«Детройт»
«Детройт» на данный момент не может рассчитывать на двух баскетболистов. Из строя выбыли Кейд Каннингем с травмой колена и Монте Моррис с мышечной травмой.
Матч последнего тура в регулярном чемпионате «Детройт» проиграл лидеру Западной конференции — «Миннесоте» (117:124).
В последних пяти встречах «Детройт» одержал всего одну победу. Это была гостевая игра против «Вашингтона» (129:117), в остальных поединках клуб уступил «Хьюстону» (110:112), «Сан-Антонио» (108:130) и «Сакраменто» (110:131).
В турнирной таблице Восточной конференции «Детройт» занимает последнее 15 место при 4 победах и 37 поражениях.
«Милуоки»
«Милуоки» лишился главной ударной силы, из строя из-за травмы плеча выбыл греческий форвард Яннис Адетокунбо. Грек уже пропустил одну игру в регулярном чемпионате. В минувшем туре «Милуоки» оступился в игре с «Кливлендом» (95:135).
Таким образом прервалась победная серия «баксов»: «Милуоки» выиграл в трех матчах подряд, переиграв «Сакраменто» (143:142), «Голден Стэйт» (129:118) и «Бостон» (135:102).
«Милуоки» расположился на второй строчке регулярного чемпионата, одержав победы 28 раз и потерпев 13 проигрышей.
Прогноз и ставка
Букмекеры верят в гостей: победа «Детройта» — 8.70, победа «Милуоки» — 1.11.
Прогноз: В этом матче ожидаем крупной победы «Милуоки», несмотря на отсутствие лидера команды Янниса Адетокунбо.
Ставка: Фора «Голден Стэйт» (-14.5) с коэффициентом 2.35.
Альтернативный прогноз: Можно сыграть на результативности матча.
Альтернативная ставка: Тотал больше 240.5 с коэффициентом 1.99.