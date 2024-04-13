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    «Миннесота» легко разберется с «ястребами»?

    «Миннесота» — «Атланта». Ставка (к. 2.01) и прогноз на матч регулярного сезона НБА, 13 апреля 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Миннесота» — «Атланта»
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    «Миннесота»
    В матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Миннесота» будет принимать «Атланту». Игра пройдет в «Таргет Центре» 13 апреля. Начало встречи — в 03:00 мск. «Миннесота» — «Атланта»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

    «Миннесота»

    Турнирное положение: Все же «Миннесота» не выдержала накал страстей на финише регулярки сдала свои позиции в борьбе за победу в конференции.

    Последние матчи: Последний поединок был проигран как раз «Денверу», и там коллектив Финча выглядел максимально беспомощно.

    Травмированные игроки: Финч по-прежнему не может рассчитывать на Кларка и Таунса. Именно их и не хватило в последнем проигранном матче.

    Общий тонус клуба: После таких взбучек «волки» обычно оживают и проводят максимально эффективные матчи, поэтому «Атланте» не поздоровится.

    «Атланта»

    Турнирное положение: Общий тонус «Атланты» оставляет желать лучшего, поскольку проблемы внутри клуба имеются и не только из-за травм.

    Все прогнозы на НБА

    Последние матчи: В последних поединках «ястребы» немного сбавили обороты, но все равно кусаются очень больно.

    Травмированные игроки: Проблемы с травмами у «Хокс» никуда не пропали, поэтому Снейдер уже привык играть неполноценным составом большинство матчей сезона.

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    Общий тонус клуба: Матч против «Миннесоты» с большой долей вероятности будет проигран, но тренерский штаб «Атланты» умеет придумывать неординарные ходы в матчах против фаворитов.

    Статистика для ставок

    • «Миннесота» выиграла три последних домашних поединка

    • «Атланта» не может победить четыре матча подряд

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на победу «Миннесоты» дают коэффициент 1.13, а на победу «Атланты» — 6.79.

    Прогноз: «Миннесота» знатно покуражится в матче против более слабого сопреника

    Альтернативный прогноз: Вероятность «верхового» исхода матча крайне высока

    Ставка: Ф1 (-9) с коэффициентом 2.01.

    Альтернативная ставка: ТБ 217 с коэффициентом 2.14.

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    Ставка и прогноз на матч «Миннесота» — «Атланта» с коэффициентом 2.01. Дата матча: 13.04.2024. Прогнозы на баскетбол. «Миннесота» легко разберется с «ястребами»?
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