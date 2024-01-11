Париж. «Аккор Арена». Дата — 11 января. Время — 22:00 по мск. «Кливленд» — «Бруклин»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Кливленд»

Турне клубов НБА набирает обороты. В четверг, 11 января «Кливленд» сыграет домашнюю игру против «Бруклина» не в привычном Огайо, а нейтральном поле в Париже.

На данный момент «кавалеристы» выдают мощную выигрышную серию, которая состоит из трех матчей. В последнем туре «Кливленд» выиграл у «Сан-Антонио» (117:115). Лучшим игроком встречи стал Джарретт Аллен, центровой клуба оформил дабл-дабл из 29 очков и 16 подборов. Ранее «Кливленд» одержал две победы над «Вашингтоном» (114:90, 140:101).

Все прогнозы на НБА

В турнирной таблице Западной конференции «Кливленд» занимает 6 место, одержав 21 победу и потерпев 15 поражений.

«Бруклин»

В последних пяти матчах «Бруклин» выиграл лишь одну встречу. «Сети» переиграли «Оклахому» (124:115). Лучший коэффициент полезности действия продемонстировал Спенсер Динвидди, который набрал 23 очка, совершил три подбора и отдал четыре передачи.

Ранее нью-йоркцы проиграли «Хьюстону» (101:112), «Нью-Орлеану» (85:112) и «Оклахоме» (108:124).

На данный момент «Бруклин» занимает 10 место, одержав 16 побед и потерпев 21 поражение.

Прогноз и ставка

Букмекеры в этом матче верят в хозяев: победа «Кливленда» — 1.73, победа «Бруклина» — 2.27.

Прогноз: В этом поединке «Кливленд» вероятно, одержит победу, команда из Огайо сейчас на ходу, в отличии от «Бруклина».

Ставка: Фора «Кливленд» (-3.5) с коэффициентом 2.00.

Альтернативный прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

Альтернативная ставка: ТБ 229 с коэффициентом 2.01.