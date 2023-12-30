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    Увезёт ли «Филадельфия» победу из Хьюстона?

    «Хьюстон» — «Филадельфия». Ставка (к. 2.13) и прогноз на матч регулярного чемпионата НБА, 30 декабря 2023 года

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    Баскетбол. НБА 30 Декабря 2023 года

    «Хьюстон»

    «Хьюстон» потрепел второе поражение подряд, уступив в минувшем туре «Финиксу» (113:129). Ранее «ракеты» потерпели поражение в поединке против «Индианы» (117:123).

    В последних пяти матчах баскетболисты «Хьюстона» выиграли у «Нью-Орлеана» (106:104) и «Далласа» (122:96), но проиграли «Атланте» (127:134).

    Все прогнозы на НБА

    В турнирной таблице Западной конференции «Хьюстон» занимает 9 место при 15 победах и 14 поражениях.

    «Филадельфия»

    Тайриз Макси принес победу «Филадельфии» в гостевом поединке против «Орландо» (112:92). Защитник «76-х» отправил в кольцо соперника 23 очка, сделал 6 подборов и отдал 2 передачи.

    За плечами «Филадельфии» победы в матчах против «Торонто» (121:111) и «Миннесоты» (127:113), а также фиаско в поединке с «Чикаго» (104:108).

    В турнирной таблице Восточной конференции «Филадельфия» занимает третье место. В активе команды — 21 победа, в пассиве — 9 поражений.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры в этом матче верят в гостей: победа «Хьюстона» — 2.06, победа «Филадельфии» — 1.88.

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    Прогноз: В этой встрече «Филадельфия» считается фаворитом пары, наверняка гости добьются успеха в матче против «Хьюстона».

    Ставка: Фора «Филадельфии» (-2) с коэффициентом 2.13.

    Альтернативный прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

    Альтернативная ставка: Тотал больше 222.5 с коэффициентом 2.07.

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    «Хьюстон» — «Филадельфия»: прогноз, ставка (2.13), статистика, коэффициенты матча 30.12.2023. Прогнозы на баскетбол. Увезёт ли «Филадельфия» победу из Хьюстона?
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