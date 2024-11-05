«Оклахома»
Турнирная таблица: «Оклахома» занимает лидирующую позицию в турнирной таблице Западной конференции, одержав 6 побед, «громобойцы» пока идут без поражений в сезоне.
Последние матчи: «Оклахома» одержали победу над «Лос-Анджелес Клипперс» в гостевом матче (105:92). В составе «Тандер» результативностью отметился канадский защитник Шэй Гилджес-Александер, лидер команды набрал в матче 25 очков.
Не сыграют: У «Оклахомы» большие проблемы с составом: из строя выбыли Хартегштайн (травма руки), Топич (травма колена), Уильямс (мышечная травма)
Состояние команды: «Оклахома» выдает победную серию из 9 матчей.
«Орландо»
Турнирная таблица: На данный момент «Орландо» занимает 5 место в Западной конференции, за плечами команды три победы и три проигрыша.
Последние матчи: «Орландо» не может выиграть во втором матче подряд. После фиаско в матче против «Чикаго» (99:102) последовало поражение в поединке с «Кливлендом» (109:120).
Не сыграют: Из-за травмы команде не сможет помочь Паоло Банкеро.
Состояние команды: В последних пяти матчах «Орландо» одержал две победы.
Статистика для ставок
- Выигрышная серия «Оклахомы» составляет 9 матчей
- «Орландо» одержал две победы в последних пяти матчах
- В сезоне 2023/2024 «Оклахома» и «Орландо» сыграли 4 матча (3:1 — в пользу «Оклахомы»)
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Оклахома» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На её победу ставки принимаются с коэффициентом 1.10. На победу «Орландо» — 5.43.
ТБ 216.5 и ТМ 216.5 принимаются с одинаковым коэффициентом — 1.83.
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Прогноз: «Оклахома» сейчас на ходу и не должна испытать проблем в предстоящей игре против «Орландо».
Ставка: Фора «Оклахомы» (-11.5) с коэффициентом 1.87.
Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.
Ставка: ТБ 216.5 с коэффициентом 1.83.