В матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Нью-Орлеан» будет принимать «Юту». Игра пройдет в «Смузи Кинг Центре» 24 января. Начало встречи — в 04:00 мск. «Нью-Орлеан» — «Юта»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Нью-Орлеан»

«Нью-Орлеан» выглядит весьма сносно по результатам, но фундаментальная составляющая в игре этого клуба все равно слабая.

Грину за все его года в этом клубе не удалось сколотить боеспособный костяк, который будет держать удар, и в горе, и в радости, но получается, что после нескольких неудач подряд «пеликаны» киснут, и им уже ничего не помогает.

В последних поединках у клуба из Луизианы победы чередуются с поражениями, и клуб с Уильямсоном в составе продолжает топтаться на месте, хотя он должен двигаться в верх.

Все прогнозы на НБА

В игре против «Юты» у хозяев будут проблемы с нейтрализацией внезапно разыгравшихся лидеров «джазменов».

«Юта»

«Юта» после шести побед подряд начала снова красиво уходить в закат, и проиграла две отнюдь не обязательные встречи.

Если поражение от «Оклахомы» коллективу Харди ещё можно прости, то проигрыш в овертайме «Хьюстону» под никакие оправдания не попадает.

В последних матчах даже сверх усилий Кларксона, чтобы продолжить победный тренд клуба. В игре против техасского клуба он набрал 33 очка, но все тщетно.

В предстоящей игре в Луизиане гости имеют определенные шансы на успех, но для этого нужно, чтобы проснулся Маркканен.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в хозяев в этом поединке: победа «Нью-Орлеана» — 1.40, победа «Юты» — 3.35.

Прогноз: Хозяева выиграют, но не без проблем.

Альтернативный прогноз: В этом поединке будет большой итоговый тотал.

Ставка: Ф1 (-6) с коэффициентом 1.80.

Альтернативная ставка: ТБ 243 с коэффициентом 2.28.