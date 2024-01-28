Индианаполис. «Гейнбридж Филдаус». Дата — 28 января. Время — 23:30 по мск. «Индиана» — «Мемфис»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Индиана»

Вот уже четвертый матч подряд в лазарете находится лидер «Индианы» Тайриз Хэлибертон, у защитника команды мышечная травма.

Несмотря на отсутствие своего ключевого игрока на площадке, команда из Индианаполиса выиграла второй матч подряд. В минувшем туре «Индиана» нанесла поражение «Финиксу» (133:131).

В этом поединке лучшим игроком в составе «Индианы» стал Паскаль Сиакам, который отправил в кольцо соперника 31 очко.

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В турнирной таблице Восточной конференции «Индиана» занимает 6 место, при 26 победах и 20 поражениях.

«Мемфис»

Всего пять побед отделяют «Мемфис» от заветного 10-го места в Западной конференции, которая дает возможность сыграть в плей-ин. Однако на данный момент «гризли» идут в турнирной таблице на 13 месте. В активе команды — 18 победа, в пассиве — 27 поражений.

В минувшем туре «Мемфис» нанес поражение «Орландо» (107:106). Победу команде из штата Теннесси принес Джарен Джексон, форвард отправил в кольцо «магов» 30 очков.

Таким образом продлилась победная серия «Мемфиса» до трех матчей: ранее «гризли» нанесли поражения «Майами» (105:96) и «Торонто» (108:100).

Прогноз и ставка

Букмекеры в этом матче верят в хозяев: победа «Индианы» — 1.17, победа «Мемфиса» — 4.14.

Прогноз: Ожидается интересная игра с непредсказуемым результатом: «Индиана» и «Мемфис» будут играть без своих лидеров. Ожидаем от игры равной борьбы, но мы рискнем и поставим на победу гостевой команды.

Ставка: Победа «Мемфиса» с коэффициентом 4.14.

Альтернативный прогноз: Можно подстраховаться и сыграть на форе «Мемфиса».

Альтернативная ставка: Фора «Мемфиса» (+9.5) с коэффициентом 1.83.