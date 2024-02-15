«Мемфис»
Турнирное положение: «Мемфис» плотно оккупировал 13 позицию в турнирной таблице Запада, н опадать ещё есть куда.
Последние матчи: Подопечные Дженкинса уже проиграли девять матчей подряд и готовы преодолеть двузначное число проигрышей. В последнем своем матче «Гриззлис» не смогли ничего поделать с «Нью-Орлеаном». И это притом, что соперник даже не смог добраться до отметки в 100 набранных очков.
Травмированные игроки: Основная причина такого провала по сезону — травмы большей части основного состава. Сейчас восемь игроков находятся в лазарете и не собираются оттуда возвращаться.
Общий тонус клуба: В предстоящей игре против «Хьюстона» у гостей больше шансов проиграть снова, нежели прервать серию из неудовлетворительных матчей.
«Хьюстон»
Турнирное положение: «Хьюстон» в этом году имеет определённые шансы даже на попадание в плей-офф, но для этого нужно проделать ещё много работы.
Последние матчи: Неудачная серия из четырех поединков подряд была прервана в поединке против грозного «Нью-Йорка» (105:103).
Травмированные игроки: На данный момент техасскому клубу не могут помочь Исон, Адамс и Ванвлит.
Общий тонус клуба: Хочется верить, что победа над «Никс» позволит коллективу Удоки наполниться энергией для новых побед.
Статистика для ставок
- «Мемфис» идет на десятое поражение подряд
- «Хьюстон» выиграл у «Гриззлис» три последних очных поединка
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на победу «Мемфиса» дают коэффициент 2.56, а на победу «Хьюстона» — 1.55.
Прогноз: «Хьюстон» имеет больше шансов победить в предстоящей игре.
Альтернативный прогноз: Игра получится практически без защиты.
Ставка: Ф1 (-4) с коэффициентом 1.91.
Альтернативная ставка: ТБ 221 с коэффициентом 2.17.