В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Денвер» будет принимать «Лос-Анджелес Клипперс». Игра пройдет в Денвере на «Болл Арена» 14 декабря. Начало встречи — в 05:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Денвер» — «Лос-Анджелес Клипперс», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Денвер»

Турнирная таблица: «Денвер» в турнирной таблице Западной конференции занимает 7 место, одержав 12 побед и потерпев 10 поражений.

Последние матчи: «Денвер» одержал уверенную победу в гостевом матче против «Атланты» (141:111). Вклад в победу «самородков» внёс Никола Йокич, оформив дабл-дабл из 48 очков и 14 подборов.

Не сыграют: У «Денвера» на больничной койке находится Дарон Холмс, форвард получил травму ахилла, с травмой колена из строя выбыл форвард Влатко Чанчар, у защитника Джамала Мюррэя врачи диагностировали травму подколенного сухожилия.

Прогнозы и ставки на НБА

Состояние команды: «Денвер» одержал две победы в последних пяти матчах.

«Лос-Анджелес Клипперс»

Турнирная таблица: «Лос-Анджелес Клипперс» в турнирной таблице Западной конференции занимает 6 место, одержав 14 побед и потерпев 11 поражений.

Последние матчи: «Лос-Анджелес Клипперс» оступился в матче против «Хьюстона» (106:117).

Не сыграют: С травмой колена в лазарете команды находится форвард Кавай Леонард. Из-за травмы подколенного сухожилия из строя выбыл защитник Норман Пауэлл. С травмой пальца на больничной койке также находится Теренс Манн. «Клипперс» не сможет рассчитывать также на Брауна, Коффи, Джонса, Такера, Бамбы и Хардена.

Состояние команды: «Лос-Анджелес Клипперс» в последних пяти матчах одержал две победы.

Статистика для ставок

«Денвер» одержал две победы в последних пяти встречах

«Клипперс» проиграл во втором матче подряд

В этом сезоне «Денвер» дважды проиграл «Лос-Анджелес Клипперс» (122:126, 104:109)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Денвер» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.35. На победу «Лос-Анджелес Клипперс» — 3.34.

ТБ 225.5 и ТМ 225.5 принимаются с коэффициентом — 1.91 и 1.95 соответственно.

Прогноз: «Лос-Анджелес Клипперс» находится в игровом кризисе, к тому же у «парикмахеров» большие проблемы с составом, так как баскетболисты находятся в лазарете. Ставим на победу «самородков».

Ставка: Фора «Денвера» (-6.5) с коэффициентом 1.92.

Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

Ставка: ТБ 225.5 с коэффициентом 1.91.