«Оклахома»
Турнирное положение: «Громобойцы» сохранили за собой первое место в турнирной таблице Западаной конференции. На данный момент «Оклахома» провела 63 матча при 44 победах и 19 поражениях.
Последние матчи: Шэй Гилджес-Александер сыграл важную роль в победе «Оклахомы» над «Майами» (107:100). Лидер команды отправил в кольцо соперника 37 очков, совершил 5 подборов и отдал 6 передач.
Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных на матч нет.
Состояние команды: В строй команды вернулся один из ведущих игроков «Оклахомы» Джейлин Уильямс, у которого было травмировано колено.
Еще можно отметить, что «Оклахома» выдает победную серию, которая уже состоит из двух матчей. Помимо выигрыша над «Майами», «громобойы» смогли переиграть «Портленд» (128:120). В этой встрече лучшего показателя добился Гилджес-Александер, который набрал в матче 37 очков, совершил 3 подбора и отдал 5 передач.
«Мемфис»
Турнирное положение: «Гризли» фактически лишились шансов на выход в плей-ин баскетбольной ассоциации. «Мемфис» практически весь сезон играет без лидеров, которые травмированы и дисквалифицированы. На данный момент команда из штата Теннесси расположилась на 12 месте турнирной таблицы Западной конференции. «Мемфис» в этом сезоне одержал 22 победы и потерпел 42 поражения.
Последние матчи: «Мемфис» проиграл «Атланте» (92:99) в домашней игре регулярного чемпионата.
Не сыграют: У «Мемфиса» большие проблемы с составом, из строя из-за травм выбыли сразу 9 баскетболистов. Вот их имена: Пиппен, Бэйн, Ватанабэ, Кларк, Морант, Оладипо, Роуз, Смарт и Уильямс.
Состояние команды: Прервалась выигрышная серия «Мемфиса», ранее «гризли» обыграли «Филадельфию»(115:109) и «Бруклин» (106:102).
Статистика для ставок
- В этом сезоне «Мемфис» и «Оклахома» играли 1 раз
- В первом круге «Оклахома» переиграла «Мемфис» со счётом 116:97
- Победная серия «Оклахомы» состоит из двух матчей
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Оклахома» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.06. На победу «Мемфиса» — 6.34.
ТБ 219.5 и ТМ 219.5 принимаются с одинаковым коэффициентом — 1.93.
- 2.25Лос-Анджелес Лейкерс — Миннесота: прогноз и ставка
- 1.83Нью-Йорк — Филадельфия: прогноз и ставка
- 1.77Голден Стэйт — Сан-Антонио: прогноз и ставка
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Прогноз: У «Оклахомы» уже есть победный опыт игры над «Мемфисом». Так как у «хитовцев» большие проблемы с составом, стоит ожидать от «громобойцев» победы в предстоящей игре.
Ставка: Фора «Оклахомы» (-14.5) с коэффициентом 1.93.
Прогноз: Предыдущая дуэль «Оклахомы» и «Майами» завершилась на отметке 212 очков. Можно сыграть на результативности матча.
Ставка: ТМ 219.5 с коэффициентом 1.93.