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    Сможет ли «Сакраменто» продлить победную серию?

    «Голден Стэйт» — «Сакраменто». Ставка (к. 2.90) и прогноз на матч регулярного чемпионата НБА, 6 января 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Голден Стэйт» — «Сакраменто»
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    «Сакраменто» — «Филадельфия»
    В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Голден Стэйт» будет принимать «Сакраменто». Игра пройдет в Сан-Франциско на «Чейз Центр» 6 января. Начало встречи — в 04:30 по мск. Ставка и прогноз на матч «Голден Стэйт» — «Сакраменто», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    «Голден Стэйт»

    Турнирная таблица: «Голден Стэйт» поднялся на одну строчку и расположился на 8 месте в турнирной таблице Западной конференции при 18 победах и 16 поражениях.

    Последние матчи: «Золотые» одержали победу в матче против «Мемфиса» в минувшем туре регулярного чемпионата (121:113). В составе «Голден Стэйт» результативными действиями отметился канадский форвард Эндрю Уиггинс, который отправил в кольцо соперника 24 очка.

    Не сыграют: Калифорнийский клуб потерял Стефена Карри, у которого травмировано колено.

    Прогнозы и ставки на НБА

    Состояние команды: «Голден Стэйт» одержал три победы в последних пяти матчах. Калифорнийцы выиграли у «Филадельфии» (139:105) и «Финикса» (109:105).

    «Сакраменто»

    Турнирная таблица: В турнирной таблице Западной конференции «Сакраменто» занимает 11 место, одержав 16 побед и потерпев 19 поражений.

    Последние матчи: В минувшем туре регулярного чемпионата «Сакраменто» одержал победу в матче против «Мемфиса» (138:133). Вклад в победу команды внёс защитник Малик Монк, который набрал 31 очко.

    Не сыграют: Под вопросом участие в матче Де’Аарон Фокс, у лидера «Сакраменто» врачи диагностировали мышечную травму.

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    Состояние команды: В последних матчах калифорнийцы смогли также выиграть у «Далласа» (110:100) и «Филадельфии» (113:107).

    Статистика для ставок

    • «Голден Стэйт» одержал вторую победу подряд

    • «Сакраменто» одержал третью победу подряд

    • В этом сезоне «Голден Стэйт» и «Сакраменто» ещё не встречались

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Голден Стэйт» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.68. На победу «Сакраменто» — 2.26.

    ТБ 224.5 и ТМ 224.5 принимаются с коэффициентом — 2.01 и 1.85.

    Прогноз: Встречаются команды примерно одного уровня, ожидаем равную игру со стороны «Голден Стэйт» и «Сакраменто».

    Ставка: П1 или П2 с разницей менее 6 очков с коэффициентом 2.90.

    Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

    Ставка: ТБ 224.5 с коэффициентом 2.01.

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    «Голден Стэйт» — «Сакраменто»: прогноз, ставка (2.90), статистика, коэффициенты матча 06.01.2025. Прогнозы на баскетбол. Сможет ли «Сакраменто» продлить победную серию?
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