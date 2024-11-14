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    «Детройт» продлит страдания «Милуоки»?

    «Милуоки» — «Детройт». Ставка (к. 1.84) и прогноз на матч регулярного сезона НБА, 14 ноября 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Милуоки» — «Детройт»
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    «Детройт»
    В матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Милуоки» будет принимать «Детройт». Игра пройдет на «Фисерв Форуме» 14 ноября. Начало встречи — в 04:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Милуоки» — «Детройт», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Баскетбол. НБА 14 Ноября 2024 года

    Милуоки

  • НБА
    •  Милуоки 04:00 Детройт

    Детройт

  • НБА
    •

    «Милуоки»

    Турнирное положение: По прошествии некоторого времени со старта сезона можно констатировать тот факт, что «Милуоки» совсем не в порядке и предпоследнее место на Востоке абсолютно заслужено.

    Последние матчи: В девяти последних поединках «Милуоки» с Лиллардом и Яннисом Адетокунбо смог победить всего лишь немощную «Юту», игравшую в то время без всех лидеров.

    Травмированные игроки: Однако Дэмиен не сможет помочь «Милуоки» в предстоящей игре, как и Крис Миддлтон. У Трента есть проблемы со спиной, и он может не выйти на паркет в предстоящей игре.

    Общий тонус клуба: Есть надежда, что в матче против разыгравшегося «Детройта» хозяева паркета смогут вымучить ещё одну победу, и она сможет придать подопечным Риверса сил.

    «Детройт»

    Турнирное положение: Перед стартом регулярки мало кто ждал, что «Детройт» будет на девятом месте в таблице Востока.

    Прогнозы и ставки на НБА

    Последние матчи: Однако приход Бикерстаффа встряхнул «Детройт» и сейчас клуб даже побеждает через раз.

    Травмированные игроки: Не могут помочь «Детройту» Клинтман и Томпсон. Также под вопросом участие в игре Дюрена.

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    Общий тонус клуба: Перед игрой с «Милуоки» гости располагаются даже выше «оленей» в таблице Востока и вполне могут разжиться ещё одной победой, если брать во внимание все проблемы «Бакс»

    Статистика для ставок

    • «Милуоки» проиграл «Детройту» последний матч с разницей в 33 очка

    • «Детройт» выиграл в гостях два из трех последних поединков

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на победу «Милуоки» дают коэффициент 1.74, а на победу «Детройта» — 2.16.

    Прогноз: «Детройт» имеет вполне осязаемые шансы на успех

    Альтернативный прогноз: Результативного баскетбола не получится, поскольку победа крайне важна, и для тех, и для других.

    Ставка: П2 с коэффициентом 2.16.

    Альтернативная ставка: ТМ 214 с коэффициентом 2.19.

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    «Милуоки» — «Детройт»: прогноз, ставка (2.16), статистика, коэффициенты матча 14.11.2024. Прогнозы на баскетбол. «Детройт» продлит страдания «Милуоки»?
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