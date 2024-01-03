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    «Филадельфия» возьмет реванш у «Чикаго»?

    «Филадельфия» — «Чикаго». Ставка (1.92) и прогноз на матч регулярного сезона НБА, 03 января 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Филадельфия» — «Чикаго»
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    «Филадельфия»
    В матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Филадельфия» будет принимать «Чикаго». Игра пройдет в «Веллс Фарго Центре» 03 января. Начало встречи — в 03:00 мск. «Филадельфия» — «Чикаго»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

    «Филадельфия»

    Игра «Филадельфии» в последних поединках откровенно хромает, что можно было заметить по последнему матчу против «Чикаго».

    «Быков» нельзя отнести к числу коллективов, которые на постоянной основе создают сложности своим соперникам по конференции, но в том поединке они были максимально хороши.

    Лидеры клуба были как будто «вареные», а Эмбиид вообще не принимал участие. В итоге пенсильванский клуб даже не смог преодолеть отметку в 100 набранных очков за матч.

    Все прогнозы на НБА

    В предстоящей игре «Филадельфии» нужно брать реванш за то недоразумение, но играть придется снова без своего звездного камерунского центрового.

    «Чикаго»

    «Чикаго» за семь последних поединков проиграл всего лишь два матча, но сказать, что у Донована и его команды дела наладились, нельзя.

    Лидеры клуба постепенно возвращаются в основной состав, но командная «химия» все равно составляет желать лучшего.

    Почти все последние поединки были выиграны сугубо на индивидуальном мастерстве баскетболистов.

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    В поединке против «Филадельфии» гостям придется крайне несладко, поскольку «76-е» явно захотят отомстить за недавнее недоразумение на домашнем паркете.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в хозяев в этом поединке: победа «Филадельфии» — 1.17, победа «Чикаго» — 6.24.

    Прогноз: «Филадельфия» разгромит соперника.

    Альтернативный прогноз: Общий тотал матча будет более, чем внушительным.

    Ставка: Ф1 (-8) с коэффициентом 1.92.

    Альтернативная ставка: ТБ 244 с коэффициентом 2.25.

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    «Филадельфия» — «Чикаго»: прогноз, ставка (1.92), статистика, коэффициенты матча 03.01.2024. Прогнозы на баскетбол. «Филадельфия» возьмет реванш у «Чикаго»?
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