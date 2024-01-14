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    «Даллас» будет ближе к победе?

    «Даллас» — «Нью-Орлеан». Ставка (к. 2.00) и прогноз на матч регулярного чемпионата НБА, 14 января 2024 года

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    Баскетбол. НБА 14 Января 2024 года

    «Даллас»

    Кайри Ирвинг стал лучшим игроком матча «Далласа» против «Нью-Йорка». Один из лидеров техасского клуба отметился в поединке дабл-даблом из 44 очков и 10 передач. «Даллас» же в свою очередь одержал победу над «Нью-Йорком» (128:124).

    В пяти последних матчах «Даллас» одержал четыре победы: были две виктории над «Портлендом» (139:103, 126:97) и одна успешная игра против «Миннесоты» (115:108).

    Все прогнозы на НБА

    В турнирной таблице Западной конференции «Даллас» занимает 7 место, одержав 23 победы и потерпев 16 поражений.

    «Нью-Орлеан»

    «Нью-Орлеан» не смог противостоять одному из лидеров Западной конференции — «Денверу» (113:125).

    Команда из Луизианы до этого добилась двух побед в играх с «Голден Стэйт» (141:105) и «Сакраменто» (133:100).

    На данный момент «Нью-Орлеан» на Западе занимает 6 место, при 23 победах и 16 поражениях.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в хозяев: победа «Далласа» — 1.78, победа «Нью-Орлеана» — 2.19.

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    Прогноз: «Даллас» наверняка будет ближе к победе, так как команда сейчас на ходу.

    Ставка: Фора «Далласа» (-2.5) с коэффициентом 2.00.

    Альтернативный прогноз: Можно подстраховаться и сыграть на результативности матча.

    Альтернативная ставка: ТБ 229.5 с коэффициентом 1.98.

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