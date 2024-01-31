В матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Атланта» будет принимать «Лос-Анджелес Лейкерс». Игра пройдет на «Стэйт Фарм Арене» 31 января. Начало встречи — в 03:30 мск. «Атланта» — «Лос-Анджелес Лейкерс»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Атланта»

«Атланта» на данном отрезке сезона довольно серьезно подкошена травмами, но среди игроков, находящихся в лазарете, нет Трея Янга.

Если бы и он был травмирован, то рассчитывать в последних матчах по сезону было бы вообще не на что.

Однако в последнем матче против «Торонто» клубу из Джорджии удалось практически невозможное — «ястребы» со всеми своими потерями смогли разобраться с «Торонто».

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С «Лос-Анджелес Лейкерс» также вполне можно побороться за победу, поскольку соперник будет проводить второй матч подряд на выезде менее, чем за сутки.

«Лос-Анджелес Лейкерс»

«Лос-Анджелес Лейкерс» выдал один из самых зрелищных матчей с начала нового года. В игре против «Голден Стэйт» было все, что только можно представить, но победа в одно очко осталась все же за «озерниками».

В матче случилось два овертайма. Ни одна из команд не хотела уступать в рейтинговом поединке, но проигравший в том матче также должен был быть.

Хэм по-прежнему тренирует калифорнийскую команду, хотя его уже хотели увольнять перед новым годом.

В матче с «Атлантой» гости были бы фаворитами, если бы им не нужно было добираться из Хьюстона в Атланту в день игры против «ястребов».

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в гостей в этом поединке: победа «Атланты» — 2.14, победа «Лос-Анджелес Лейкерс» — 1.83.

Прогноз: «Атланта» может забрать себе этот матч по причине усталости гостей.

Альтернативный прогноз: Несмотря на то что гости будут уставшими, но они могут устроить знатную перестрелку со соперником.

Ставка: П1 с коэффициентом 2.14.

Альтернативная ставка: ТБ 256 с коэффициентом 2.25.