Хьюстон. «Тойота». Дата — 30 декабря. Время — 04:00 по мск. «Хьюстон» — «Филадельфия»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Хьюстон»

«Хьюстон» потрепел второе поражение подряд, уступив в минувшем туре «Финиксу» (113:129). Ранее «ракеты» потерпели поражение в поединке против «Индианы» (117:123).

В последних пяти матчах баскетболисты «Хьюстона» выиграли у «Нью-Орлеана» (106:104) и «Далласа» (122:96), но проиграли «Атланте» (127:134).

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В турнирной таблице Западной конференции «Хьюстон» занимает 9 место при 15 победах и 14 поражениях.

«Филадельфия»

Тайриз Макси принес победу «Филадельфии» в гостевом поединке против «Орландо» (112:92). Защитник «76-х» отправил в кольцо соперника 23 очка, сделал 6 подборов и отдал 2 передачи.

За плечами «Филадельфии» победы в матчах против «Торонто» (121:111) и «Миннесоты» (127:113), а также фиаско в поединке с «Чикаго» (104:108).

В турнирной таблице Восточной конференции «Филадельфия» занимает третье место. В активе команды — 21 победа, в пассиве — 9 поражений.

Прогноз и ставка

Букмекеры в этом матче верят в гостей: победа «Хьюстона» — 2.06, победа «Филадельфии» — 1.88.

Прогноз: В этой встрече «Филадельфия» считается фаворитом пары, наверняка гости добьются успеха в матче против «Хьюстона».

Ставка: Фора «Филадельфии» (-2) с коэффициентом 2.13.

Альтернативный прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

Альтернативная ставка: Тотал больше 222.5 с коэффициентом 2.07.