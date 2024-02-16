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    «Голден Стэйт» второй раз подряд огорчит «джазменов»?

    «Юта» — «Голден Стэйт». Ставка (к. 1.90) и прогноз на матч регулярного сезона НБА, 16 февраля 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Юта» — «Голден Стэйт»
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    «Голден Стэйт»
    В матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Юта» будет принимать «Голден Стэйт». Игра пройдет на «Вивинт Арене» 16 февраля. Начало встречи — в 05:00 мск. «Юта» — «Голден Стэйт»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Баскетбол. НБА 16 Февраля 2024 года
    Юта
  • НБА
    •  Юта 05:00 Голден Стэйт Голден Стэйт
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    «Юта»

    Турнирное положение: «Юта» находится на подходе к зоне плей-ин и назвать её слабой командой никак нельзя.

    Последние матчи: Правда последние поединки команде Харди явно не удаются, поскольку два последних матча завершились поражениями от «Финикса» (115:129) и того же «Голден Стэйт» (107:129).

    Травмированные игроки: Приятно отметить, что на данный момент времени у «Юты» нет ни одного травмированного игрока.

    Все прогнозы на НБА

    Общий тонус клуба: Хочется верить, что у «джазменов» в предстоящей игре получится взять реванш за поражение несколькими днями ранее, но калифорнийцы сейчас в ударе.

    «Голден Стэйт»

    Турнирное положение: Ещё совсем недавно «Голден Стэйт» даже не попадал в числе клубов, которые могут побороться за попадание в плей-офф через плей-ин, а сейчас у команды Керра даже положительная разница побед и поражений.

    Последние матчи: В пяти последних поединках ни одного поражения, и видно, что игроки максимально мобилизовались после череды неудач.

    Травмированные игроки: У «воинов» в кои-то веки полный порядок с травмированными, поскольку там сейчас находится только Крис Пол, который до сих пор не восстановился после травмы руки.

    Общий тонус клуба: В предстоящем матче гости выглядят однозначными фаворитами предстоящего матча, но «Юта» на своем паркете ни перед кем не преклоняется.

    Статистика для ставок

    • «Юта» проиграла два последних матча по календарю

    • «Голден Стэйт» победил в пяти последних встречах

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на победу «Юты» дают коэффициент 1.97, а на победу «Голден Стэйт» — 1.90.

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    Прогноз: Гости имеют куда больше шансов на победу.

    Альтернативный прогноз: Общий тотал матча будет максимально высоким.

    Ставка: П2 с коэффициентом 1.90.

    Альтернативная ставка: ТБ 245 с коэффициентом 2.29.

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