«Филадельфия»
«Филадельфия» постепенно начинает приходить в себя после максимально невыразительного нового года, но возвращение в состав Эмбиида дало о себе знать.
В последнем матче «76-е» играли против задиристого «Хьюстона», и абсолютной уверенности в победе хозяев не было.
Однако приезжая команда совсем плохо играла в обороне, и легкие атакующие игроки буквально разрывали защиту соперника при помощи изоляций.
Камерунский центровой набрал больше 40 очков и внес значительную лепту в победу своего клуба.
Предстоящий поединок против «Денвера» ожидается крайне интересным, поскольку соперники примерно сопоставимы по силам и должны продемоснтрировать конкурентный баскетбол.
«Денвер»
«Денвер» на стыке завершившегося и начавшегося годов не был похож на чемпионскую команду, которая может обыгрывать всех в лиге.
У Йокича спада не было, но остальные партнеры ко команде явно не были в своей тарелке. Тот же Мюррей не показывал своей привычной результативности.
Сейчас игра более-менее наладилась, но иногда все равно случаются провальные поединки, как недавний против «Юты».
В поединке против «Филадельфии» придётся довольно сильно постараться, чтобы увезти победу из Пенсильвании.
Прогноз и ставка
У букмекеров нет фаворита в этом поединке: победа «Филадельфии» — 1.97, победа «Денвера» — 1.97.
Прогноз: «Денвер» окажется более удачливым в предстоящей игре.
Альтернативный прогноз: Будет закрытый баскетбол.
Ставка: П2 с коэффициентом 1.97.
Альтернативная ставка: ТМ 226 с коэффициентом 2.12.