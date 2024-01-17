В матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Филадельфия» будет принимать «Денвер». Игра пройдет в «Веллс Фарго Центре» 17 января. Начало встречи — в 03:30 мск. «Филадельфия» — «Денвер»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Филадельфия»

«Филадельфия» постепенно начинает приходить в себя после максимально невыразительного нового года, но возвращение в состав Эмбиида дало о себе знать.

В последнем матче «76-е» играли против задиристого «Хьюстона», и абсолютной уверенности в победе хозяев не было.

Однако приезжая команда совсем плохо играла в обороне, и легкие атакующие игроки буквально разрывали защиту соперника при помощи изоляций.

Камерунский центровой набрал больше 40 очков и внес значительную лепту в победу своего клуба.

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Предстоящий поединок против «Денвера» ожидается крайне интересным, поскольку соперники примерно сопоставимы по силам и должны продемоснтрировать конкурентный баскетбол.

«Денвер»

«Денвер» на стыке завершившегося и начавшегося годов не был похож на чемпионскую команду, которая может обыгрывать всех в лиге.

У Йокича спада не было, но остальные партнеры ко команде явно не были в своей тарелке. Тот же Мюррей не показывал своей привычной результативности.

Сейчас игра более-менее наладилась, но иногда все равно случаются провальные поединки, как недавний против «Юты».

В поединке против «Филадельфии» придётся довольно сильно постараться, чтобы увезти победу из Пенсильвании.

Прогноз и ставка

У букмекеров нет фаворита в этом поединке: победа «Филадельфии» — 1.97, победа «Денвера» — 1.97.

Прогноз: «Денвер» окажется более удачливым в предстоящей игре.

Альтернативный прогноз: Будет закрытый баскетбол.

Ставка: П2 с коэффициентом 1.97.

Альтернативная ставка: ТМ 226 с коэффициентом 2.12.