В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Денвер» будет принимать «Нью-Йорк». Игра пройдет на «Болл Арена» 22 марта. Начало встречи — в 04:00 мск. «Денвер» — «Нью-Йорк»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Денвер»

Турнирное положение: В турнирной таблице Западной конференции «Денвер» пытается зацепиться за лидерство. На данный момент «наггетсы» занимают 2 место, одержав 48 побед и потерпев 21 проигрыш.

Последние матчи: Дабл-дабл Николы Йокича из 35 очков и 16 подборов принес важную победу «Денверу» в поединке против одного из главных конкурентов в битве за самые высокие места. «Самородками» была обыграна «Миннесота» со счётом 115:112.

Не сыграют: С травмой колена в лазарете «Денвера» находится Влатко Чанчар. Под вопросом игра Зеке Ннаджи, который травмировал спину вше в игре с «Далласом». Форвард «Денвера» уже пропустил игру с «Миннесотой», дисквалифицированных на матч нет.

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Состояние команды: В последних пяти играх стоит отметить победные игры «Денвера» против «Сан-Антонио» (117:106), «Майами» (100:88), «Торонто» (125:119).

«Нью-Йорк»

Турнирное положение: «Никсы» улучшили положение в турнирной таблице Восточной конференции, «Нью-Йорк» закрепился на 4 месте. Команда в этом сезоне одержала 41 победу и потерпела 27 поражений.

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Последние матчи: Джален Брансон принё победу «Нью-Йорку» в матче против «Голден Стэйт» (119:112), забросив в кольцо соперника 34 очка. Также защитник «никсов» совершил 5 подборов и отдал 7 передач.

Не сыграют: По-прежнему в лазарете команды находится Митчелл Робинсон с травмой лодыжки и Джулиус Рэндл — с травмой плеча. Снова в лазарете команды оказался О Джи Ануноби, у лидера «никсов» — травма локтя, дисквалифицированных на матч нет.

Состояние команды: «Нью-Йорк» продлил победную серию до четырёх побед. За плечами «никсов» также успешные игры против «Сакраменто» (98:91), «Портленда» (105:93) и «Филадельфии» (106:79).

Статистика для ставок

В этом сезоне «Денвер» и «Нью-Йорк» сыграли один раз

«Нью-Йорк» переиграл «Денвер» (122:84)

Выигрышная серия «Нью-Йорка» составляет 4 матча

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Денвер» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.24. На победу «Нью-Йорка» — 4.28.

ТБ 208.5 и ТМ 208.5 принимаются с коэффициентом — 2.01 и 1.85 соответственно.

Прогноз: Соперники примерно одного уровня, выиграть может любая команда. Чтобы не рисковать, можно сыграть на победе одной из команд с небольшим перевесом в счёте.

Ставка: П1 или П2 с разницей менее 6 очков с коэффициентом 3.20.

Прогноз: В прошлой игре команды забросили друг другу 206 очков. Баскетболисты «Нью-Йорка» и «Денвера», скорее всего сыграют по низам.

Ставка: ТМ 208.5 с коэффициентом 1.85.