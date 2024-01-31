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    «Нью-Йорк» — «Юта». Ставка (к. 1.82) и прогноз на матч регулярного сезона НБА, 31 января 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Нью-Йорк» — «Юта»
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    «Нью-Йорк»
    В матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Нью-Йорк» будет принимать «Юту». Игра пройдет в «Мэдисон Сквер Гардене» 31 января. Начало встречи — в 03:30 мск. «Нью-Йорк» — «Юта»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Баскетбол. НБА 31 Января 2024 года
    Нью-Йорк
  • НБА
    •  Нью-Йорк 03:30 Юта Юта
  • НБА
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    «Нью-Йорк»

    «Нью-Йорк» продолжает идти победной поступью и не проигрывает уже в шести матчах кряду. Заслуги тренерского штаба очевидны, но игроки приложили к достижению такого результата.

    Радует, что клуб может демонстрировать такой уровень игры при не совсем здоровом Джулиусе Рэндле.

    Однако на арену постепенно выходит Ануоби, который чувствует себя в новом коллективе, как рыба в воде. В последнем победном матче против «Хит» ему удалось набрать 19 очков.

    Все прогнозы на НБА

    Хозяева имеют преимущество домашнего паркета и вообще выглядят сильнее своих предстоящих соперников из Солт-Лейк-Сити.

    «Юта»

    «Юта» в последних матчах по сезону выглядит презентабельно и по делу выиграла два последних поединка.

    Таких соперников, как «Шарлотт» и «Вашингтон», нельзя рассматривать в качестве серьезных раздражителей, но победы не пахнут.

    У Харди и его подопечных есть стимул побеждать и дальше, поскольку клуб уже почти на границе попадания в плей-офф.

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    В матче против «Никс» придется сильно попотеть, чтобы рассчитывать на какой-то положительный результат.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в хозяев в этом поединке: победа «Нью-Йорка» — 1.34, победа «Юты» — 3.24.

    Прогноз: «Нью-Йорк» не отдаст «Юте» победу в поединке.

    Альтернативный прогноз: Игра получится скучной, но хозяева заберут себе матч уверенно.

    Ставка: Ф1 (-7) с коэффициентом 1.82.

    Альтернативная ставка: ТМ 221 с коэффициентом 2.29.

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    «Нью-Йорк» — «Юта»: прогноз, ставка (1.82), статистика, коэффициенты матча 31.01.2024. Прогнозы на баскетбол. Клуб Тибодо продолжит выигрывать?
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