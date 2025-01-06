«Голден Стэйт»
Турнирная таблица: «Голден Стэйт» поднялся на одну строчку и расположился на 8 месте в турнирной таблице Западной конференции при 18 победах и 16 поражениях.
Последние матчи: «Золотые» одержали победу в матче против «Мемфиса» в минувшем туре регулярного чемпионата (121:113). В составе «Голден Стэйт» результативными действиями отметился канадский форвард Эндрю Уиггинс, который отправил в кольцо соперника 24 очка.
Не сыграют: Калифорнийский клуб потерял Стефена Карри, у которого травмировано колено.
Состояние команды: «Голден Стэйт» одержал три победы в последних пяти матчах. Калифорнийцы выиграли у «Филадельфии» (139:105) и «Финикса» (109:105).
«Сакраменто»
Турнирная таблица: В турнирной таблице Западной конференции «Сакраменто» занимает 11 место, одержав 16 побед и потерпев 19 поражений.
Последние матчи: В минувшем туре регулярного чемпионата «Сакраменто» одержал победу в матче против «Мемфиса» (138:133). Вклад в победу команды внёс защитник Малик Монк, который набрал 31 очко.
Не сыграют: Под вопросом участие в матче Де’Аарон Фокс, у лидера «Сакраменто» врачи диагностировали мышечную травму.
Состояние команды: В последних матчах калифорнийцы смогли также выиграть у «Далласа» (110:100) и «Филадельфии» (113:107).
Статистика для ставок
- «Голден Стэйт» одержал вторую победу подряд
- «Сакраменто» одержал третью победу подряд
- В этом сезоне «Голден Стэйт» и «Сакраменто» ещё не встречались
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Голден Стэйт» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.68. На победу «Сакраменто» — 2.26.
ТБ 224.5 и ТМ 224.5 принимаются с коэффициентом — 2.01 и 1.85.
- 1.92Орландо — Юта: прогноз и ставкаЗавтра в 02:30
- 1.86Кливленд — Шарлотт: прогноз и ставкаЗавтра в 02:00
- 2.52Вашингтон — Нью-Орлеан: прогноз и ставкаЗавтра в 02:00
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Прогноз: Встречаются команды примерно одного уровня, ожидаем равную игру со стороны «Голден Стэйт» и «Сакраменто».
Ставка: П1 или П2 с разницей менее 6 очков с коэффициентом 2.90.
Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.
Ставка: ТБ 224.5 с коэффициентом 2.01.