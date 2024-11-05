В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Оклахома» будет принимать «Орландо». Игра пройдет в Оклахоме на «Пэйком Центр» 5 ноября. Начало встречи — в 05:15 по мск. Ставка и прогноз на матч «Оклахома» — «Орландо», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Оклахома»

Турнирная таблица: «Оклахома» занимает лидирующую позицию в турнирной таблице Западной конференции, одержав 6 побед, «громобойцы» пока идут без поражений в сезоне.

Последние матчи: «Оклахома» одержали победу над «Лос-Анджелес Клипперс» в гостевом матче (105:92). В составе «Тандер» результативностью отметился канадский защитник Шэй Гилджес-Александер, лидер команды набрал в матче 25 очков.

Прогнозы и ставки на НБА

Не сыграют: У «Оклахомы» большие проблемы с составом: из строя выбыли Хартегштайн (травма руки), Топич (травма колена), Уильямс (мышечная травма)

Состояние команды: «Оклахома» выдает победную серию из 9 матчей.

«Орландо»

Турнирная таблица: На данный момент «Орландо» занимает 5 место в Западной конференции, за плечами команды три победы и три проигрыша.

Последние матчи: «Орландо» не может выиграть во втором матче подряд. После фиаско в матче против «Чикаго» (99:102) последовало поражение в поединке с «Кливлендом» (109:120).

Не сыграют: Из-за травмы команде не сможет помочь Паоло Банкеро.

Состояние команды: В последних пяти матчах «Орландо» одержал две победы.

Статистика для ставок

Выигрышная серия «Оклахомы» составляет 9 матчей

«Орландо» одержал две победы в последних пяти матчах

В сезоне 2023/2024 «Оклахома» и «Орландо» сыграли 4 матча (3:1 — в пользу «Оклахомы»)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Оклахома» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На её победу ставки принимаются с коэффициентом 1.10. На победу «Орландо» — 5.43.

ТБ 216.5 и ТМ 216.5 принимаются с одинаковым коэффициентом — 1.83.

Прогноз: «Оклахома» сейчас на ходу и не должна испытать проблем в предстоящей игре против «Орландо».

Ставка: Фора «Оклахомы» (-11.5) с коэффициентом 1.87.

Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

Ставка: ТБ 216.5 с коэффициентом 1.83.