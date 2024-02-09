«Орландо»
«Орландо» за этот сезон значительно продвинулся по многим компонентам вперед, но в важных матчах против сравнимых по силам соперников может провалиться с треском.
Именно это и случилось в последнем поединке против «Майами», где у подопечных Мозли были вполне себе приличные шансы на успех в матче, но игра завершилась в пользу «Хит» ещё до перерыва.
Молодой костяк «волшебников» не справился с тренерским гением Споэлстры и пропускал очки в свое кольцо с любых дистанций.
Хочется верить, что «Мэджик» сполна отыграются за проигрыш «Майами» в предстоящей игре против аутсайдера Запада.
«Сан-Антонио»
Хочется выделить хоть какие-то позитивные сдвиги в игре «Сан-Антонио», но сделать это можно только с большим трудом.
Попович не закончился как главный тренер, но качественного материала, из которого можно вырастить годных игроков у него почти нет.
Вембаньяме пока что требуется адаптация в лиге, а остальные создают не очень умелую массовку на паркете.
В матче против «Орландо» у гостей шансов на успех минимум. Тем более они проиграли четыре последних поединка по сезону.
Прогноз и ставка
Букмекеры верят в хозяев в этом поединке: победа «Орландо» — 1.19, победа «Сан-Антонио» — 5.16.
Прогноз: «Орландо» не оставит никаких шансов клубу из Техаса.
Альтернативный прогноз: Команды будут резвиться на протяжении всего поединка.
Ставка: Ф1 (-10) с коэффициентом 2.05.
Альтернативная ставка: ТБ 239 с коэффициентом 2.31.