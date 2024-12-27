«Мемфис»
Турнирное положение: Баскетбольная удача не очень благосклонна к «Мемфису» второй сезон подряд, но клуб продолжает идти на третьем месте Запада.
Последние матчи: В четырех последних поединках «Мемфис» проиграл два раза, однако Дженкинс держит ситуацию под полным контролем.
Травмированные игроки: Прямо сейчас за «Мемфис» не могут играть Джексон и Уильямс. Их отсутствие может серьезно сказаться на структуре игры коллектива из Теннеси.
Общий тонус клуба: Даже если у хозяев не будет на паркете половина основы, они все равно легко разберутся с терпящим бедствие «Торонто».
«Торонто»
Турнирное положение: Текущее состояние дел в «Торонто» хуже некуда, поскольку канадский клуб увяз на предпоследней строчке Востока.
Последние матчи: В пяти последних поединках «Торонто» не смог ни разу, причем даже шансов на победу в одном из матчей не было.
Травмированные игроки: Предстоящий матч пропустит Квикли, хотя его помощь однозначно бы пригодилась «Торонто».
Общий тонус клуба: Игра против «Мемфиса» будет в одно кольцо, причем в положении проигрывающих будут именно гости.
Статистика для ставок
- «Мемфис» за девять последних поединков проиграл всего лишь раз
- Шесть последних очных поединков на территории «Гриззлис» оставались за «Торонто»
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на победу «Мемфиса» дают коэффициент 1.10, а на победу «Бруклина» — 5.43.
Прогноз: «Мемфис» без особых проблем обыграет канадский клуб.
- 2.15Портленд — Юта: прогноз и ставкаЗавтра в 06:00
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Альтернативный прогноз: Обе команды не будут заботиться о защите.
Ставка: Ф1 (-11) с коэффициентом 1.77.
Альтернативная ставка: ТБ 243 с коэффициентом 2.21.