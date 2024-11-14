В матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Милуоки» будет принимать «Детройт». Игра пройдет на «Фисерв Форуме» 14 ноября. Начало встречи — в 04:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Милуоки» — «Детройт», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Милуоки»

Турнирное положение: По прошествии некоторого времени со старта сезона можно констатировать тот факт, что «Милуоки» совсем не в порядке и предпоследнее место на Востоке абсолютно заслужено.

Последние матчи: В девяти последних поединках «Милуоки» с Лиллардом и Яннисом Адетокунбо смог победить всего лишь немощную «Юту», игравшую в то время без всех лидеров.

Травмированные игроки: Однако Дэмиен не сможет помочь «Милуоки» в предстоящей игре, как и Крис Миддлтон. У Трента есть проблемы со спиной, и он может не выйти на паркет в предстоящей игре.

Общий тонус клуба: Есть надежда, что в матче против разыгравшегося «Детройта» хозяева паркета смогут вымучить ещё одну победу, и она сможет придать подопечным Риверса сил.

«Детройт»

Турнирное положение: Перед стартом регулярки мало кто ждал, что «Детройт» будет на девятом месте в таблице Востока.

Прогнозы и ставки на НБА

Последние матчи: Однако приход Бикерстаффа встряхнул «Детройт» и сейчас клуб даже побеждает через раз.

Травмированные игроки: Не могут помочь «Детройту» Клинтман и Томпсон. Также под вопросом участие в игре Дюрена.

Общий тонус клуба: Перед игрой с «Милуоки» гости располагаются даже выше «оленей» в таблице Востока и вполне могут разжиться ещё одной победой, если брать во внимание все проблемы «Бакс»

Статистика для ставок

«Милуоки» проиграл «Детройту» последний матч с разницей в 33 очка

«Детройт» выиграл в гостях два из трех последних поединков

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Милуоки» дают коэффициент 1.74, а на победу «Детройта» — 2.16.

Прогноз: «Детройт» имеет вполне осязаемые шансы на успех

Альтернативный прогноз: Результативного баскетбола не получится, поскольку победа крайне важна, и для тех, и для других.

Ставка: П2 с коэффициентом 2.16.

Альтернативная ставка: ТМ 214 с коэффициентом 2.19.