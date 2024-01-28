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    Продлит ли «Мемфис» победную серию?

    «Индиана» — «Мемфис». Ставка (к. 4.14) и прогноз на матч регулярного чемпионата НБА, 28 января 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Индиана» — «Мемфис»
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    «Торонто» — «Мемфис»
    Индианаполис. «Гейнбридж Филдаус». Дата — 28 января. Время — 23:30 по мск. «Индиана» — «Мемфис»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

    «Индиана»

    Вот уже четвертый матч подряд в лазарете находится лидер «Индианы» Тайриз Хэлибертон, у защитника команды мышечная травма.

    Несмотря на отсутствие своего ключевого игрока на площадке, команда из Индианаполиса выиграла второй матч подряд. В минувшем туре «Индиана» нанесла поражение «Финиксу» (133:131).

    В этом поединке лучшим игроком в составе «Индианы» стал Паскаль Сиакам, который отправил в кольцо соперника 31 очко.

    Все прогнозы на НБА

    В турнирной таблице Восточной конференции «Индиана» занимает 6 место, при 26 победах и 20 поражениях.

    «Мемфис»

    Всего пять побед отделяют «Мемфис» от заветного 10-го места в Западной конференции, которая дает возможность сыграть в плей-ин. Однако на данный момент «гризли» идут в турнирной таблице на 13 месте. В активе команды — 18 победа, в пассиве — 27 поражений.

    В минувшем туре «Мемфис» нанес поражение «Орландо» (107:106). Победу команде из штата Теннесси принес Джарен Джексон, форвард отправил в кольцо «магов» 30 очков.

    Таким образом продлилась победная серия «Мемфиса» до трех матчей: ранее «гризли» нанесли поражения «Майами» (105:96) и «Торонто» (108:100).

    Прогноз и ставка

    Букмекеры в этом матче верят в хозяев: победа «Индианы» — 1.17, победа «Мемфиса» — 4.14.

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    Прогноз: Ожидается интересная игра с непредсказуемым результатом: «Индиана» и «Мемфис» будут играть без своих лидеров. Ожидаем от игры равной борьбы, но мы рискнем и поставим на победу гостевой команды.

    Ставка: Победа «Мемфиса» с коэффициентом 4.14.

    Альтернативный прогноз: Можно подстраховаться и сыграть на форе «Мемфиса».

    Альтернативная ставка: Фора «Мемфиса» (+9.5) с коэффициентом 1.83.

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    «Индиана» — «Мемфис»: прогноз, ставка (4.14), статистика, коэффициенты матча 28.01.2024. Прогнозы на баскетбол. Продлит ли «Мемфис» победную серию?
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