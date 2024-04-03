В матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Филадельфия» будет принимать «Оклахому». Игра пройдет в «Веллс Фарго Центре» 03 апреля. Начало встречи — в 02:30 мск. «Филадельфия» — «Оклахома»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Филадельфия»

Турнирное положение: Все поклонники клуба встревожены, поскольку «Филадельфия» находится на грани непопадания пост-сезон.

Последние матчи: Хотя в последнем сыгранном матче коллектив Нерса смог довольно уверенно расправиться с «Торонто» (135:120).

Травмированные игроки: Клуб из Пенсильвании по-прежнему не может рассчитывать на Ковингтона, Мелтона и Эмбиида, а тут ещё и Макси может не сыграть в предстоящем поединке.

Общий тонус клуба: С такими потерями против «Оклахомы» рассчитывать будет не на что, только если сами гости не провалят очередной поединок.

«Оклахома»

Турнирное положение: Один из лидеров западной конференции со скрипом, но одерживает победы, однако иногда кажется, что «Оклахома» в какой-то момент не выдержит.

Все прогнозы на НБА

Последние матчи: В двух последних матчах были добыты победы над «Нью-Йорком» (113:112) и «Финиксом» (128:103).

Травмированные игроки: У Дэйгнолта все игроки в строю, поэтому с точки зрения ресурсов гости выглядят намного убедительнее.

Общий тонус клуба: При всем уважении к хозяевам предстоящего матча, но они не соперник «Тандер» прямо сейчас.

Статистика для ставок

«Филадельфия» за четыре последних матча выиграла всего лишь один раз

У «Оклахомы» всего лишь одно поражение за четыре последних поединка

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Филадельфии» дают коэффициент 2.08, а на победу «Оклахомы» — 1.80.

Прогноз: У гостей весьма неплохие шансы на успех.

Альтернативный прогноз: Поединок претендует на довольно результативный матч

Ставка: П2 с коэффициентом 1.80.

Альтернативная ставка: ТБ 242 с коэффициентом 2.24.