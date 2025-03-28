В матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Кливленд» будет принимать «Сан-Антонио». Игра пройдет на «Рокет Мортгейдж ФилдХауз Арене» 28 марта. Начало встречи — в 02:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Кливленд» — «Сан-Антонио», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Кливленд»

Турнирное положение: Показатели «Кливленда» немного просели за последние две недели, но первому месту этого клуба в таблице восточной конференции ничего не угрожает.

Последние матчи: После четырех поражений кряду «Кливленд» выиграл два раза, но говорить о полном восстановлении кондиций клуба Аткинсона довольно рано.

Травмированные игроки: Сейчас за «Кливленд» не могут играть Бэйтс и Митчелл. Первый будет отсутствовать по личным причнам, а у второго рецидив старого повреждения паха.

Общий тонус клуба: В игре против «шпор» хозяева паркета будут доминировать на протяжении всей игры и спокойно добьются удовлетворительного для себя результата.

«Сан-Антонио»

Турнирное положение: Заверешение сезона для «Сан-Антонио» не самое радостное, поскольку клуб их Техаса с большой долей вероятности займет 12 позицию на Западе.

Прогнозы и ставки на НБА

Последние матчи: В четырех последних матчах «Сан-Антонио» выиграл три матча, но в этих результатах была большая доля везения.

Травмированные игроки: Тренерскому штабу «Сан-Антонио» нужно озаботиться, кем заменить травмированных Вембаньяму, Фокса, Миникса и Бэсси.

Общий тонус клуба: Против «Кливленда» в таком плачевном состоянии «шпоры» могут рассчитывать на не сильно большую итоговую разницу в счете не в их пользу.

Статистика для ставок

«Кливленд» за шесть последних матчах выиграл всего два раза

«Сан-Антоино» проиграл три последних очных противостояния

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Кливленда» дают коэффициент 1.11, а на победу «Сан-Антонио» — 5.24.

Прогноз: «Кливленд» без особых проблем разберется с «шпорами».

Альтернативный прогноз: У гостей совсем все плохо с нападением, а «Кавальерс» ещё не в полной мере восстановили свою реализацию.

Ставка: Ф1 (-10) с коэффициентом 1.92.

Альтернативная ставка: ТМ 217 с коэффициентом 2.19.