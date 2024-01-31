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    «Чикаго» будет ближе к победе?

    «Чикаго» — «Торонто». Ставка (к. 1.90) и прогноз на матч регулярного чемпионата НБА, 31 января 2024 года

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    «Торонто» — «Чикаго»
    Чикаго. «Юнайтед Центр». Дата — 31 января. Время — 04:00 по мск. «Чикаго» — «Торонто»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

    «Чикаго»

    Демар Дерозан принёс победу «Чикаго» в матче против «Портленда» (104:96). В кольцо соперника игрок иллинойского клуба отправил 20 очков, совершил 7 подборов и отдал 6 передач.

    Таким образом «Чикаго» прервал чёрную полосу игр, в которую вошли поединки против «Лос-Анджелес Лейкерс» (132:141) и «Финикса» (113:115).

    Все прогнозы на НБА

    В турнирной таблице Восточной конференции «Чикаго» расположился на 9-м месте. Коллектив из Иллинойса одержал 22 победы и потерпел 25 поражения.

    «Торонто»

    Продолжается проигрышная серия «Торонто», которая уже состоит из пяти матчей. В минувшем туре канадцы потерпели фиаско в поединке против «Атланты» (125:126).

    В черную полосу игр «рептилий» также входят матчи с «Лос-Анджелес Клипперс» (107:127), «Мемфисом» (100:108), «Нью-Йорком» (100:126) и «Чикаго» (110:116).

    На данный момент «Торонто» занимает в Восточной конференции 12 место при 16 победах и 30 поражениях.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в хозяев: победа «Чикаго» — 1.45, победа «Торонто» — 2.78.

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    Прогноз: У «Чикаго» есть все шансы добиться победы в матче против «Торонто». Канадцы сейчас испытывают не лучшие времена, ставим на фору хозяев.

    Ставка: Фора «Чикаго» (-5.5) с коэффициентом 1.90.

    Альтернативный прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

    Альтернативная ставка: ТБ 218 с коэффициентом 2.04.

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    «Чикаго» — «Торонто»: прогноз, ставка (1.90), статистика, коэффициенты матча 31.01.2024. Прогнозы на баскетбол. «Чикаго» будет ближе к победе?
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