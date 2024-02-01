«Вашингтон»
«Вашингтон» не является тем клубом, который может оказывать конкурентную борьбу большинству клубов лиги.
Но при всем этом клуб Анселда выиграл два последних матча. Соперники были из слабейших, но победить в этих матчах тоже ещё нужно было.
«Визардс» смогли разобраться с «Детройтом» и «Сан-Антонио». В обоих матчах лучшим снайпером столичного клуба стал Кайл Кузма, кроме которого в продуктивный баскетбол больше никто в клубе не играет.
В игре против «Лос-Анджелес Клипперс» хозяевам ни на что вразумительное по итогам игры рассчитывать не придется.
«Лос-Анджелес Клипперс»
«Лос-Анджелес Клипперс» набрал удивительный ход в последних поединках, но при всем этом победную серию сохранить не удалось.
Подопечные Тайрона Лю смогла даже «Бостон» одолеть на выезде, а в матче с куда менее искушенным и классным соперником из Огайо сдюжить не смогла.
Приезжий клуб из Калифорнии проиграл абсолютно по делу. «Парусники» были хуже по всем показателям проиграли совершенно заслуженно.
В предстоящем матче против столичного клуба гости не имеют никакого права проиграть, иначе им просто будет нечего делать в предстоящем плей-офф.
Прогноз и ставка
Букмекеры верят в гостей в этом поединке: победа «Вашингтона» — 6.65, победа «Лос-Анджелес Клипперс» — 1.12.
Прогноз: «Парусники» не оставят никаких шансов своему сопернику.
Альтернативный прогноз: Две команды устроят настоящее шоу набранных очков.
Ставка: Ф2 (-12) с коэффициентом 1.88.
Альтернативная ставка: ТБ 242 с коэффициентом 2.11.