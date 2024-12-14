ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на баскетбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Джон ДуранЛучший суперсаб сезона. Эмери превратил Дурана в незаменимого джокера «Астон Виллы» Колби КовингтонКовингтон против Бакли, реванш Раисова с Резниковым. Анонс самых громких боев недели «Краснодар» — «Зенит»Ощущение дежавю. Итоги первой части сезона РПЛ
    Все новости спорта

    «Денвер» справится с обескровленным «Клипперсом»?

    «Денвер» — «Лос-Анджелес Клипперс». Ставка (к. 1.92) и прогноз на матч регулярного чемпионата НБА, 14 декабря 2024 года

    Прогнозы на баскетбол Прогнозы на НБА Прогнозы на Денвер Наггетс Прогнозы на Лос-Анджелес Клипперс
    Прогноз и ставки на «Денвер» — «Лос-Анджелес Клипперс»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Лос-Анджелес Клипперс» — «Денвер»
    В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Денвер» будет принимать «Лос-Анджелес Клипперс». Игра пройдет в Денвере на «Болл Арена» 14 декабря. Начало встречи — в 05:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Денвер» — «Лос-Анджелес Клипперс», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    «Денвер»

    Турнирная таблица: «Денвер» в турнирной таблице Западной конференции занимает 7 место, одержав 12 побед и потерпев 10 поражений.

    Последние матчи: «Денвер» одержал уверенную победу в гостевом матче против «Атланты» (141:111). Вклад в победу «самородков» внёс Никола Йокич, оформив дабл-дабл из 48 очков и 14 подборов.

    Не сыграют: У «Денвера» на больничной койке находится Дарон Холмс, форвард получил травму ахилла, с травмой колена из строя выбыл форвард Влатко Чанчар, у защитника Джамала Мюррэя врачи диагностировали травму подколенного сухожилия.

    Прогнозы и ставки на НБА

    Состояние команды: «Денвер» одержал две победы в последних пяти матчах.

    «Лос-Анджелес Клипперс»

    Турнирная таблица: «Лос-Анджелес Клипперс» в турнирной таблице Западной конференции занимает 6 место, одержав 14 побед и потерпев 11 поражений.

    Последние матчи: «Лос-Анджелес Клипперс» оступился в матче против «Хьюстона» (106:117).

    Не сыграют: С травмой колена в лазарете команды находится форвард Кавай Леонард. Из-за травмы подколенного сухожилия из строя выбыл защитник Норман Пауэлл. С травмой пальца на больничной койке также находится Теренс Манн. «Клипперс» не сможет рассчитывать также на Брауна, Коффи, Джонса, Такера, Бамбы и Хардена.

    5ИгратьБесплатная ставка после регистрацииbc game 200ИгратьБонус по промокоду LIVESBEUstarda

    Состояние команды: «Лос-Анджелес Клипперс» в последних пяти матчах одержал две победы.

    Статистика для ставок

    • «Денвер» одержал две победы в последних пяти встречах

    • «Клипперс» проиграл во втором матче подряд

    • В этом сезоне «Денвер» дважды проиграл «Лос-Анджелес Клипперс» (122:126, 104:109)

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Денвер» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.35. На победу «Лос-Анджелес Клипперс» — 3.34.

    ТБ 225.5 и ТМ 225.5 принимаются с коэффициентом — 1.91 и 1.95 соответственно.

    Прогноз: «Лос-Анджелес Клипперс» находится в игровом кризисе, к тому же у «парикмахеров» большие проблемы с составом, так как баскетболисты находятся в лазарете. Ставим на победу «самородков».

    Ставка: Фора «Денвера» (-6.5) с коэффициентом 1.92.

    Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

    Ставка: ТБ 225.5 с коэффициентом 1.91.

    Ещё прогнозы на спорт
    3.10
  • Прогноз на матч Коламбус — Вашингтон
  • Хоккей
  • Сегодня в 03:00
    •  2.88
  • Прогноз на матч Филадельфия — Детройт
  • Хоккей
  • Сегодня в 03:00
    •  1.94
  • Прогноз на матч Торонто — Анахайм
  • Хоккей
  • Сегодня в 03:00
    •  3.02
  • Прогноз на матч Нью-Джерси — Лос-Анджелес
  • Хоккей
  • Сегодня в 03:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Майами — Торонто
  • Баскетбол
  • Сегодня в 03:30
    •  1.82
  • Прогноз на матч Бостон — Детройт
  • Баскетбол
  • Сегодня в 03:30
    •  1.94
  • Прогноз на матч Нью-Орлеан — Сакраменто
  • Баскетбол
  • Сегодня в 04:00
    •  1.96
  • Прогноз на матч Наэф — Андреева
  • Теннис
  • Сегодня в 13:30
    •  3.25
  • Прогноз на матч Бодрумспор — Сивасспор
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.48
  • Прогноз на матч Арис Лимасол — Кармиотисса
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.90
  • Прогноз на матч Касымпаша — Эюпспор
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Зволле — Виллем II
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Фрайбург — Вольфсбург
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  1.97
  • Прогноз на матч Альмерия — Мирандес
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Денвер» — «Лос-Анджелес Клипперс»: прогноз, ставка (1.92), статистика, коэффициенты матча 14.12.2024. Прогнозы на баскетбол. «Денвер» справится с обескровленным «Клипперсом»?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры