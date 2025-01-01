Сан-Антонио
Лос-Анджелес Клипперс
«Сан-Антонио»
Турнирное положение: Десятое место в таблице Запада «Сан-Антонио» однозначно заслужил, но у техасского коллектива есть потенциал подняться выше.
Последние матчи: В четырех последних поединках у «Сан-Антонио» только одна победа, хотя Вембаньяма старался, и в некоторых играх его клуб имел реальные шансы на победу.
Травмированные игроки: В предстоящем поединке у «Сан-Антонио» все игроки будут доступны, поэтому поклонники клуба могут радоваться.
Общий тонус клуба: Встреча против «Лос-Анджелес Клипперс» будет тяжёлой, и у хозяев паркета откровенно мало шансов на победу, учитывая форму соперника.
«Лос-Анджелес Клипперс»
Турнирное положение: Общее положение дел «Лос-Анджелес Клипперс» вполне себе неплохое. Поскольку калифорнийский клуб размещается на пятой позиции Запада.
Последние матчи: В пяти последних поединках «Лос-Анджелес Клипперс» проиграл только один раз, а в крайнем победном матче «Голден Стэйт» был обыгран на классе.
Травмированные игроки: Определенные проблемы с составом у «Лос-Анджелес Клипперс» имеются, поскольку в предстоящем матче точно не сыграют Леонард и Манн. Есть также вопросы по Портеру-младшему.
Общий тонус клуба: Во встрече против «Сан-Антонио» именно гости видятся очевидными претендентами на победу.
Статистика для ставок
- У «Сан-Антонио» три поражения в четырех последних матчах по сезону
- «Лос-Анджелес Клипперс» выиграл восемь последних очных противостояний
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на победу «Сан-Антонио» дают коэффициент 1.65, а на победу «Лос-Анджелес Клипперс» — 2.33.
Прогноз: «Лос-Анджелес Клипперс» выиграет этот матч без особых сложностей.
- 1.78Оклахома — Миннесота: прогноз и ставкаЗавтра в 04:00
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- 1.79Голден Стэйт — Кливленд: прогноз и ставкаСегодня в 06:00
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Альтернативный прогноз: Две команды хорошо играют в атаку, поэтому рассчитываем на результативный матч.
Ставка: П2 с коэффициентом 2.33.
Альтернативная ставка: ТБ 222 с коэффициентом 2.15.