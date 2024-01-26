В матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Бруклин» будет принимать «Миннесоту». Игра пройдет в «Барклайс Центре» 26 января. Начало встречи — в 03:30 мск. «Бруклин» — «Миннесота»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Бруклин»

«Бруклин» продолжает выглядеть бледной тенью самого себя. У команды Вона как отрезало в начале декабря, так до сих пор результат с игрой не может вернуться.

За весь этот промежуток времени команда из Нью-Йорка выиграла считаное количество раз, а в таблице своей конференции она уже опустилась на 11 место.

При всем этом за восемь последних проведенных встреч победу удалось одержать над самими «Лейкерс».

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В игре против «Миннесоты» у хозяев шансов практически никаких, поэтому нужно просто постараться сыграть так, чтобы зрители не остались на трибунах разочарованными.

«Миннесота»

«Миннесота» продолжает лидировать в конференции, а настроение у парней Финча более, чем хорошее, даже не смотря на неудачи в последних матчах.

«Тимбервулвз» демонстрирует не очень убедительный баскетбол в последних матчах, но командные взаимодействия в клубе едва ли не лучшие среди всех остальных франшиз лиги.

Тем более главный тренер клуба может одинаково эффективно вправлять мозги будь то это Энтони Эдвардсе или Руди Гобер.

В матче против «Бруклина» гости являются однозначными фаворитами и проиграть они могут только самим себе.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в гостей в этом поединке: победа «Бруклина» — 2.49, победа «Миннесоты» — 1.56.

Прогноз: «Миннесота» видится очевидным фаворитом предстоящей игры.

Альтернативный прогноз: Итоговый тотал матча может оказаться выше ожиданий.

Ставка: Ф2 (-4) с коэффициентом 1.83.

Альтернативная ставка: ТБ 223 с коэффициентом 2.17.