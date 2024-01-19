Миннеаполис. «Таргет Центр». Дата — 19 января. Время — 06:00 по мск. «Миннесота» — «Мемфис»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Миннесота»

Карл-Энтони Таунс принес победу «Миннесоте» в матче против «Детройта» (124:117). Доминиканец отправил в кольцо соперника 27 очков, совершил 6 подборов и отдал 4 передачи.

У «лесных волков» продлили выигрышную серию до трёх матчей. Ранее команда из Миннеаполиса нанесла поражения «Лос-Анджелес Клипперс» (109:105) и «Портленда» (116:93).

Все прогнозы на НБА

Команда вернулась на первое место Западной конференции, одержав 29 побед и потерпев 11 поражений.

«Мемфис»

«Мемфис» прервал проигрышную серию, которая состояла из двух матчей. В рамках минувшего игрового дня «гризли» переиграли «Голден Стэйт» (116:107). Вклад в победу команды внес Винс Уильямс, который набрал 24 очка.

До этого Мемфис проиграл «Нью-Йорку» (94:106) и «Лос-Анджелес Клипперс» (119:128). В последних пяти встречах баскетболисты из штата Теннесси также смогли выиграть у «Далласа» (120:103) и «Финикса» (121:115).

На данный момент «Мемфис» занимает 13 место в турнирной таблице Западной конференции при 15 победах и 25 поражениях.

Прогноз и ставка

Букмекеры в этом матче верят в хозяев: победа «Миннесоты» — 1.11, победа «Мемфиса» — 7.04.

Прогноз: «Миннесота» — фаворит пары и наверняка одержит победу над соперником.

Ставка: Фора «Миннесоты» (-13.5) с коэффициентом 2.01.

Альтернативный прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

Альтернативная ставка: ТБ 215 с коэффициентом 2.00.