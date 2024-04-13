В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Лос-Анджелес Клипперс» будет принимать «Юту». Игра пройдет на стадионе «Crypto.com Арена» 13 апреля. Начало встречи — в 05:30 мск. «Лос-Анджелес Клипперс» — «Юта»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Лос-Анджелес Клипперс»

Турнирное положение: Место в плей-офф напрямую обеспечили себе баскетболисты «Лос-Анджелес Клипперс». На данный момент «парусники» занимают в турнирной таблице Западной конференции 4 место. В 80 матчах команда одержала 51 победу и потерпела 29 поражений.

Последние матчи: В 80-м туре регулярного чемпионата «Лос-Анджелес Клипперс» не смог обыграть «Финикс», уступив сопернику со счётом 108:124.

Не сыграют: В составе команды три травмированных баскетболиста: в предстоящей игре не смогут сыграть форвард Кавай Леонард (травма колена), защитник Джошуа Примо (травма ноги) и защитник Джеймс Харден (травма ноги).

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Состояние команды: Прервалась победная серия «Клипперс», которая состояла из четырёх матчей: ранее были обыграны «Финикс» (105:92), «Кливленд» (120:118), «Юта» (131:102) и «Денвер» (102:100).

«Юта»

Турнирное положение: Команда из Солт-Лейк-Сити лишилась шансов на выход в плей-ин национальной баскетбольной ассоциации. В турнирной таблице Западной конференции заняла 12 место при 30 победах и 50 поражениях.

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Последние матчи: «Юте» удалось одержать победу и прервать проигрышную серию, которая состояла из 13 матчей. В минувшем туре команда переиграла «Хьюстон» (124:121). Результативностью в поединке отметился Лука Саманич, который отправил в кольцо сильного соперника 42 очка.

Не сыграют: «Юта» потеряла своего основного игрока, в лазарете оказался Лаури Маркканен, который получил травму ниж.части тела в поединке против «Майами» ещё 2 марта. Выбыл из строя Джордан Кларксон, у которого травма поясницы.

Состояние команды: В проигрышную серию «Юты» ранее входили матчи против «Денвера» (95:111),«Голден Стэйт» (110:118), «Лос-Анджелес Клипперс» (102:131), «Кливленда» (113:129), «Далласа» (97:113, 105:115), «Оклахомы» (107:119), «Миннесоты» (104:114, 100:119), «Хьюстона» (100:101,119:147), «Сакраменто» (106:127) и «Сан-Антонио» (111:118).

Статистика для ставок

В этом сезоне «Клипперс» и «Юта» сыграли три раза

«Лос-Анджелес Клипперс» в двух матчах оказался сильнее «Юты» (131:102, 117:103)

«Юта» оказалась «Клипперс» со счётом 120:118

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Лос-Анджелес Клипперс» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.08. На победу «Юты» — 9.00.

ТБ 224 и ТМ 224 принимаются с одинаковым коэффициентом — 1.90.

Прогноз: «Лос-Анджелес Клипперс» сейчас на ходу и может в третий раз переиграть своего соперника.

Ставка: Победа «Лос-Анджелес Клипперс» (-15.5) с коэффициентом 1.93.

Прогноз: 230 очков — средний показатель очных встреч между «Лос-Анджелес Клипперс» и «Юты». Команды могут устроить яркую игру и в четвёртой игре противостояния.

Ставка: ТБ 227 с коэффициентом 2.20.