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    «Детройт» способен увезти победу из Северной Каролины?

    «Шарлотт» — «Детройт». Ставка (к. 2.03) и прогноз на матч регулярного сезона НБА, 07 ноября 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Шарлотт» — «Детройт»
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    «Детройт»
    В матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Шарлотт» будет принимать «Детройт». Игра пройдет в «Спектрум Центре» 07 ноября. Начало встречи — в 03:00 мск Ставка и прогноз на матч «Шарлотт» — «Детройт», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    «Шарлотт»

    Турнирное положение: После непродолжительного удачного отрезка на старте сезона «Шарлотт» опускается на привычные для себя места. Сейчас клуб из Северной Каролины размещается на 12 позиции Востока.

    Последние матчи: «Шарлотт» смог победить всего лишь раз за шесть последних поединков, и это более, чем тревожные звоночки для поклонников этого клуба.

    Травмированные игроки: У Чарьльза Ли и его «Шарлотт» серьезные кадровые сложности. Клубу не могут помочь Джефрис, Ричардс и Уильямс.

    Общий тонус клуба: Даже в матче против «Детройта» нет никаких гарантий, что хозяева паркета смогут добыть победу.

    «Детройт»

    Турнирное положение: Удивительное дело, но в промежуточной таблице восточной конференции «Детройт» поднялся аж на восьмую строчку таблицы.

    Прогнозы и ставки на НБА

    Последние матчи: Успехи в последних матчах — заслуга, как игроков, так и тренерского штаба «Детрйота». В четырех последних играх всего лишь одно поражение. Бикерстафф демонстрирует какое-то волшебство.

    Травмированные игроки: Много кто, ожидал, что «Детройт» будет продолжать болтаться на дне восточной конференции, но отсутствие Клинтмана и Томпсона пока что не сильно сказывается на парнях Бикерстаффа.

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    Общий тонус клуба: Вероятность того, что гости продолжат побеждать и одолеют «Шарлотт» в гостях очень даже приличная.

    Статистика для ставок

    • «Шарлотт» не может выиграть три матча подряд

    • У «Детройта» три победы в четырёх последних матчах

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на победу «Шарлотт» дают коэффициент 1.84, а на победу «Детройта» — 2.03.

    Прогноз: «Детройт» вполне способен оформить выездную победу

    Альтернативный прогноз: Результативного поединка не получится, поскольку на кону будет стоять многое.

    Ставка: П2 с коэффициентом 2.03.

    Альтернативная ставка: ТМ 216 с коэффициентом 2.24.

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    «Шарлотт» — «Детройт»: прогноз, ставка (2.03), статистика, коэффициенты матча 07.11.2024. Прогнозы на баскетбол. «Детройт» способен увезти победу из Северной Каролины?
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