В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Юта» будет принимать «Филадельфию». Игра пройдет в Солт-Лейк-Сити на «Вивинт Арена» 29 декабря. Начало встречи — в 05:30 по мск. Ставка и прогноз на матч «Юта» — «Филадельфия», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Юта»

Турнирная таблица: «Джазмены» из Солт-Лейк-Сити расположились на предпоследнем 14 месте турнирной таблицы Западной конференции. В активе «Юты» 7 побед, в пассиве — 22 поражения.

Последние матчи: «Юта» не может выиграть во втором матче подряд, проиграв на выезде «Портленду» (120:122).

Не сыграют: С травмой лодыжки из строя «Юты» выбыл Тейлор Хендрикс, с травмой бедра на больничной койке находится Джон Коллинз. Ногу повредил Джордан Кларксон.

Прогнозы и ставки на НБА

Состояние команды: В последних пяти матчах «Юта» одержала две победы.

«Филадельфия»

Турнирная таблица: В турнирной таблице Восточной конференции «Филадельфия» занимает 12 место. «Сиксерс» в этом сезоне одержал 11 побед и потерпел 17 поражений.

Последние матчи: «Филадельфия» одержала победу в матче против «Бостона» (118:114). Вклад в победу команды внёс Тайриз Макси, который оформл дабл-дабл из 33 очков и 12 передач.

Не сыграют: «Филадельфии» не смогут помочь Андре Драммонд (травма пальца), Кеньон Мартин (травма ноги) и Эрик Гордон (травма плеча).

Состояние команды: В последних пяти матчах «Филадельфия» одержала четыре победы.

Статистика для ставок

Победная серия «Юты» состоит из двух матчей

«Портленд» не может выиграть во втором матче подряд

В этом сезоне «Юта» и «Филадельфия» еще не играли

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Филадельфия» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На её победу ставки принимаются с коэффициентом 1.43. На победу «Юты» — 2.95.

ТБ 222.5 и ТМ 222.5 принимаются с одинаковым коэффициентом — 1.93.

Прогноз: «Филадельфия» сейчас находится на ходу в отличии от игроков «Юты». Есть вероятность, что «76-е» продлят проигрышную серию команды из Солт-Лейк-Сити.

Ставка: Победа «Филадельфии» с форой (-6.5) с коэффициентом 2.01.

Прогноз: В среднем за игру «Юта» и «Филадельфия» забрасывают 20 очков. Можно сыграть на результативности матча.

Ставка: ТБ 222.5 с коэффициентом 1.93.