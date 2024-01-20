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    «Милуоки» в ослабленном составе добьется успеха?

    «Детройт» — «Милуоки». Ставка (к. 2.35) и прогноз на матч регулярного чемпионата НБА, 20 января 2024 года

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    «Милуоки»
    Детройт. «Литл Сесарс Арена». Дата — 20 января. Время — 23:00 по мск. «Детройт» — «Милуоки»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Баскетбол. НБА 20 Января 2024 года

    «Детройт»

    «Детройт» на данный момент не может рассчитывать на двух баскетболистов. Из строя выбыли Кейд Каннингем с травмой колена и Монте Моррис с мышечной травмой.

    Матч последнего тура в регулярном чемпионате «Детройт» проиграл лидеру Западной конференции — «Миннесоте» (117:124).

    В последних пяти встречах «Детройт» одержал всего одну победу. Это была гостевая игра против «Вашингтона» (129:117), в остальных поединках клуб уступил «Хьюстону» (110:112), «Сан-Антонио» (108:130) и «Сакраменто» (110:131).

    Все прогнозы на НБА

    В турнирной таблице Восточной конференции «Детройт» занимает последнее 15 место при 4 победах и 37 поражениях.

    «Милуоки»

    «Милуоки» лишился главной ударной силы, из строя из-за травмы плеча выбыл греческий форвард Яннис Адетокунбо. Грек уже пропустил одну игру в регулярном чемпионате. В минувшем туре «Милуоки» оступился в игре с «Кливлендом» (95:135).

    Таким образом прервалась победная серия «баксов»: «Милуоки» выиграл в трех матчах подряд, переиграв «Сакраменто» (143:142), «Голден Стэйт» (129:118) и «Бостон» (135:102).

    «Милуоки» расположился на второй строчке регулярного чемпионата, одержав победы 28 раз и потерпев 13 проигрышей.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в гостей: победа «Детройта» — 8.70, победа «Милуоки» — 1.11.

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    Прогноз: В этом матче ожидаем крупной победы «Милуоки», несмотря на отсутствие лидера команды Янниса Адетокунбо.

    Ставка: Фора «Голден Стэйт» (-14.5) с коэффициентом 2.35.

    Альтернативный прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

    Альтернативная ставка: Тотал больше 240.5 с коэффициентом 1.99.

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    «Детройт» — «Милуоки»: прогноз, ставка (2.35), статистика, коэффициенты матча 20.01.2024. Прогнозы на баскетбол. «Милуоки» в ослабленном составе добьется успеха?
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