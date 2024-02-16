«Юта»
Турнирное положение: «Юта» находится на подходе к зоне плей-ин и назвать её слабой командой никак нельзя.
Последние матчи: Правда последние поединки команде Харди явно не удаются, поскольку два последних матча завершились поражениями от «Финикса» (115:129) и того же «Голден Стэйт» (107:129).
Травмированные игроки: Приятно отметить, что на данный момент времени у «Юты» нет ни одного травмированного игрока.
Общий тонус клуба: Хочется верить, что у «джазменов» в предстоящей игре получится взять реванш за поражение несколькими днями ранее, но калифорнийцы сейчас в ударе.
«Голден Стэйт»
Турнирное положение: Ещё совсем недавно «Голден Стэйт» даже не попадал в числе клубов, которые могут побороться за попадание в плей-офф через плей-ин, а сейчас у команды Керра даже положительная разница побед и поражений.
Последние матчи: В пяти последних поединках ни одного поражения, и видно, что игроки максимально мобилизовались после череды неудач.
Травмированные игроки: У «воинов» в кои-то веки полный порядок с травмированными, поскольку там сейчас находится только Крис Пол, который до сих пор не восстановился после травмы руки.
Общий тонус клуба: В предстоящем матче гости выглядят однозначными фаворитами предстоящего матча, но «Юта» на своем паркете ни перед кем не преклоняется.
Статистика для ставок
- «Юта» проиграла два последних матча по календарю
- «Голден Стэйт» победил в пяти последних встречах
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на победу «Юты» дают коэффициент 1.97, а на победу «Голден Стэйт» — 1.90.
Прогноз: Гости имеют куда больше шансов на победу.
Альтернативный прогноз: Общий тотал матча будет максимально высоким.
Ставка: П2 с коэффициентом 1.90.
Альтернативная ставка: ТБ 245 с коэффициентом 2.29.