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    «Мемфису» ничего не светит в Оклахоме?

    «Оклахома» — «Мемфис». Ставка (к. 1.93) и прогноз на матч баскетбол, НБА, 11 марта 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Оклахома» — «Мемфис»
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    «Торонто» — «Мемфис»
    В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Оклахома» будет принимать «Мемфис». Игра пройдет на арене «Пэйком Центр» 11 марта. Начало встречи — в 02:00 мск. «Оклахома» — «Мемфис»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Баскетбол. НБА 11 Марта 2024 года
    Оклахома
  • Оклахома
    •  Оклахома 02:00 Мемфис Мемфис
  • НБА
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    «Оклахома»

    Турнирное положение: «Громобойцы» сохранили за собой первое место в турнирной таблице Западаной конференции. На данный момент «Оклахома» провела 63 матча при 44 победах и 19 поражениях.

    Последние матчи: Шэй Гилджес-Александер сыграл важную роль в победе «Оклахомы» над «Майами» (107:100). Лидер команды отправил в кольцо соперника 37 очков, совершил 5 подборов и отдал 6 передач.

    Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных на матч нет.

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    Состояние команды: В строй команды вернулся один из ведущих игроков «Оклахомы» Джейлин Уильямс, у которого было травмировано колено.

    Еще можно отметить, что «Оклахома» выдает победную серию, которая уже состоит из двух матчей. Помимо выигрыша над «Майами», «громобойы» смогли переиграть «Портленд» (128:120). В этой встрече лучшего показателя добился Гилджес-Александер, который набрал в матче 37 очков, совершил 3 подбора и отдал 5 передач.

    «Мемфис»

    Турнирное положение: «Гризли» фактически лишились шансов на выход в плей-ин баскетбольной ассоциации. «Мемфис» практически весь сезон играет без лидеров, которые травмированы и дисквалифицированы. На данный момент команда из штата Теннесси расположилась на 12 месте турнирной таблицы Западной конференции. «Мемфис» в этом сезоне одержал 22 победы и потерпел 42 поражения.

    Все прогнозы на спорт

    Последние матчи: «Мемфис» проиграл «Атланте» (92:99) в домашней игре регулярного чемпионата.

    Не сыграют: У «Мемфиса» большие проблемы с составом, из строя из-за травм выбыли сразу 9 баскетболистов. Вот их имена: Пиппен, Бэйн, Ватанабэ, Кларк, Морант, Оладипо, Роуз, Смарт и Уильямс.

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    Состояние команды: Прервалась выигрышная серия «Мемфиса», ранее «гризли» обыграли «Филадельфию»(115:109) и «Бруклин» (106:102).

    Статистика для ставок

    • В этом сезоне «Мемфис» и «Оклахома» играли 1 раз

    • В первом круге «Оклахома» переиграла «Мемфис» со счётом 116:97

    • Победная серия «Оклахомы» состоит из двух матчей

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Оклахома» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.06. На победу «Мемфиса» — 6.34.

    ТБ 219.5 и ТМ 219.5 принимаются с одинаковым коэффициентом — 1.93.

    Прогноз: У «Оклахомы» уже есть победный опыт игры над «Мемфисом». Так как у «хитовцев» большие проблемы с составом, стоит ожидать от «громобойцев» победы в предстоящей игре.

    Ставка: Фора «Оклахомы» (-14.5) с коэффициентом 1.93.

    Прогноз: Предыдущая дуэль «Оклахомы» и «Майами» завершилась на отметке 212 очков. Можно сыграть на результативности матча.

    Ставка: ТМ 219.5 с коэффициентом 1.93.

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    Ставка и прогноз на матч «Оклахома» — «Мемфис» с коэффициентом 1.93. Дата матча: 11.03.2024. Прогнозы на баскетбол. «Мемфису» ничего не светит в Оклахоме?
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