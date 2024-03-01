ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на баскетбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Тодд Боэли От плохого к худшему. Увольнение Тухеля и еще 15 главных ошибок Тодда Боэли в «Челси» Антуан Гризманн«Атлетик» — «Атлетико». Онлайн Умар НурмагомедовИнтригующий бой Розенстрайка и Газиева, возвращение Умара Нурмагомедова. Анонс карда UFC Vegas 87
  • 15:06
    • Источник: Погба дисквалифицирован за допинг на 4 года
    Все новости спорта

    Добьётся ли «Хьюстон» новой победы над «Финиксом»?

    «Финикс» — «Хьюстон». Ставка (к. 4.02) и прогноз на матч баскетбол, НБА, 1 марта 2024 года

    Прогнозы на баскетбол Прогнозы на НБА Прогнозы на Финикс Санз Прогнозы на Хьюстон Рокетс
    Прогноз и ставки на «Финикс» — «Хьюстон»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Торонто» — «Хьюстон»
    В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Финикс» будет принимать «Хьюстон». Игра пройдет на арене «Футпринт Центр» 1 марта. Начало встречи — в 05:00 мск. «Финикс» — «Хьюстон»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
    ×
    Баскетбол. НБА 01 Марта 2024 года

    «Финикс»

    Турнирное положение: «Санз» улучшил положение в турнирной таблице, поднявшись на с 8 на 5 место. В Западной конференции «Финикс» одержал 34 победы и потерпел 24 поражения.

    Последние матчи: Защитник «Финикса» Грэйсон Аллен помог своей команде одержать победу над «Лос-Анджелес Лейкерс» (123:113). Баскетболист отправил в кольцо соперника 24 очка.

    Не сыграют: Дэмион Ли Ли — у баскетболиста травмировано колено. С мышечной травмой в лазарете «Финикса» находится Брэдли Бил. Из-за травмы лодыжки может не сыграть центровой команды Юсуф Нуркич, дисквалифицированных в команде на матч нет.

    Все прогнозы на НБА

    Состояние команды: Победой над «Лейкерс» баскетболисты «Финикса» прервали двухматчевую проигрышную серию. Ранее «солнечные» уступили в матчах против «Хьюстона» (110:114) и «Далласа» (113:123).

    «Хьюстон»

    Турнирное положение: «Хьюстон» занимает в турнирной таблице Западной конференции 12 место, одержав 25 побед и потерпев 33 поражения.

    Последние матчи: Техасцы потерпели очередное поражение от «Оклахомы» (95:112), до этого «Хьюстон» уступил «громобойцам» со счётом 110:123).

    Не сыграют: В лазарете команды Тари Изон, у которого травма ноги, дисквалифицированных на матч нет.

    Состояние команды: От травмы спины восстановился игрок «Хьюстона» Реджи Буллок. До этого в строй вернулись Фред Ванвлит и Кэм Уитмор. Однако в последних пяти матчах «ракеты» смогли выиграть лишь одну встречу, переиграв как раз «Финикс» (114:110).

    Статистика для ставок

    • В этом сезоне «Финикс» и «Хьюстон» играли 3 раза

    • «Хьюстон» дважды обыграл «Финикс» (114:110, 111:97)

    • «Финикс» смог переиграть «Хьюстон» со счетом 129:113

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Финикс» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.27. На победу «Хьюстона» — 4.02.

    Фора «Финикса» (-8.5) и фора «Хьюстона» (+8.5) принимаются с одинаковым коэффициентом — 1.97.

    Прогноз: «Хьюстон» уже имеет опыт побед над «Финиксом». Несмотря на то, что «солнечные» считаются фаворитами и занимают место в топ-5 Западной конференции, мы рискнем и поставим на победу гостевой команды. Так как «Хьюстон» знает как подобрать ключ к «Финиксу», чтобы обыграть соперника в третий раз.

    Ставка: Победа «Хьюстона» с коэффициентом 4.02.

    Прогноз: Можно подстраховать и сыграть на положительной форе «Хьюстона».

    Ставка: Фора «Хьюстона» (+8.5) с коэффициентом 1.97.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.12
  • Прогноз на матч Салават Юлаев — Трактор
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.38
  • Прогноз на матч Аль-Вахда — Аль-Таавун
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.98
  • Прогноз на матч Медведев — Давидович-Фокина
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  2.03
  • Прогноз на матч Санта-Клара — Порту
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.12
  • Прогноз на матч Локомотив — ЦСКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.97
  • Прогноз на матч Хуркач — Эмбер
  • Теннис
  • Сегодня в 19:30
    •  1.87
  • Прогноз на матч Ак Барс — Автомобилист
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.05
  • Прогноз на матч Спартак — Северсталь
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.09
  • Прогноз на матч Анортосис — Арис Лимасол
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.78
  • Прогноз на матч Аль-Наср — Аль-Хазм
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.55
  • Прогноз на матч Галатасарай — Фатих Карагюмрюк
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  2.07
  • Прогноз на матч Павлюченкова — Ван
  • Теннис
  • Сегодня в 22:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Блинкова — Ястремская
  • Теннис
  • Сегодня в 22:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Фейеноорд — Гронинген
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Ставка и прогноз на матч «Финикс» — «Хьюстон» с коэффициентом 4.02. Дата матча: 01.03.2024. Прогнозы на баскетбол. Добьётся ли «Хьюстон» новой победы над «Финиксом»?
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры