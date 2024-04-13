В матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Миннесота» будет принимать «Атланту». Игра пройдет в «Таргет Центре» 13 апреля. Начало встречи — в 03:00 мск. «Миннесота» — «Атланта»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Миннесота»

Турнирное положение: Все же «Миннесота» не выдержала накал страстей на финише регулярки сдала свои позиции в борьбе за победу в конференции.

Последние матчи: Последний поединок был проигран как раз «Денверу», и там коллектив Финча выглядел максимально беспомощно.

Травмированные игроки: Финч по-прежнему не может рассчитывать на Кларка и Таунса. Именно их и не хватило в последнем проигранном матче.

Общий тонус клуба: После таких взбучек «волки» обычно оживают и проводят максимально эффективные матчи, поэтому «Атланте» не поздоровится.

«Атланта»

Турнирное положение: Общий тонус «Атланты» оставляет желать лучшего, поскольку проблемы внутри клуба имеются и не только из-за травм.

Все прогнозы на НБА

Последние матчи: В последних поединках «ястребы» немного сбавили обороты, но все равно кусаются очень больно.

Травмированные игроки: Проблемы с травмами у «Хокс» никуда не пропали, поэтому Снейдер уже привык играть неполноценным составом большинство матчей сезона.

Общий тонус клуба: Матч против «Миннесоты» с большой долей вероятности будет проигран, но тренерский штаб «Атланты» умеет придумывать неординарные ходы в матчах против фаворитов.

Статистика для ставок

«Миннесота» выиграла три последних домашних поединка

«Атланта» не может победить четыре матча подряд

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Миннесоты» дают коэффициент 1.13, а на победу «Атланты» — 6.79.

Прогноз: «Миннесота» знатно покуражится в матче против более слабого сопреника

Альтернативный прогноз: Вероятность «верхового» исхода матча крайне высока

Ставка: Ф1 (-9) с коэффициентом 2.01.

Альтернативная ставка: ТБ 217 с коэффициентом 2.14.