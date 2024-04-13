«Миннесота»
Турнирное положение: Все же «Миннесота» не выдержала накал страстей на финише регулярки сдала свои позиции в борьбе за победу в конференции.
Последние матчи: Последний поединок был проигран как раз «Денверу», и там коллектив Финча выглядел максимально беспомощно.
Травмированные игроки: Финч по-прежнему не может рассчитывать на Кларка и Таунса. Именно их и не хватило в последнем проигранном матче.
Общий тонус клуба: После таких взбучек «волки» обычно оживают и проводят максимально эффективные матчи, поэтому «Атланте» не поздоровится.
«Атланта»
Турнирное положение: Общий тонус «Атланты» оставляет желать лучшего, поскольку проблемы внутри клуба имеются и не только из-за травм.
Последние матчи: В последних поединках «ястребы» немного сбавили обороты, но все равно кусаются очень больно.
Травмированные игроки: Проблемы с травмами у «Хокс» никуда не пропали, поэтому Снейдер уже привык играть неполноценным составом большинство матчей сезона.
Общий тонус клуба: Матч против «Миннесоты» с большой долей вероятности будет проигран, но тренерский штаб «Атланты» умеет придумывать неординарные ходы в матчах против фаворитов.
Статистика для ставок
- «Миннесота» выиграла три последних домашних поединка
- «Атланта» не может победить четыре матча подряд
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на победу «Миннесоты» дают коэффициент 1.13, а на победу «Атланты» — 6.79.
Прогноз: «Миннесота» знатно покуражится в матче против более слабого сопреника
- 1.93Портленд — Хьюстон: прогноз и ставкаСегодня в 05:00
- 1.76Мемфис — Лос-Анджелес Лейкерс: прогноз и ставкаСегодня в 03:00
- 1.81Майами — Торонто: прогноз и ставкаСегодня в 03:00
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Альтернативный прогноз: Вероятность «верхового» исхода матча крайне высока
Ставка: Ф1 (-9) с коэффициентом 2.01.
Альтернативная ставка: ТБ 217 с коэффициентом 2.14.