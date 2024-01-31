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    «Атланта» — «Лос-Анджелес Лейкерс». Ставка (2.14) и прогноз на матч регулярного сезона НБА, 31 января 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Атланта» — «Лос-Анджелес Лейкерс»
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    «Атланта»
    В матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Атланта» будет принимать «Лос-Анджелес Лейкерс». Игра пройдет на «Стэйт Фарм Арене» 31 января. Начало встречи — в 03:30 мск. «Атланта» — «Лос-Анджелес Лейкерс»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Баскетбол. НБА 31 Января 2024 года

    «Атланта»

    «Атланта» на данном отрезке сезона довольно серьезно подкошена травмами, но среди игроков, находящихся в лазарете, нет Трея Янга.

    Если бы и он был травмирован, то рассчитывать в последних матчах по сезону было бы вообще не на что.

    Однако в последнем матче против «Торонто» клубу из Джорджии удалось практически невозможное — «ястребы» со всеми своими потерями смогли разобраться с «Торонто».

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    С «Лос-Анджелес Лейкерс» также вполне можно побороться за победу, поскольку соперник будет проводить второй матч подряд на выезде менее, чем за сутки.

    «Лос-Анджелес Лейкерс»

    «Лос-Анджелес Лейкерс» выдал один из самых зрелищных матчей с начала нового года. В игре против «Голден Стэйт» было все, что только можно представить, но победа в одно очко осталась все же за «озерниками».

    В матче случилось два овертайма. Ни одна из команд не хотела уступать в рейтинговом поединке, но проигравший в том матче также должен был быть.

    Хэм по-прежнему тренирует калифорнийскую команду, хотя его уже хотели увольнять перед новым годом.

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    В матче с «Атлантой» гости были бы фаворитами, если бы им не нужно было добираться из Хьюстона в Атланту в день игры против «ястребов».

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в гостей в этом поединке: победа «Атланты» — 2.14, победа «Лос-Анджелес Лейкерс» — 1.83.

    Прогноз: «Атланта» может забрать себе этот матч по причине усталости гостей.

    Альтернативный прогноз: Несмотря на то что гости будут уставшими, но они могут устроить знатную перестрелку со соперником.

    Ставка: П1 с коэффициентом 2.14.

    Альтернативная ставка: ТБ 256 с коэффициентом 2.25.

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    «Атланта» — «Лос-Анджелес Лейкерс»: прогноз, ставка (2.14), статистика, коэффициенты матча 31.01.2024. Прогнозы на баскетбол. Хозяева имеют определенные шансы на успех?
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