В матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Оклахома» будет принимать «Портленд». Игра пройдет в «Пэйком Центре» 12 января. Начало встречи — в 03:30 мск. «Оклахома» — «Портленд»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Оклахома»

«Оклахома» играет в современный и быстрый баскетбол, который нравится не только зрителям этого клуба, но и нейтральным болельщикам.

Очень нравится, как вписался в первом своем полноценном сезоне в игру Чет Холмгрен. Эффективность в обороне клуба из Оклахомы увеличилась в разы.

В атаке также его усилия не напрасны, но там и так довольно серьезное представительство первоклассных мастеров, возглавляемой Гилджесом-Александером.

Все прогнозы на НБА

Матч против «Портленда» для хозяев будет легкой тренировкой, поскольку у гостей нет никаких козырей, который можно предъявить сопернику.

«Портленд»

«Портленд» продолжает играть как попало, но это и не удивительно, поскольку коллективу из Орегона явно не достает исполнителей на паркете по причине травм.

У Чонси Биллапса не может играть Браун из-за травмы запястья, а тут ещё как не кстати и повреждение Деандре Эйтона добавляет неопределённости с его участием в предстоящей игре.

Но даже при всей этой куче проблем у «Трэйл Блэйзерс» хватает ментальных сил и воли, чтобы одерживать победы, как это было в недавней встрече против «Бруклина».

При всем этом на ближайшую игру против «Оклахомы» у гостей никаких серьезных перспектив, чтобы добыть победу и в помине нет.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в хозяев этого поединка: победа «Оклахомы» — 1.13, победа «Портленда» — 5.85.

Прогноз: «Оклахома» не заметит своего соперника на паркете.

Альтернативный прогноз: Игра не оставит зрителей равнодушными, поскольку будет набрано большое количество очков с двух сторон.

Ставка: Ф1 (-13) с коэффициентом 1.88.

Альтернативная ставка: ТБ 237 с коэффициентом 2.15.