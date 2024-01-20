Детройт. «Литл Сесарс Арена». Дата — 20 января. Время — 23:00 по мск. «Детройт» — «Милуоки»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Детройт»

«Детройт» на данный момент не может рассчитывать на двух баскетболистов. Из строя выбыли Кейд Каннингем с травмой колена и Монте Моррис с мышечной травмой.

Матч последнего тура в регулярном чемпионате «Детройт» проиграл лидеру Западной конференции — «Миннесоте» (117:124).

В последних пяти встречах «Детройт» одержал всего одну победу. Это была гостевая игра против «Вашингтона» (129:117), в остальных поединках клуб уступил «Хьюстону» (110:112), «Сан-Антонио» (108:130) и «Сакраменто» (110:131).

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В турнирной таблице Восточной конференции «Детройт» занимает последнее 15 место при 4 победах и 37 поражениях.

«Милуоки»

«Милуоки» лишился главной ударной силы, из строя из-за травмы плеча выбыл греческий форвард Яннис Адетокунбо. Грек уже пропустил одну игру в регулярном чемпионате. В минувшем туре «Милуоки» оступился в игре с «Кливлендом» (95:135).

Таким образом прервалась победная серия «баксов»: «Милуоки» выиграл в трех матчах подряд, переиграв «Сакраменто» (143:142), «Голден Стэйт» (129:118) и «Бостон» (135:102).

«Милуоки» расположился на второй строчке регулярного чемпионата, одержав победы 28 раз и потерпев 13 проигрышей.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в гостей: победа «Детройта» — 8.70, победа «Милуоки» — 1.11.

Прогноз: В этом матче ожидаем крупной победы «Милуоки», несмотря на отсутствие лидера команды Янниса Адетокунбо.

Ставка: Фора «Голден Стэйт» (-14.5) с коэффициентом 2.35.

Альтернативный прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

Альтернативная ставка: Тотал больше 240.5 с коэффициентом 1.99.