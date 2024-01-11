«Кливленд»
Турне клубов НБА набирает обороты. В четверг, 11 января «Кливленд» сыграет домашнюю игру против «Бруклина» не в привычном Огайо, а нейтральном поле в Париже.
На данный момент «кавалеристы» выдают мощную выигрышную серию, которая состоит из трех матчей. В последнем туре «Кливленд» выиграл у «Сан-Антонио» (117:115). Лучшим игроком встречи стал Джарретт Аллен, центровой клуба оформил дабл-дабл из 29 очков и 16 подборов. Ранее «Кливленд» одержал две победы над «Вашингтоном» (114:90, 140:101).
В турнирной таблице Западной конференции «Кливленд» занимает 6 место, одержав 21 победу и потерпев 15 поражений.
«Бруклин»
В последних пяти матчах «Бруклин» выиграл лишь одну встречу. «Сети» переиграли «Оклахому» (124:115). Лучший коэффициент полезности действия продемонстировал Спенсер Динвидди, который набрал 23 очка, совершил три подбора и отдал четыре передачи.
Ранее нью-йоркцы проиграли «Хьюстону» (101:112), «Нью-Орлеану» (85:112) и «Оклахоме» (108:124).
На данный момент «Бруклин» занимает 10 место, одержав 16 побед и потерпев 21 поражение.
Прогноз и ставка
Букмекеры в этом матче верят в хозяев: победа «Кливленда» — 1.73, победа «Бруклина» — 2.27.
Прогноз: В этом поединке «Кливленд» вероятно, одержит победу, команда из Огайо сейчас на ходу, в отличии от «Бруклина».
Ставка: Фора «Кливленд» (-3.5) с коэффициентом 2.00.
Альтернативный прогноз: Можно сыграть на результативности матча.
Альтернативная ставка: ТБ 229 с коэффициентом 2.01.