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    «Даллас» продлит проигрышную серию «Сакраменто»?

    «Сакраменто» — «Даллас». Ставка (к. 2.56) и прогноз на матч регулярного чемпионата НБА, 31 декабря 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Сакраменто» — «Даллас»
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    «Даллас» — «Торонто»
    В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Сакраменто» будет принимать «Даллас». Игра пройдет в Сакраменто на «Голден 1 Арена» 31 декабря. Начало встречи — в 06:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Сакраменто» — «Даллас», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Баскетбол. НБА 31 Декабря 2024 года

    Сакраменто

  • НБА
    •  Сакраменто 06:00 Даллас

    Даллас

  • НБА
    •

    «Сакраменто»

    Турнирная таблица: В турнирной таблице Западной конференции «Сакраменто» занимает 12 место, одержав 13 побед и потерпев 19 поражений.

    Последние матчи: В последней игре регулярного чемпионата «Сакраменто» потерпел поражение в матче против «Лос-Анджелес Лейкерс» (122:132).

    Сакраменто — Даллас: коэффициенты букмекеров

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    Не сыграют: В предстоящей встрече не сыграет Девин Картер, у которого травмировано плечо.

    Прогнозы и ставки на НБА

    Состояние команды: В последних шести матчах «Сакраменто» потерпел шесть поражений. В проигрышную серию калифорнийцев входят матчи против «Детройта» (122:132), «Индианы» (95:122), «Лос-Анджелес Лейкерс» (99:103, 100:113) и «Денвера» (129:130).

    «Даллас»

    Турнирная таблица: В Западной конференции «Даллас» занимает 4 место при 20 победах и 12 поражениях.

    Последние матчи: В минувшем туре регулярного чемпионата «Даллас» допустил осечку, проиграв «Портленду» (122:126).

    Не сыграют: «Даллас» не сможет рассчитывать на австралийца Данте Экзама, который травмировал запястье. Как минимум на месяц из строя выбыл Лука Дончич, лидер «техасских ковбоев» получил травму икроножной мышцы. Не сыграет и Наджи Маршалл из-за дисквалификации.

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    Состояние команды: В последних пяти матчах «Даллас» одержал три победы. «Ковбои» выиграли у «Финкса» (98:89), «Портленда» (132:108) и «Лос-Анджелес Клипперс» (113:97).

    Статистика для ставок

    • «Даллас» входит в топ-4 клубов Западной конференции

    • Проигрышная серия «Сакраменто» составляет 6 матчей

    • В этом сезоне «Сакраменто» и «Даллас» ещё не встречались

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Сакраменто» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.54. На победу «Далласа» — 2.56.

    ТБ 230.5 и ТМ 230.5 принимаются с одинаковым коэффициентом — 1.93.

    Прогноз: «Сакраменто» в данный момент находится в игровом упадке, «Денвер» же входит в число лидеров Западной конференции. Техасцы не должны столкнуться с проблемой в игре против калифорнийцев, несмотря на отсутствие лидера Луки Дончича.

    Ставка: Победа «Далласа» с коэффициентом 2.56.

    Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

    Ставка: ТБ 230.5 с коэффициентом 1.93.

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    «Сакраменто» — «Даллас»: прогноз, ставка (2.56), статистика, коэффициенты матча 31.12.2024. Прогнозы на баскетбол. «Даллас» продлит проигрышную серию «Сакраменто»?
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