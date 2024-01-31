В матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Нью-Йорк» будет принимать «Юту». Игра пройдет в «Мэдисон Сквер Гардене» 31 января. Начало встречи — в 03:30 мск. «Нью-Йорк» — «Юта»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Нью-Йорк»

«Нью-Йорк» продолжает идти победной поступью и не проигрывает уже в шести матчах кряду. Заслуги тренерского штаба очевидны, но игроки приложили к достижению такого результата.

Радует, что клуб может демонстрировать такой уровень игры при не совсем здоровом Джулиусе Рэндле.

Однако на арену постепенно выходит Ануоби, который чувствует себя в новом коллективе, как рыба в воде. В последнем победном матче против «Хит» ему удалось набрать 19 очков.

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Хозяева имеют преимущество домашнего паркета и вообще выглядят сильнее своих предстоящих соперников из Солт-Лейк-Сити.

«Юта»

«Юта» в последних матчах по сезону выглядит презентабельно и по делу выиграла два последних поединка.

Таких соперников, как «Шарлотт» и «Вашингтон», нельзя рассматривать в качестве серьезных раздражителей, но победы не пахнут.

У Харди и его подопечных есть стимул побеждать и дальше, поскольку клуб уже почти на границе попадания в плей-офф.

В матче против «Никс» придется сильно попотеть, чтобы рассчитывать на какой-то положительный результат.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в хозяев в этом поединке: победа «Нью-Йорка» — 1.34, победа «Юты» — 3.24.

Прогноз: «Нью-Йорк» не отдаст «Юте» победу в поединке.

Альтернативный прогноз: Игра получится скучной, но хозяева заберут себе матч уверенно.

Ставка: Ф1 (-7) с коэффициентом 1.82.

Альтернативная ставка: ТМ 221 с коэффициентом 2.29.