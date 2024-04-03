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    «Оклахома» сможет победить в Пенсильвании?

    «Филадельфия» — «Оклахома». Ставка (к. 1.80) и прогноз на матч регулярного сезона НБА, 03 апреля 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Филадельфия» — «Оклахома»
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    «Оклахома»
    В матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Филадельфия» будет принимать «Оклахому». Игра пройдет в «Веллс Фарго Центре» 03 апреля. Начало встречи — в 02:30 мск. «Филадельфия» — «Оклахома»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

    «Филадельфия»

    Турнирное положение: Все поклонники клуба встревожены, поскольку «Филадельфия» находится на грани непопадания пост-сезон.

    Последние матчи: Хотя в последнем сыгранном матче коллектив Нерса смог довольно уверенно расправиться с «Торонто» (135:120).

    Травмированные игроки: Клуб из Пенсильвании по-прежнему не может рассчитывать на Ковингтона, Мелтона и Эмбиида, а тут ещё и Макси может не сыграть в предстоящем поединке.

    Общий тонус клуба: С такими потерями против «Оклахомы» рассчитывать будет не на что, только если сами гости не провалят очередной поединок.

    «Оклахома»

    Турнирное положение: Один из лидеров западной конференции со скрипом, но одерживает победы, однако иногда кажется, что «Оклахома» в какой-то момент не выдержит.

    Все прогнозы на НБА

    Последние матчи: В двух последних матчах были добыты победы над «Нью-Йорком» (113:112) и «Финиксом» (128:103).

    Травмированные игроки: У Дэйгнолта все игроки в строю, поэтому с точки зрения ресурсов гости выглядят намного убедительнее.

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    Общий тонус клуба: При всем уважении к хозяевам предстоящего матча, но они не соперник «Тандер» прямо сейчас.

    Статистика для ставок

    • «Филадельфия» за четыре последних матча выиграла всего лишь один раз

    • У «Оклахомы» всего лишь одно поражение за четыре последних поединка

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на победу «Филадельфии» дают коэффициент 2.08, а на победу «Оклахомы» — 1.80.

    Прогноз: У гостей весьма неплохие шансы на успех.

    Альтернативный прогноз: Поединок претендует на довольно результативный матч

    Ставка: П2 с коэффициентом 1.80.

    Альтернативная ставка: ТБ 242 с коэффициентом 2.24.

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    Ставка и прогноз на матч «Филадельфия» — «Оклахома» с коэффициентом 1.80. Дата матча: 03.04.2024. Прогнозы на баскетбол. «Оклахома» сможет победить в Пенсильвании?
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