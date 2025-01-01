В матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Сан-Антонио» будет принимать «Лос-Анджелес Клипперс». Игра пройдет в «Центр Фрост Банк Арене» 01 января. Начало встречи — в 03:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Сан-Антонио» — «Лос-Анджелес Клипперс», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Сан-Антонио»

Турнирное положение: Десятое место в таблице Запада «Сан-Антонио» однозначно заслужил, но у техасского коллектива есть потенциал подняться выше.

Последние матчи: В четырех последних поединках у «Сан-Антонио» только одна победа, хотя Вембаньяма старался, и в некоторых играх его клуб имел реальные шансы на победу.

Травмированные игроки: В предстоящем поединке у «Сан-Антонио» все игроки будут доступны, поэтому поклонники клуба могут радоваться.

Общий тонус клуба: Встреча против «Лос-Анджелес Клипперс» будет тяжёлой, и у хозяев паркета откровенно мало шансов на победу, учитывая форму соперника.

«Лос-Анджелес Клипперс»

Турнирное положение: Общее положение дел «Лос-Анджелес Клипперс» вполне себе неплохое. Поскольку калифорнийский клуб размещается на пятой позиции Запада.

Прогнозы и ставки на НБА

Последние матчи: В пяти последних поединках «Лос-Анджелес Клипперс» проиграл только один раз, а в крайнем победном матче «Голден Стэйт» был обыгран на классе.

Травмированные игроки: Определенные проблемы с составом у «Лос-Анджелес Клипперс» имеются, поскольку в предстоящем матче точно не сыграют Леонард и Манн. Есть также вопросы по Портеру-младшему.

Общий тонус клуба: Во встрече против «Сан-Антонио» именно гости видятся очевидными претендентами на победу.

Статистика для ставок

У «Сан-Антонио» три поражения в четырех последних матчах по сезону

«Лос-Анджелес Клипперс» выиграл восемь последних очных противостояний

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Сан-Антонио» дают коэффициент 1.65, а на победу «Лос-Анджелес Клипперс» — 2.33.

Прогноз: «Лос-Анджелес Клипперс» выиграет этот матч без особых сложностей.

Альтернативный прогноз: Две команды хорошо играют в атаку, поэтому рассчитываем на результативный матч.

Ставка: П2 с коэффициентом 2.33.

Альтернативная ставка: ТБ 222 с коэффициентом 2.15.