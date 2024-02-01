В матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Вашингтон» будет принимать «Лос-Анджелес Клипперс». Игра пройдет на «Кэпитал Уан Арене» 01 февраля. Начало встречи — в 03:00 мск. «Вашингтон» — «Лос-Анджелес Клипперс»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Вашингтон»

«Вашингтон» не является тем клубом, который может оказывать конкурентную борьбу большинству клубов лиги.

Но при всем этом клуб Анселда выиграл два последних матча. Соперники были из слабейших, но победить в этих матчах тоже ещё нужно было.

«Визардс» смогли разобраться с «Детройтом» и «Сан-Антонио». В обоих матчах лучшим снайпером столичного клуба стал Кайл Кузма, кроме которого в продуктивный баскетбол больше никто в клубе не играет.

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В игре против «Лос-Анджелес Клипперс» хозяевам ни на что вразумительное по итогам игры рассчитывать не придется.

«Лос-Анджелес Клипперс»

«Лос-Анджелес Клипперс» набрал удивительный ход в последних поединках, но при всем этом победную серию сохранить не удалось.

Подопечные Тайрона Лю смогла даже «Бостон» одолеть на выезде, а в матче с куда менее искушенным и классным соперником из Огайо сдюжить не смогла.

Приезжий клуб из Калифорнии проиграл абсолютно по делу. «Парусники» были хуже по всем показателям проиграли совершенно заслуженно.

В предстоящем матче против столичного клуба гости не имеют никакого права проиграть, иначе им просто будет нечего делать в предстоящем плей-офф.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в гостей в этом поединке: победа «Вашингтона» — 6.65, победа «Лос-Анджелес Клипперс» — 1.12.

Прогноз: «Парусники» не оставят никаких шансов своему сопернику.

Альтернативный прогноз: Две команды устроят настоящее шоу набранных очков.

Ставка: Ф2 (-12) с коэффициентом 1.88.

Альтернативная ставка: ТБ 242 с коэффициентом 2.11.