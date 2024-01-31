Чикаго. «Юнайтед Центр». Дата — 31 января. Время — 04:00 по мск. «Чикаго» — «Торонто»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Чикаго»

Демар Дерозан принёс победу «Чикаго» в матче против «Портленда» (104:96). В кольцо соперника игрок иллинойского клуба отправил 20 очков, совершил 7 подборов и отдал 6 передач.

Таким образом «Чикаго» прервал чёрную полосу игр, в которую вошли поединки против «Лос-Анджелес Лейкерс» (132:141) и «Финикса» (113:115).

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В турнирной таблице Восточной конференции «Чикаго» расположился на 9-м месте. Коллектив из Иллинойса одержал 22 победы и потерпел 25 поражения.

«Торонто»

Продолжается проигрышная серия «Торонто», которая уже состоит из пяти матчей. В минувшем туре канадцы потерпели фиаско в поединке против «Атланты» (125:126).

В черную полосу игр «рептилий» также входят матчи с «Лос-Анджелес Клипперс» (107:127), «Мемфисом» (100:108), «Нью-Йорком» (100:126) и «Чикаго» (110:116).

На данный момент «Торонто» занимает в Восточной конференции 12 место при 16 победах и 30 поражениях.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в хозяев: победа «Чикаго» — 1.45, победа «Торонто» — 2.78.

Прогноз: У «Чикаго» есть все шансы добиться победы в матче против «Торонто». Канадцы сейчас испытывают не лучшие времена, ставим на фору хозяев.

Ставка: Фора «Чикаго» (-5.5) с коэффициентом 1.90.

Альтернативный прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

Альтернативная ставка: ТБ 218 с коэффициентом 2.04.