Индиана: прогноз и ставкаЗавтра в 02:00
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Альтернативный прогноз: У гостей совсем все плохо с нападением, а «Кавальерс» ещё не в полной мере восстановили свою реализацию.
Ставка: Ф1 (-10) с коэффициентом 1.92.
Альтернативная ставка: ТМ 217 с коэффициентом 2.19.