В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Хьюстон» будет принимать «Голден Стэйт». Игра пройдет на арене «Тойота» 5 апреля. Начало встречи — в 03:00 мск. «Хьюстон» — «Голден Стэйт»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Хьюстон»

Турнирное положение: Команда из Техаса продолжает борьбу за место в плей-ин НБА. От заветного 10 места «Хьюстон» отстаёт на три победы, а до окончания регулярного чемпионата команде осталось провести семь матчей.

На данный момент «Хьюстон» занимает 11 место в турнирной таблице Западной конференции, одержав 38 побед и потерпев 37 поражений.

Последние матчи: Команду преследует чёрная полоса игр, была неудачная встреча против «Далласа» (107:125), а в минувшем туре «Хьюстон» проиграл участнику 1/8 финала «Миннесоте» (106:113).

Не сыграют: В лазарете команды Тари Изон, у которого травма ноги. Также вне игры остались Алперен Шенгюн и Кэм Уитмор.

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Состояние команды: До встреч с «Далласом» и «Миннесотой» у «Хьюстона» была выигрышная серия, которая состояла из 11 матчей. Команда даже приблизилась к «Голден Стэйт», который занимает 10 место. Теперь клуб снова отстаёт от калифорнийцев на три победы.

«Голден Стэйт»

Турнирное положение: Клуб из Калифорнии цепляется за 10 место в турнирной таблице и уверено движется к выходу в плей-ин турнира. «Голден Стэйт» в 75 матчах одержал 41 победу и потерпел 34 проигрыша.

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Последние матчи: «Голден Стэйт» одержал новую победу в регулярном чемпионате. В минувшем туре «золотые» на своей арене переиграли «Даллас» (104:100). В составе победителей результативностью отметился Эндрю Уиггинс, который отправил в кольцо соперника 23 очка.

Не сыграют: Под вопросом участие двух баскетболистов «Голден Стэйт». С травмами колена вне игры остались Джонатан Куминга и Дарио Шарич, дисквалифицированных на матч нет.

Состояние команды: «Голден Стэйт» продолжает побеждать в регулярном первенстве. В выездных встречах «золотые» обыграли «Сан-Антонио» (117:113), «Шарлотт» (115:97), «Орландо» (101:93) и «Майами» (113:92).

Статистика для ставок

В этом сезоне «Хьюстон» и «Голден Стэйт» сыграли два раза раза

«Голден Стэйт» дважды выиграл у «Хьюстона» (121:116, 106:95)

«Голден Стэйт» выиграл в пятом матче подряд

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Голден Стэйт» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.59. На победу «Хьюстона» — 2.45.

ТБ 226 и ТМ 226 принимаются с одинаковым коэффициентом — 1.90.

Прогноз: Это будет интересная игра двух равных соперников, счёт в противостоянии «Хьюстона» и «Голден Стэйт» в пользу калифорнийцев. Есть вероятность, что «золотые» добьются очередной победы.

Ставка: Фора «Голден Стэйт» (-3.5) с коэффициентом 1.89.

Прогноз: В среднем за игру «Хьюстон» и «Голден Стэйт» забрасывают друг другу 225 очков.

Ставка: ТМ 226 с коэффициентом 1.90.