В матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Шарлотт» будет принимать «Детройт». Игра пройдет в «Спектрум Центре» 07 ноября. Начало встречи — в 03:00 мск Ставка и прогноз на матч «Шарлотт» — «Детройт», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Шарлотт»

Турнирное положение: После непродолжительного удачного отрезка на старте сезона «Шарлотт» опускается на привычные для себя места. Сейчас клуб из Северной Каролины размещается на 12 позиции Востока.

Последние матчи: «Шарлотт» смог победить всего лишь раз за шесть последних поединков, и это более, чем тревожные звоночки для поклонников этого клуба.

Травмированные игроки: У Чарьльза Ли и его «Шарлотт» серьезные кадровые сложности. Клубу не могут помочь Джефрис, Ричардс и Уильямс.

Общий тонус клуба: Даже в матче против «Детройта» нет никаких гарантий, что хозяева паркета смогут добыть победу.

«Детройт»

Турнирное положение: Удивительное дело, но в промежуточной таблице восточной конференции «Детройт» поднялся аж на восьмую строчку таблицы.

Прогнозы и ставки на НБА

Последние матчи: Успехи в последних матчах — заслуга, как игроков, так и тренерского штаба «Детрйота». В четырех последних играх всего лишь одно поражение. Бикерстафф демонстрирует какое-то волшебство.

Травмированные игроки: Много кто, ожидал, что «Детройт» будет продолжать болтаться на дне восточной конференции, но отсутствие Клинтмана и Томпсона пока что не сильно сказывается на парнях Бикерстаффа.

Общий тонус клуба: Вероятность того, что гости продолжат побеждать и одолеют «Шарлотт» в гостях очень даже приличная.

Статистика для ставок

«Шарлотт» не может выиграть три матча подряд

У «Детройта» три победы в четырёх последних матчах

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Шарлотт» дают коэффициент 1.84, а на победу «Детройта» — 2.03.

Прогноз: «Детройт» вполне способен оформить выездную победу

Альтернативный прогноз: Результативного поединка не получится, поскольку на кону будет стоять многое.

Ставка: П2 с коэффициентом 2.03.

Альтернативная ставка: ТМ 216 с коэффициентом 2.24.