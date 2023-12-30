«Хьюстон»
«Хьюстон» потрепел второе поражение подряд, уступив в минувшем туре «Финиксу» (113:129). Ранее «ракеты» потерпели поражение в поединке против «Индианы» (117:123).
В последних пяти матчах баскетболисты «Хьюстона» выиграли у «Нью-Орлеана» (106:104) и «Далласа» (122:96), но проиграли «Атланте» (127:134).
В турнирной таблице Западной конференции «Хьюстон» занимает 9 место при 15 победах и 14 поражениях.
«Филадельфия»
Тайриз Макси принес победу «Филадельфии» в гостевом поединке против «Орландо» (112:92). Защитник «76-х» отправил в кольцо соперника 23 очка, сделал 6 подборов и отдал 2 передачи.
За плечами «Филадельфии» победы в матчах против «Торонто» (121:111) и «Миннесоты» (127:113), а также фиаско в поединке с «Чикаго» (104:108).
В турнирной таблице Восточной конференции «Филадельфия» занимает третье место. В активе команды — 21 победа, в пассиве — 9 поражений.
Прогноз и ставка
Букмекеры в этом матче верят в гостей: победа «Хьюстона» — 2.06, победа «Филадельфии» — 1.88.
Прогноз: В этой встрече «Филадельфия» считается фаворитом пары, наверняка гости добьются успеха в матче против «Хьюстона».
Ставка: Фора «Филадельфии» (-2) с коэффициентом 2.13.
Альтернативный прогноз: Можно сыграть на результативности матча.
Альтернативная ставка: Тотал больше 222.5 с коэффициентом 2.07.