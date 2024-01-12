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    «Оклахома» разгромит «Портленд» на его паркете?

    «Оклахома» — «Портленд». Ставка (1.88) и прогноз на матч регулярного сезона НБА, 12 января 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Оклахома» — «Портленд»
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    «Оклахома»
    В матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Оклахома» будет принимать «Портленд». Игра пройдет в «Пэйком Центре» 12 января. Начало встречи — в 03:30 мск. «Оклахома» — «Портленд»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

    «Оклахома»

    «Оклахома» играет в современный и быстрый баскетбол, который нравится не только зрителям этого клуба, но и нейтральным болельщикам.

    Очень нравится, как вписался в первом своем полноценном сезоне в игру Чет Холмгрен. Эффективность в обороне клуба из Оклахомы увеличилась в разы.

    В атаке также его усилия не напрасны, но там и так довольно серьезное представительство первоклассных мастеров, возглавляемой Гилджесом-Александером.

    Все прогнозы на НБА

    Матч против «Портленда» для хозяев будет легкой тренировкой, поскольку у гостей нет никаких козырей, который можно предъявить сопернику.

    «Портленд»

    «Портленд» продолжает играть как попало, но это и не удивительно, поскольку коллективу из Орегона явно не достает исполнителей на паркете по причине травм.

    У Чонси Биллапса не может играть Браун из-за травмы запястья, а тут ещё как не кстати и повреждение Деандре Эйтона добавляет неопределённости с его участием в предстоящей игре.

    Но даже при всей этой куче проблем у «Трэйл Блэйзерс» хватает ментальных сил и воли, чтобы одерживать победы, как это было в недавней встрече против «Бруклина».

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    При всем этом на ближайшую игру против «Оклахомы» у гостей никаких серьезных перспектив, чтобы добыть победу и в помине нет.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в хозяев этого поединка: победа «Оклахомы» — 1.13, победа «Портленда» — 5.85.

    Прогноз: «Оклахома» не заметит своего соперника на паркете.

    Альтернативный прогноз: Игра не оставит зрителей равнодушными, поскольку будет набрано большое количество очков с двух сторон.

    Ставка: Ф1 (-13) с коэффициентом 1.88.

    Альтернативная ставка: ТБ 237 с коэффициентом 2.15.

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    «Оклахома» — «Портленд»: прогноз, ставка (1.88), статистика, коэффициенты матча 12.01.2024. Прогнозы на баскетбол. «Оклахома» разгромит «Портленд» на его паркете?
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