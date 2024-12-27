В матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Мемфис» будет принимать «Торонто». Игра пройдет в «ФедЭкс Форуме» 27 декабря. Начало встречи — в 04:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Мемфис» — «Торонто», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Мемфис»

Турнирное положение: Баскетбольная удача не очень благосклонна к «Мемфису» второй сезон подряд, но клуб продолжает идти на третьем месте Запада.

Последние матчи: В четырех последних поединках «Мемфис» проиграл два раза, однако Дженкинс держит ситуацию под полным контролем.

Травмированные игроки: Прямо сейчас за «Мемфис» не могут играть Джексон и Уильямс. Их отсутствие может серьезно сказаться на структуре игры коллектива из Теннеси.

Общий тонус клуба: Даже если у хозяев не будет на паркете половина основы, они все равно легко разберутся с терпящим бедствие «Торонто».

«Торонто»

Турнирное положение: Текущее состояние дел в «Торонто» хуже некуда, поскольку канадский клуб увяз на предпоследней строчке Востока.

Прогнозы и ставки на НБА

Последние матчи: В пяти последних поединках «Торонто» не смог ни разу, причем даже шансов на победу в одном из матчей не было.

Травмированные игроки: Предстоящий матч пропустит Квикли, хотя его помощь однозначно бы пригодилась «Торонто».

Общий тонус клуба: Игра против «Мемфиса» будет в одно кольцо, причем в положении проигрывающих будут именно гости.

Статистика для ставок

«Мемфис» за девять последних поединков проиграл всего лишь раз

Шесть последних очных поединков на территории «Гриззлис» оставались за «Торонто»

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Мемфиса» дают коэффициент 1.10, а на победу «Бруклина» — 5.43.

Прогноз: «Мемфис» без особых проблем обыграет канадский клуб.

Альтернативный прогноз: Обе команды не будут заботиться о защите.

Ставка: Ф1 (-11) с коэффициентом 1.77.

Альтернативная ставка: ТБ 243 с коэффициентом 2.21.