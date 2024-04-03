«Филадельфия»
Турнирное положение: Все поклонники клуба встревожены, поскольку «Филадельфия» находится на грани непопадания пост-сезон.
Последние матчи: Хотя в последнем сыгранном матче коллектив Нерса смог довольно уверенно расправиться с «Торонто» (135:120).
Травмированные игроки: Клуб из Пенсильвании по-прежнему не может рассчитывать на Ковингтона, Мелтона и Эмбиида, а тут ещё и Макси может не сыграть в предстоящем поединке.
Общий тонус клуба: С такими потерями против «Оклахомы» рассчитывать будет не на что, только если сами гости не провалят очередной поединок.
«Оклахома»
Турнирное положение: Один из лидеров западной конференции со скрипом, но одерживает победы, однако иногда кажется, что «Оклахома» в какой-то момент не выдержит.
Последние матчи: В двух последних матчах были добыты победы над «Нью-Йорком» (113:112) и «Финиксом» (128:103).
Травмированные игроки: У Дэйгнолта все игроки в строю, поэтому с точки зрения ресурсов гости выглядят намного убедительнее.
Общий тонус клуба: При всем уважении к хозяевам предстоящего матча, но они не соперник «Тандер» прямо сейчас.
Статистика для ставок
- «Филадельфия» за четыре последних матча выиграла всего лишь один раз
- У «Оклахомы» всего лишь одно поражение за четыре последних поединка
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на победу «Филадельфии» дают коэффициент 2.08, а на победу «Оклахомы» — 1.80.
Прогноз: У гостей весьма неплохие шансы на успех.
- 2.25Майами — Нью-Йорк: прогноз и ставкаЗавтра в 02:30
- 1.84Торонто — Лос-Анджелес Лейкерс: прогноз и ставкаЗавтра в 02:00
- 1.99Вашингтон — Милуоки: прогноз и ставкаЗавтра в 02:00
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Альтернативный прогноз: Поединок претендует на довольно результативный матч
Ставка: П2 с коэффициентом 1.80.
Альтернативная ставка: ТБ 242 с коэффициентом 2.24.