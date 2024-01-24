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    «Нью-Орлеан» — «Юта». Ставка (1.80) и прогноз на матч регулярного сезона НБА, 24 января 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Нью-Орлеан» — «Юта»
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    «Нью-Орлеан»
    В матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Нью-Орлеан» будет принимать «Юту». Игра пройдет в «Смузи Кинг Центре» 24 января. Начало встречи — в 04:00 мск. «Нью-Орлеан» — «Юта»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Баскетбол. НБА 24 Января 2024 года

    «Нью-Орлеан»

    «Нью-Орлеан» выглядит весьма сносно по результатам, но фундаментальная составляющая в игре этого клуба все равно слабая.

    Грину за все его года в этом клубе не удалось сколотить боеспособный костяк, который будет держать удар, и в горе, и в радости, но получается, что после нескольких неудач подряд «пеликаны» киснут, и им уже ничего не помогает.

    В последних поединках у клуба из Луизианы победы чередуются с поражениями, и клуб с Уильямсоном в составе продолжает топтаться на месте, хотя он должен двигаться в верх.

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    В игре против «Юты» у хозяев будут проблемы с нейтрализацией внезапно разыгравшихся лидеров «джазменов».

    «Юта»

    «Юта» после шести побед подряд начала снова красиво уходить в закат, и проиграла две отнюдь не обязательные встречи.

    Если поражение от «Оклахомы» коллективу Харди ещё можно прости, то проигрыш в овертайме «Хьюстону» под никакие оправдания не попадает.

    В последних матчах даже сверх усилий Кларксона, чтобы продолжить победный тренд клуба. В игре против техасского клуба он набрал 33 очка, но все тщетно.

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    В предстоящей игре в Луизиане гости имеют определенные шансы на успех, но для этого нужно, чтобы проснулся Маркканен.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в хозяев в этом поединке: победа «Нью-Орлеана» — 1.40, победа «Юты» — 3.35.

    Прогноз: Хозяева выиграют, но не без проблем.

    Альтернативный прогноз: В этом поединке будет большой итоговый тотал.

    Ставка: Ф1 (-6) с коэффициентом 1.80.

    Альтернативная ставка: ТБ 243 с коэффициентом 2.28.

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