«Чикаго»
Демар Дерозан принёс победу «Чикаго» в матче против «Портленда» (104:96). В кольцо соперника игрок иллинойского клуба отправил 20 очков, совершил 7 подборов и отдал 6 передач.
Таким образом «Чикаго» прервал чёрную полосу игр, в которую вошли поединки против «Лос-Анджелес Лейкерс» (132:141) и «Финикса» (113:115).
В турнирной таблице Восточной конференции «Чикаго» расположился на 9-м месте. Коллектив из Иллинойса одержал 22 победы и потерпел 25 поражения.
«Торонто»
Продолжается проигрышная серия «Торонто», которая уже состоит из пяти матчей. В минувшем туре канадцы потерпели фиаско в поединке против «Атланты» (125:126).
В черную полосу игр «рептилий» также входят матчи с «Лос-Анджелес Клипперс» (107:127), «Мемфисом» (100:108), «Нью-Йорком» (100:126) и «Чикаго» (110:116).
На данный момент «Торонто» занимает в Восточной конференции 12 место при 16 победах и 30 поражениях.
Прогноз и ставка
Букмекеры верят в хозяев: победа «Чикаго» — 1.45, победа «Торонто» — 2.78.
Прогноз: У «Чикаго» есть все шансы добиться победы в матче против «Торонто». Канадцы сейчас испытывают не лучшие времена, ставим на фору хозяев.
Ставка: Фора «Чикаго» (-5.5) с коэффициентом 1.90.
Альтернативный прогноз: Можно сыграть на результативности матча.
Альтернативная ставка: ТБ 218 с коэффициентом 2.04.