В матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Юта» будет принимать «Голден Стэйт». Игра пройдет на «Вивинт Арене» 16 февраля. Начало встречи — в 05:00 мск. «Юта» — «Голден Стэйт»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Юта»

Турнирное положение: «Юта» находится на подходе к зоне плей-ин и назвать её слабой командой никак нельзя.

Последние матчи: Правда последние поединки команде Харди явно не удаются, поскольку два последних матча завершились поражениями от «Финикса» (115:129) и того же «Голден Стэйт» (107:129).

Травмированные игроки: Приятно отметить, что на данный момент времени у «Юты» нет ни одного травмированного игрока.

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Общий тонус клуба: Хочется верить, что у «джазменов» в предстоящей игре получится взять реванш за поражение несколькими днями ранее, но калифорнийцы сейчас в ударе.

«Голден Стэйт»

Турнирное положение: Ещё совсем недавно «Голден Стэйт» даже не попадал в числе клубов, которые могут побороться за попадание в плей-офф через плей-ин, а сейчас у команды Керра даже положительная разница побед и поражений.

Последние матчи: В пяти последних поединках ни одного поражения, и видно, что игроки максимально мобилизовались после череды неудач.

Травмированные игроки: У «воинов» в кои-то веки полный порядок с травмированными, поскольку там сейчас находится только Крис Пол, который до сих пор не восстановился после травмы руки.

Общий тонус клуба: В предстоящем матче гости выглядят однозначными фаворитами предстоящего матча, но «Юта» на своем паркете ни перед кем не преклоняется.

Статистика для ставок

«Юта» проиграла два последних матча по календарю

«Голден Стэйт» победил в пяти последних встречах

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Юты» дают коэффициент 1.97, а на победу «Голден Стэйт» — 1.90.

Прогноз: Гости имеют куда больше шансов на победу.

Альтернативный прогноз: Общий тотал матча будет максимально высоким.

Ставка: П2 с коэффициентом 1.90.

Альтернативная ставка: ТБ 245 с коэффициентом 2.29.