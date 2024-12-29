Юта
Филадельфия
«Юта»
Турнирная таблица: «Джазмены» из Солт-Лейк-Сити расположились на предпоследнем 14 месте турнирной таблицы Западной конференции. В активе «Юты» 7 побед, в пассиве — 22 поражения.
Последние матчи: «Юта» не может выиграть во втором матче подряд, проиграв на выезде «Портленду» (120:122).
Не сыграют: С травмой лодыжки из строя «Юты» выбыл Тейлор Хендрикс, с травмой бедра на больничной койке находится Джон Коллинз. Ногу повредил Джордан Кларксон.
Состояние команды: В последних пяти матчах «Юта» одержала две победы.
«Филадельфия»
Турнирная таблица: В турнирной таблице Восточной конференции «Филадельфия» занимает 12 место. «Сиксерс» в этом сезоне одержал 11 побед и потерпел 17 поражений.
Последние матчи: «Филадельфия» одержала победу в матче против «Бостона» (118:114). Вклад в победу команды внёс Тайриз Макси, который оформл дабл-дабл из 33 очков и 12 передач.
Не сыграют: «Филадельфии» не смогут помочь Андре Драммонд (травма пальца), Кеньон Мартин (травма ноги) и Эрик Гордон (травма плеча).
Состояние команды: В последних пяти матчах «Филадельфия» одержала четыре победы.
Статистика для ставок
- Победная серия «Юты» состоит из двух матчей
- «Портленд» не может выиграть во втором матче подряд
- В этом сезоне «Юта» и «Филадельфия» еще не играли
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Филадельфия» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На её победу ставки принимаются с коэффициентом 1.43. На победу «Юты» — 2.95.
ТБ 222.5 и ТМ 222.5 принимаются с одинаковым коэффициентом — 1.93.
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Прогноз: «Филадельфия» сейчас находится на ходу в отличии от игроков «Юты». Есть вероятность, что «76-е» продлят проигрышную серию команды из Солт-Лейк-Сити.
Ставка: Победа «Филадельфии» с форой (-6.5) с коэффициентом 2.01.
Прогноз: В среднем за игру «Юта» и «Филадельфия» забрасывают 20 очков. Можно сыграть на результативности матча.
Ставка: ТБ 222.5 с коэффициентом 1.93.