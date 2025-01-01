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    «Миннесота» сможет остановить «Оклахому»?

    «Оклахома» — «Миннесота». Ставка (к. 1.78) и прогноз на матч регулярного сезона НБА, 01 января 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Оклахома» — «Миннесота»
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    «Миннесота»
    В матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Оклахома» будет принимать «Миннесоту». Игра пройдет в «Пэйком Центре» 01 января. Начало встречи — в 04:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Оклахома» — «Миннесота», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Баскетбол. НБА 01 Января 2025 года

    Оклахома

  • Оклахома
    •  Оклахома 04:00 Миннесота

    Миннесота

  • НБА
    •

    «Оклахома»

    Турнирное положение: Первое место «Оклахомы» на Западе абсолютно заслуженное, поскольку вторая команда конференции в последней игре «Тандер» была обыграна с разницей в 24 очка.

    Последние матчи: В шести последних матчах «Оклахома» не потерпела ни одного поражения, да и особых поводов для того, чтобы это случилось, не было.

    Оклахома — Миннесота: коэффициенты букмекеров

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    Травмированные игроки: Кое-как «Оклахома» продолжает справляться без Карузо, Флаглера, Холмгрена и Топича.

    Общий тонус клуба: Встреча против «Миннесоты» не будет легкой прогулкой, поэтому придется подключать все ресурсы для победы в предстоящем поединке.

    «Миннесота»

    Турнирное положение: Положение дел в «Миннесоте» не самое лучшее, однако клуб продолжает располагаться на десятой позиции Запада.

    Прогнозы и ставки на НБА

    Последние матчи: В трех последних поединках «Миннесота» не проиграла ни разу, а в матче против «Хьюстона» вырвала победу на самом флажке, практически не имея шансов за пять минут до конца матча.

    Травмированные игроки: Официально травмированных в составе «Миннесоты» нет, но в предстоящем поединке может не сыграть Диллингем из-за повреждения лодыжки.

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    Общий тонус клуба: Игра против «Оклахомы» будет тяжелой, но даже в ней у гостей будут неплохие шансы на победу.

    Статистика для ставок

    • У «Миннесоты» трех матчевая победная серия

    • «Оклахома» не проигрывает шесть матчей подряд

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на победу «Оклахомы» дают коэффициент 1.37, а на победу «Миннесоты» — 3.10.

    Прогноз: «Оклахома» вполне способна продлить победную серию.

    Альтернативный прогноз: Обе команды будут бороться за победу до последнего, поэтому оборона в этом матче будет преобладать.

    Ставка: Ф1 (-6) с коэффициентом 1.78.

    Альтернативная ставка: ТМ 211 с коэффициентом 2.13.

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