«Кливленд»
Турнирное положение: «Кливленд» продолжает идти на втором месте в своей конференции, но победная серия коллектива Бикерстаффа прервалась.
Последние матчи: Обидчиком выступила «Филадельфия» (121:123), которая смогла разобраться с серьезным соперником без своего лидера Эмбиида.
Травмированные игроки: В составе «Кавальерс» есть сразу три баскетболиста, которые не могут принимать участие в предстоящих поединках. Этот список состоит из Джерома, Томпсона и Уэйда.
Общий тонус клуба: Матч против «Чикаго» не обещает быть простым, однако у хозяев куда больше шансов выиграть по причине присутствия лидеров в стартовой обойме, а у их соперников, наоборот, их отсутствия.
«Чикаго»
Турнирное положение: «Чикаго» размещается в зоне плей-ин, но практически половину пройденной дистанции играет без своих сильнейших игроков.
Последние матчи: В последних играх так и вовсе наметился заметный прорыв, поскольку за четыре встречи команда Донована проиграла всего лишь один раз.
Травмированные игроки: У «Чикаго» травмированы одни из самых известных имен. Клуб не может рассчитывать на Зака Лавина и Лонзо Болла, которые составляют две трети атакующего потенциала клуба.
Общий тонус клуба: В предстоящей игре расклады сил не в пользу гостей, но они способны побороться за победу.
Статистика для ставок
- «Кливленд» прервал свою девяти матчевую серию поражением
- «Чикаго» не может выиграть у своего предстоящего соперника с 2022 года
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на победу «Кливленда» дают коэффициент 1.24, а на победу «Чикаго» — 4.42.
Прогноз: «Кливленд» добьется легкой победы.
Альтернативный прогноз: Соперники в атаке будут максимально продуктивны.
Ставка: Ф1 (-7) с коэффициентом 1.72.
Альтернативная ставка: ТБ 248 с коэффициентом 2.30.