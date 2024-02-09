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    «Орландо» не оставит шансов техасцам?

    «Орландо» — «Сан-Антонио». Ставка (к. 2.05) и прогноз на матч регулярного сезона НБА, 09 февреля 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Орландо» — «Сан-Антонио»
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    «Орландо»
    В матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Орландо» будет принимать «Сан-Антонио». Игра пройдет на «Эмвей Центре» 09 февраля. Начало встречи — в 03:00 мск. «Орландо» — «Сан-Антонио»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Баскетбол. НБА 09 Февраля 2024 года

    «Орландо»

    «Орландо» за этот сезон значительно продвинулся по многим компонентам вперед, но в важных матчах против сравнимых по силам соперников может провалиться с треском.

    Именно это и случилось в последнем поединке против «Майами», где у подопечных Мозли были вполне себе приличные шансы на успех в матче, но игра завершилась в пользу «Хит» ещё до перерыва.

    Молодой костяк «волшебников» не справился с тренерским гением Споэлстры и пропускал очки в свое кольцо с любых дистанций.

    Все прогнозы на НБА

    Хочется верить, что «Мэджик» сполна отыграются за проигрыш «Майами» в предстоящей игре против аутсайдера Запада.

    «Сан-Антонио»

    Хочется выделить хоть какие-то позитивные сдвиги в игре «Сан-Антонио», но сделать это можно только с большим трудом.

    Попович не закончился как главный тренер, но качественного материала, из которого можно вырастить годных игроков у него почти нет.

    Вембаньяме пока что требуется адаптация в лиге, а остальные создают не очень умелую массовку на паркете.

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    В матче против «Орландо» у гостей шансов на успех минимум. Тем более они проиграли четыре последних поединка по сезону.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в хозяев в этом поединке: победа «Орландо» — 1.19, победа «Сан-Антонио» — 5.16.

    Прогноз: «Орландо» не оставит никаких шансов клубу из Техаса.

    Альтернативный прогноз: Команды будут резвиться на протяжении всего поединка.

    Ставка: Ф1 (-10) с коэффициентом 2.05.

    Альтернативная ставка: ТБ 239 с коэффициентом 2.31.

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    «Орландо» — «Сан-Антонио»: прогноз, ставка (2.05), статистика, коэффициенты матча 09.02.2024. Прогнозы на баскетбол. «Орландо» не оставит шансов техасцам?
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