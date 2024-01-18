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    «Юта» продлит выигрышную серию?

    «Юта» — «Голден Стэйт». Ставка (к. 2.33) и прогноз на матч регулярного чемпионата НБА, 18 января 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Юта» — «Голден Стэйт»
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    «Милуоки» — «Юта»
    Солт-Лейк-Сити. «Вивинт Арена». Дата — 18 января. Время — 05:00 по мск. «Юта» — «Голден Стэйт»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Баскетбол. НБА 18 Января 2024 года
    Юта
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    «Юта»

    Шестую победу подряд одержала «Юта» в регулярном чемпионате, переиграв на этот раз «Индиану» (132:105). Вклад в победу команды внёс Лаури Маркканен, финский форвард отправил в кольцо «озёрников» 32 очка. А еще игрок оформил дабл-дабл, совершив также 10 подборов.

    В выигрышную серию «Юты» входят матчи против «Лос-Анджелес Лейкерс» (132:125), «Торонто» (145:113), «Денвера» (124:111), «Милуоки» (132:116) и «Филадельфии» (120:109).

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    На данный момент «Юта» занимает 9 место в турнирной таблице Западной конференции, в активе команды 22 победы, в пассиве — 20 проигрышей.

    «Голден Стэйт»

    «Голден Стэйт» провел вторую неудачную игру подряд: после фиаско в матче против «Милуоки» (118:129), «золотые» проиграли «Мемфису» (107:116).

    В последних пяти матчах «Голден Стэйт» выиграл лишь у «Чикаго» (140:131), но проиграл «Нью-Орлеану» (105:141) и «Торонто» (118:133).

    В турнирной таблице Западной конференции «Голден Стэйт» занимает 12 место при 18 победах и 22 поражениях.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры в этом матче верят в хозяев: победа «Юты» — 1.58, победа «Голден Стэйт» — 2.38.

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    Прогноз: В этом матче «Юта» считается фаворитом, к тому же «джазмены» вполне могут переиграть «Голден Стэйт» и продлить выигрышную серию до 7 матчей.

    Ставка: Фора «Юты» (-6.5) с коэффициентом 2.33.

    Альтернативный прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

    Альтернативная ставка: ТБ 245.5 с коэффициентом 2.07.

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    «Юта» — «Голден Стэйт»: прогноз, ставка (2.33), статистика, коэффициенты матча 18.01.2024. Прогнозы на баскетбол. «Юта» продлит выигрышную серию?
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