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    «Хьюстон» воспользуется шансом обыграть конкурента?

    «Мемфис» — «Хьюстон». Ставка (к. 1.91) и прогноз на матч регулярного сезона НБА, 15 февраля 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Мемфис» — «Хьюстон»
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    «Хьюстон»
    В матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Мемфис» будет принимать «Хьюстон». Игра пройдет в «ФедЭкс Форуме» 15 февраля. Начало встречи — в 04:00 мск. «Мемфис» — «Хьюстон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Баскетбол. НБА 15 Февраля 2024 года

    «Мемфис»

    Турнирное положение: «Мемфис» плотно оккупировал 13 позицию в турнирной таблице Запада, н опадать ещё есть куда.

    Последние матчи: Подопечные Дженкинса уже проиграли девять матчей подряд и готовы преодолеть двузначное число проигрышей. В последнем своем матче «Гриззлис» не смогли ничего поделать с «Нью-Орлеаном». И это притом, что соперник даже не смог добраться до отметки в 100 набранных очков.

    Травмированные игроки: Основная причина такого провала по сезону — травмы большей части основного состава. Сейчас восемь игроков находятся в лазарете и не собираются оттуда возвращаться.

    Все прогнозы на НБА

    Общий тонус клуба: В предстоящей игре против «Хьюстона» у гостей больше шансов проиграть снова, нежели прервать серию из неудовлетворительных матчей.

    «Хьюстон»

    Турнирное положение: «Хьюстон» в этом году имеет определённые шансы даже на попадание в плей-офф, но для этого нужно проделать ещё много работы.

    Последние матчи: Неудачная серия из четырех поединков подряд была прервана в поединке против грозного «Нью-Йорка» (105:103).

    Травмированные игроки: На данный момент техасскому клубу не могут помочь Исон, Адамс и Ванвлит.

    Общий тонус клуба: Хочется верить, что победа над «Никс» позволит коллективу Удоки наполниться энергией для новых побед.

    Статистика для ставок

    • «Мемфис» идет на десятое поражение подряд

    • «Хьюстон» выиграл у «Гриззлис» три последних очных поединка

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на победу «Мемфиса» дают коэффициент 2.56, а на победу «Хьюстона» — 1.55.

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    Прогноз: «Хьюстон» имеет больше шансов победить в предстоящей игре.

    Альтернативный прогноз: Игра получится практически без защиты.

    Ставка: Ф1 (-4) с коэффициентом 1.91.

    Альтернативная ставка: ТБ 221 с коэффициентом 2.17.

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    «Мемфис» — «Хьюстон»: прогноз, ставка (1.91), статистика, коэффициенты матча 15.02.2024. Прогнозы на баскетбол. «Хьюстон» воспользуется шансом обыграть конкурента?
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