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    «Вашингтон» сможет огорчить фаворита?

    «Нью-Йорк» — «Вашингтон». Ставка (к. 1.86) и прогноз на матч регулярного сезона НБА, 19 января 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Нью-Йорк» — «Вашингтон»
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    «Вашингтон»
    В матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Нью-Йорк» будет принимать «Вашингтон». Игра пройдет в «Мэдисон Сквер Гардене» 19 января. Начало встречи — в 03:30 мск. «Нью-Йорк» — «Вашингтон»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Баскетбол. НБА 19 Января 2024 года

    «Нью-Йорк»

    «Нью-Йорк» не радует своей игрой и результатами притязательных поклонников из самого большого мегаполиса мира.

    Тибодо и нестабильность — обратно противоположные понятия, которые не могут уживаться в нынешнем «Никс» на постоянной основе.

    В одном и последних матчей против «Орландо» у команды из Нью-Йорка буквально все валилось из рук, но подобные игры случаются лишь несколько раз за сезон.

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    Хозяева предстоящей игры просто не могут себе позволить проиграть одной из самых слабых команд лиги.

    «Вашингтон»

    «Вашингтон» хоть относительно недавно и чувствовал вкус очередной немногочисленной победы, но на общий тренд нынешнего сезона это вряд ли как-то коренным образом влияет.

    В игре против «Атланты» именно дружина Макмиллана проиграла встречу, в не выиграл её «Вашингтон».

    Но не добраться до 100 очков за игру это прямо настоящее позорище. «Визардс» не преминули воспользоваться представившейся возможностью и одержали разгромную победу.

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    В матче против ещё злой команды из Нью-Йорка шансов на успех практически нет. Только если внешние факторы не вмешаются и позволят гостям сотворить ещё одну сенсацию.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в хозяев в этом поединке: победа «Нью-Йорка» — 1.16, победа «Вашингтона» — 6.61.

    Прогноз: «Нью-Йорк» не опростоволосится в предстоящем матче.

    Альтернативный прогноз: Хозяева спокойно преодолеют свой средний индивидуальный тотал по сезону.

    Ставка: Ф1 (-12) с коэффициентом 1.86.

    Альтернативная ставка: ИТБ (1) 117 с коэффициентом 2.02.

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    «Нью-Йорк» — «Вашингтон»: прогноз, ставка (1.86), статистика, коэффициенты матча 19.01.2024. Прогнозы на баскетбол. «Вашингтон» сможет огорчить фаворита?
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