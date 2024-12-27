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    «Торонто» сможет досадить «Мемфису»?

    «Мемфис» — «Торонто». Ставка (к. 1.77) и прогноз на матч регулярного сезона НБА, 27 декабря 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Мемфис» — «Торонто»
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    «Торонто»
    В матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Мемфис» будет принимать «Торонто». Игра пройдет в «ФедЭкс Форуме» 27 декабря. Начало встречи — в 04:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Мемфис» — «Торонто», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    «Мемфис»

    Турнирное положение: Баскетбольная удача не очень благосклонна к «Мемфису» второй сезон подряд, но клуб продолжает идти на третьем месте Запада.

    Последние матчи: В четырех последних поединках «Мемфис» проиграл два раза, однако Дженкинс держит ситуацию под полным контролем.

    Травмированные игроки: Прямо сейчас за «Мемфис» не могут играть Джексон и Уильямс. Их отсутствие может серьезно сказаться на структуре игры коллектива из Теннеси.

    Общий тонус клуба: Даже если у хозяев не будет на паркете половина основы, они все равно легко разберутся с терпящим бедствие «Торонто».

    «Торонто»

    Турнирное положение: Текущее состояние дел в «Торонто» хуже некуда, поскольку канадский клуб увяз на предпоследней строчке Востока.

    Прогнозы и ставки на НБА

    Последние матчи: В пяти последних поединках «Торонто» не смог ни разу, причем даже шансов на победу в одном из матчей не было.

    Травмированные игроки: Предстоящий матч пропустит Квикли, хотя его помощь однозначно бы пригодилась «Торонто».

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    Общий тонус клуба: Игра против «Мемфиса» будет в одно кольцо, причем в положении проигрывающих будут именно гости.

    Статистика для ставок

    • «Мемфис» за девять последних поединков проиграл всего лишь раз

    • Шесть последних очных поединков на территории «Гриззлис» оставались за «Торонто»

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на победу «Мемфиса» дают коэффициент 1.10, а на победу «Бруклина» — 5.43.

    Прогноз: «Мемфис» без особых проблем обыграет канадский клуб.

    Альтернативный прогноз: Обе команды не будут заботиться о защите.

    Ставка: Ф1 (-11) с коэффициентом 1.77.

    Альтернативная ставка: ТБ 243 с коэффициентом 2.21.

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    «Мемфис» — «Торонто»: прогноз, ставка (1.77), статистика, коэффициенты матча 27.12.2024. Прогнозы на баскетбол. «Торонто» сможет досадить «Мемфису»?
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