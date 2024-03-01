В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Финикс» будет принимать «Хьюстон». Игра пройдет на арене «Футпринт Центр» 1 марта. Начало встречи — в 05:00 мск. «Финикс» — «Хьюстон»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Финикс»

Турнирное положение: «Санз» улучшил положение в турнирной таблице, поднявшись на с 8 на 5 место. В Западной конференции «Финикс» одержал 34 победы и потерпел 24 поражения.

Последние матчи: Защитник «Финикса» Грэйсон Аллен помог своей команде одержать победу над «Лос-Анджелес Лейкерс» (123:113). Баскетболист отправил в кольцо соперника 24 очка.

Не сыграют: Дэмион Ли Ли — у баскетболиста травмировано колено. С мышечной травмой в лазарете «Финикса» находится Брэдли Бил. Из-за травмы лодыжки может не сыграть центровой команды Юсуф Нуркич, дисквалифицированных в команде на матч нет.

Все прогнозы на НБА

Состояние команды: Победой над «Лейкерс» баскетболисты «Финикса» прервали двухматчевую проигрышную серию. Ранее «солнечные» уступили в матчах против «Хьюстона» (110:114) и «Далласа» (113:123).

«Хьюстон»

Турнирное положение: «Хьюстон» занимает в турнирной таблице Западной конференции 12 место, одержав 25 побед и потерпев 33 поражения.

Последние матчи: Техасцы потерпели очередное поражение от «Оклахомы» (95:112), до этого «Хьюстон» уступил «громобойцам» со счётом 110:123).

Не сыграют: В лазарете команды Тари Изон, у которого травма ноги, дисквалифицированных на матч нет.

Состояние команды: От травмы спины восстановился игрок «Хьюстона» Реджи Буллок. До этого в строй вернулись Фред Ванвлит и Кэм Уитмор. Однако в последних пяти матчах «ракеты» смогли выиграть лишь одну встречу, переиграв как раз «Финикс» (114:110).

Статистика для ставок

В этом сезоне «Финикс» и «Хьюстон» играли 3 раза

«Хьюстон» дважды обыграл «Финикс» (114:110, 111:97)

«Финикс» смог переиграть «Хьюстон» со счетом 129:113

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Финикс» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.27. На победу «Хьюстона» — 4.02.

Фора «Финикса» (-8.5) и фора «Хьюстона» (+8.5) принимаются с одинаковым коэффициентом — 1.97.

Прогноз: «Хьюстон» уже имеет опыт побед над «Финиксом». Несмотря на то, что «солнечные» считаются фаворитами и занимают место в топ-5 Западной конференции, мы рискнем и поставим на победу гостевой команды. Так как «Хьюстон» знает как подобрать ключ к «Финиксу», чтобы обыграть соперника в третий раз.

Ставка: Победа «Хьюстона» с коэффициентом 4.02.

Прогноз: Можно подстраховать и сыграть на положительной форе «Хьюстона».

Ставка: Фора «Хьюстона» (+8.5) с коэффициентом 1.97.