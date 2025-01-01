Оклахома
Миннесота
«Оклахома»
Турнирное положение: Первое место «Оклахомы» на Западе абсолютно заслуженное, поскольку вторая команда конференции в последней игре «Тандер» была обыграна с разницей в 24 очка.
Последние матчи: В шести последних матчах «Оклахома» не потерпела ни одного поражения, да и особых поводов для того, чтобы это случилось, не было.
Оклахома — Миннесота: коэффициенты букмекеров
Травмированные игроки: Кое-как «Оклахома» продолжает справляться без Карузо, Флаглера, Холмгрена и Топича.
Общий тонус клуба: Встреча против «Миннесоты» не будет легкой прогулкой, поэтому придется подключать все ресурсы для победы в предстоящем поединке.
«Миннесота»
Турнирное положение: Положение дел в «Миннесоте» не самое лучшее, однако клуб продолжает располагаться на десятой позиции Запада.
Последние матчи: В трех последних поединках «Миннесота» не проиграла ни разу, а в матче против «Хьюстона» вырвала победу на самом флажке, практически не имея шансов за пять минут до конца матча.
Травмированные игроки: Официально травмированных в составе «Миннесоты» нет, но в предстоящем поединке может не сыграть Диллингем из-за повреждения лодыжки.
Общий тонус клуба: Игра против «Оклахомы» будет тяжелой, но даже в ней у гостей будут неплохие шансы на победу.
Статистика для ставок
- У «Миннесоты» трех матчевая победная серия
- «Оклахома» не проигрывает шесть матчей подряд
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на победу «Оклахомы» дают коэффициент 1.37, а на победу «Миннесоты» — 3.10.
Прогноз: «Оклахома» вполне способна продлить победную серию.
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Альтернативный прогноз: Обе команды будут бороться за победу до последнего, поэтому оборона в этом матче будет преобладать.
Ставка: Ф1 (-6) с коэффициентом 1.78.
Альтернативная ставка: ТМ 211 с коэффициентом 2.13.