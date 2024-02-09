В матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Орландо» будет принимать «Сан-Антонио». Игра пройдет на «Эмвей Центре» 09 февраля. Начало встречи — в 03:00 мск. «Орландо» — «Сан-Антонио»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Орландо»

«Орландо» за этот сезон значительно продвинулся по многим компонентам вперед, но в важных матчах против сравнимых по силам соперников может провалиться с треском.

Именно это и случилось в последнем поединке против «Майами», где у подопечных Мозли были вполне себе приличные шансы на успех в матче, но игра завершилась в пользу «Хит» ещё до перерыва.

Молодой костяк «волшебников» не справился с тренерским гением Споэлстры и пропускал очки в свое кольцо с любых дистанций.

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Хочется верить, что «Мэджик» сполна отыграются за проигрыш «Майами» в предстоящей игре против аутсайдера Запада.

«Сан-Антонио»

Хочется выделить хоть какие-то позитивные сдвиги в игре «Сан-Антонио», но сделать это можно только с большим трудом.

Попович не закончился как главный тренер, но качественного материала, из которого можно вырастить годных игроков у него почти нет.

Вембаньяме пока что требуется адаптация в лиге, а остальные создают не очень умелую массовку на паркете.

В матче против «Орландо» у гостей шансов на успех минимум. Тем более они проиграли четыре последних поединка по сезону.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в хозяев в этом поединке: победа «Орландо» — 1.19, победа «Сан-Антонио» — 5.16.

Прогноз: «Орландо» не оставит никаких шансов клубу из Техаса.

Альтернативный прогноз: Команды будут резвиться на протяжении всего поединка.

Ставка: Ф1 (-10) с коэффициентом 2.05.

Альтернативная ставка: ТБ 239 с коэффициентом 2.31.