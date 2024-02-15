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    «Чикаго» сможет навязать борьбу «Кливленду»?

    «Кливленд» — «Чикаго». Ставка (к. 1.72) и прогноз на матч регулярного сезона НБА, 15 февраля 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Кливленд» — «Чикаго»
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    «Чикаго»
    В матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Кливленд» будет принимать «Чикаго». Игра пройдет на «Рокет Мортгейдж Филд Хауз Арене» 15 февраля. Начало встречи — в 03:30 мск. «Кливленд» — «Чикаго»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Баскетбол. НБА 15 Февраля 2024 года

    «Кливленд»

    Турнирное положение: «Кливленд» продолжает идти на втором месте в своей конференции, но победная серия коллектива Бикерстаффа прервалась.

    Последние матчи: Обидчиком выступила «Филадельфия» (121:123), которая смогла разобраться с серьезным соперником без своего лидера Эмбиида.

    Травмированные игроки: В составе «Кавальерс» есть сразу три баскетболиста, которые не могут принимать участие в предстоящих поединках. Этот список состоит из Джерома, Томпсона и Уэйда.

    Все прогнозы на НБА

    Общий тонус клуба: Матч против «Чикаго» не обещает быть простым, однако у хозяев куда больше шансов выиграть по причине присутствия лидеров в стартовой обойме, а у их соперников, наоборот, их отсутствия.

    «Чикаго»

    Турнирное положение: «Чикаго» размещается в зоне плей-ин, но практически половину пройденной дистанции играет без своих сильнейших игроков.

    Последние матчи: В последних играх так и вовсе наметился заметный прорыв, поскольку за четыре встречи команда Донована проиграла всего лишь один раз.

    Травмированные игроки: У «Чикаго» травмированы одни из самых известных имен. Клуб не может рассчитывать на Зака Лавина и Лонзо Болла, которые составляют две трети атакующего потенциала клуба.

    Общий тонус клуба: В предстоящей игре расклады сил не в пользу гостей, но они способны побороться за победу.

    Статистика для ставок

    • «Кливленд» прервал свою девяти матчевую серию поражением

    • «Чикаго» не может выиграть у своего предстоящего соперника с 2022 года

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на победу «Кливленда» дают коэффициент 1.24, а на победу «Чикаго» — 4.42.

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    Прогноз: «Кливленд» добьется легкой победы.

    Альтернативный прогноз: Соперники в атаке будут максимально продуктивны.

    Ставка: Ф1 (-7) с коэффициентом 1.72.

    Альтернативная ставка: ТБ 248 с коэффициентом 2.30.

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    «Кливленд» — «Чикаго»: прогноз, ставка (1.72), статистика, коэффициенты матча 15.02.2024. Прогнозы на баскетбол. «Чикаго» сможет навязать борьбу «Кливленду»?
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