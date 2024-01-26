«Бруклин»
«Бруклин» продолжает выглядеть бледной тенью самого себя. У команды Вона как отрезало в начале декабря, так до сих пор результат с игрой не может вернуться.
За весь этот промежуток времени команда из Нью-Йорка выиграла считаное количество раз, а в таблице своей конференции она уже опустилась на 11 место.
При всем этом за восемь последних проведенных встреч победу удалось одержать над самими «Лейкерс».
В игре против «Миннесоты» у хозяев шансов практически никаких, поэтому нужно просто постараться сыграть так, чтобы зрители не остались на трибунах разочарованными.
«Миннесота»
«Миннесота» продолжает лидировать в конференции, а настроение у парней Финча более, чем хорошее, даже не смотря на неудачи в последних матчах.
«Тимбервулвз» демонстрирует не очень убедительный баскетбол в последних матчах, но командные взаимодействия в клубе едва ли не лучшие среди всех остальных франшиз лиги.
Тем более главный тренер клуба может одинаково эффективно вправлять мозги будь то это Энтони Эдвардсе или Руди Гобер.
В матче против «Бруклина» гости являются однозначными фаворитами и проиграть они могут только самим себе.
Прогноз и ставка
Букмекеры верят в гостей в этом поединке: победа «Бруклина» — 2.49, победа «Миннесоты» — 1.56.
Прогноз: «Миннесота» видится очевидным фаворитом предстоящей игры.
Альтернативный прогноз: Итоговый тотал матча может оказаться выше ожиданий.
Ставка: Ф2 (-4) с коэффициентом 1.83.
Альтернативная ставка: ТБ 223 с коэффициентом 2.17.