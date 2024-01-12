«Оклахома»
«Оклахома» играет в современный и быстрый баскетбол, который нравится не только зрителям этого клуба, но и нейтральным болельщикам.
Очень нравится, как вписался в первом своем полноценном сезоне в игру Чет Холмгрен. Эффективность в обороне клуба из Оклахомы увеличилась в разы.
В атаке также его усилия не напрасны, но там и так довольно серьезное представительство первоклассных мастеров, возглавляемой Гилджесом-Александером.
Матч против «Портленда» для хозяев будет легкой тренировкой, поскольку у гостей нет никаких козырей, который можно предъявить сопернику.
«Портленд»
«Портленд» продолжает играть как попало, но это и не удивительно, поскольку коллективу из Орегона явно не достает исполнителей на паркете по причине травм.
У Чонси Биллапса не может играть Браун из-за травмы запястья, а тут ещё как не кстати и повреждение Деандре Эйтона добавляет неопределённости с его участием в предстоящей игре.
Но даже при всей этой куче проблем у «Трэйл Блэйзерс» хватает ментальных сил и воли, чтобы одерживать победы, как это было в недавней встрече против «Бруклина».
При всем этом на ближайшую игру против «Оклахомы» у гостей никаких серьезных перспектив, чтобы добыть победу и в помине нет.
Прогноз и ставка
Букмекеры верят в хозяев этого поединка: победа «Оклахомы» — 1.13, победа «Портленда» — 5.85.
Прогноз: «Оклахома» не заметит своего соперника на паркете.
Альтернативный прогноз: Игра не оставит зрителей равнодушными, поскольку будет набрано большое количество очков с двух сторон.
Ставка: Ф1 (-13) с коэффициентом 1.88.
Альтернативная ставка: ТБ 237 с коэффициентом 2.15.