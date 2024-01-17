ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на баскетбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Карим Бензема зимой может стать футболистом «Челси»Трансферный дайджест. 9-15 января ЦСКА — «Динамо». Матч 11 января«Динамо» Москва — лидер Запада, ЦСКА опустился на седьмое место, а «Спартак» проводит худший отрезок в сезоне Магомед АнкалаевАнкалаев деклассировал Уокера, Миллер задушил Бенитеза. Обзор карда UFC Vegas 84
  • 23:07
    • ФИФА объявила символическую сборную 2023 года
  • 22:55
    • ФИФА признал Гвардиолу тренером года
  • 00:59
    • Алжир не смог победить Анголу
  • 00:40
    • «Аталанта» уничтожила «Фрозиноне» в матче Серии А
    Все новости спорта

    Гости постараются увезти победу из Пенсивльвании

    «Филадельфия» — «Денвер». Ставка (1.97) и прогноз на матч регулярного сезона НБА, 17 января 2024 года

    Прогнозы на баскетбол Прогнозы на НБА Прогнозы на Филадельфия Сиксерс Прогнозы на Денвер Наггетс
    Прогноз и ставки на «Филадельфия» — «Денвер»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Денвер»
    В матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Филадельфия» будет принимать «Денвер». Игра пройдет в «Веллс Фарго Центре» 17 января. Начало встречи — в 03:30 мск. «Филадельфия» — «Денвер»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

    «Филадельфия»

    «Филадельфия» постепенно начинает приходить в себя после максимально невыразительного нового года, но возвращение в состав Эмбиида дало о себе знать.

    В последнем матче «76-е» играли против задиристого «Хьюстона», и абсолютной уверенности в победе хозяев не было.

    Однако приезжая команда совсем плохо играла в обороне, и легкие атакующие игроки буквально разрывали защиту соперника при помощи изоляций.
    Камерунский центровой набрал больше 40 очков и внес значительную лепту в победу своего клуба.

    Все прогнозы на НБА

    Предстоящий поединок против «Денвера» ожидается крайне интересным, поскольку соперники примерно сопоставимы по силам и должны продемоснтрировать конкурентный баскетбол.

    «Денвер»

    «Денвер» на стыке завершившегося и начавшегося годов не был похож на чемпионскую команду, которая может обыгрывать всех в лиге.

    У Йокича спада не было, но остальные партнеры ко команде явно не были в своей тарелке. Тот же Мюррей не показывал своей привычной результативности.

    Сейчас игра более-менее наладилась, но иногда все равно случаются провальные поединки, как недавний против «Юты».

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis

    В поединке против «Филадельфии» придётся довольно сильно постараться, чтобы увезти победу из Пенсильвании.

    Прогноз и ставка

    У букмекеров нет фаворита в этом поединке: победа «Филадельфии» — 1.97, победа «Денвера» — 1.97.

    Прогноз: «Денвер» окажется более удачливым в предстоящей игре.

    Альтернативный прогноз: Будет закрытый баскетбол.

    Ставка: П2 с коэффициентом 1.97.

    Альтернативная ставка: ТМ 226 с коэффициентом 2.12.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.97
  • Прогноз на матч Стернс — Касаткина
  • Теннис
  • Сегодня в 03:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Сафиуллин — Грикспор
  • Теннис
  • Сегодня в 03:00
    •  1.81
  • Прогноз на матч Кливленд — Чикаго
  • Баскетбол
  • Сегодня в 03:00
    •  1.72
  • Прогноз на матч Монреаль — Колорадо
  • Хоккей
  • Сегодня в 03:00
    •  2.07
  • Прогноз на матч Торонто — Бостон
  • Баскетбол
  • Сегодня в 03:30
    •  2.05
  • Прогноз на матч Бруклин — Майами
  • Баскетбол
  • Сегодня в 03:30
    •  2.18
  • Прогноз на матч Свентек — Кенин
  • Теннис
  • Сегодня в 04:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Рамос — Рууд
  • Теннис
  • Сегодня в 04:00
    •  2.24
  • Прогноз на матч Димитров — Фучович
  • Теннис
  • Сегодня в 04:30
    •  3.10
  • Прогноз на матч Юта — Индиана
  • Баскетбол
  • Сегодня в 05:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Руне — Нисиока
  • Теннис
  • Сегодня в 06:00
    •  3.00
  • Прогноз на матч Лос-Анджелес Лейкерс — Оклахома
  • Баскетбол
  • Сегодня в 06:30
    •  1.88
  • Прогноз на матч Рыбакина — Плишкова
  • Теннис
  • Сегодня в 11:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Зверев — Кепфер
  • Теннис
  • Сегодня в 11:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Филадельфия» — «Денвер»: прогноз, ставка (1.97), статистика, коэффициенты матча 17.01.2024. Прогнозы на баскетбол. Гости постараются увезти победу из Пенсивльвании
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры