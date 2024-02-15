В матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Кливленд» будет принимать «Чикаго». Игра пройдет на «Рокет Мортгейдж Филд Хауз Арене» 15 февраля. Начало встречи — в 03:30 мск. «Кливленд» — «Чикаго»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Кливленд»

Турнирное положение: «Кливленд» продолжает идти на втором месте в своей конференции, но победная серия коллектива Бикерстаффа прервалась.

Последние матчи: Обидчиком выступила «Филадельфия» (121:123), которая смогла разобраться с серьезным соперником без своего лидера Эмбиида.

Травмированные игроки: В составе «Кавальерс» есть сразу три баскетболиста, которые не могут принимать участие в предстоящих поединках. Этот список состоит из Джерома, Томпсона и Уэйда.

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Общий тонус клуба: Матч против «Чикаго» не обещает быть простым, однако у хозяев куда больше шансов выиграть по причине присутствия лидеров в стартовой обойме, а у их соперников, наоборот, их отсутствия.

«Чикаго»

Турнирное положение: «Чикаго» размещается в зоне плей-ин, но практически половину пройденной дистанции играет без своих сильнейших игроков.

Последние матчи: В последних играх так и вовсе наметился заметный прорыв, поскольку за четыре встречи команда Донована проиграла всего лишь один раз.

Травмированные игроки: У «Чикаго» травмированы одни из самых известных имен. Клуб не может рассчитывать на Зака Лавина и Лонзо Болла, которые составляют две трети атакующего потенциала клуба.

Общий тонус клуба: В предстоящей игре расклады сил не в пользу гостей, но они способны побороться за победу.

Статистика для ставок

«Кливленд» прервал свою девяти матчевую серию поражением

«Чикаго» не может выиграть у своего предстоящего соперника с 2022 года

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Кливленда» дают коэффициент 1.24, а на победу «Чикаго» — 4.42.

Прогноз: «Кливленд» добьется легкой победы.

Альтернативный прогноз: Соперники в атаке будут максимально продуктивны.

Ставка: Ф1 (-7) с коэффициентом 1.72.

Альтернативная ставка: ТБ 248 с коэффициентом 2.30.