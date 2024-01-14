«Даллас»
Кайри Ирвинг стал лучшим игроком матча «Далласа» против «Нью-Йорка». Один из лидеров техасского клуба отметился в поединке дабл-даблом из 44 очков и 10 передач. «Даллас» же в свою очередь одержал победу над «Нью-Йорком» (128:124).
В пяти последних матчах «Даллас» одержал четыре победы: были две виктории над «Портлендом» (139:103, 126:97) и одна успешная игра против «Миннесоты» (115:108).
В турнирной таблице Западной конференции «Даллас» занимает 7 место, одержав 23 победы и потерпев 16 поражений.
«Нью-Орлеан»
«Нью-Орлеан» не смог противостоять одному из лидеров Западной конференции — «Денверу» (113:125).
Команда из Луизианы до этого добилась двух побед в играх с «Голден Стэйт» (141:105) и «Сакраменто» (133:100).
На данный момент «Нью-Орлеан» на Западе занимает 6 место, при 23 победах и 16 поражениях.
Прогноз и ставка
Букмекеры верят в хозяев: победа «Далласа» — 1.78, победа «Нью-Орлеана» — 2.19.
Прогноз: «Даллас» наверняка будет ближе к победе, так как команда сейчас на ходу.
Ставка: Фора «Далласа» (-2.5) с коэффициентом 2.00.
Альтернативный прогноз: Можно подстраховаться и сыграть на результативности матча.
Альтернативная ставка: ТБ 229.5 с коэффициентом 1.98.