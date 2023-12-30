Денвер. «Болл Арена». Дата — 30 декабря. Время — 05:00 по мск. «Денвер» — «Оклахома»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Денвер»

Лидер «Денвера» Никола Йокич оформил трипл-дабл в поединке против «Мемфиса»: 26 очков, 14 подборов и 10 передач. Сам поединок завершился победой «наггетсов со счетом 142:105.

"Денвер" продлил выигрышную серию до шести матчей. "Самородки" также обыграли "Голден Стэйт" (120:114), "Шарлотт" (102:95), "Бруклин" (122:117), "Торонто" (113:104) и "Далласа" (130:104).

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"Денвер" поднялся на второе место Западной конференции, одержав 23 победы и потерпев 10 поражений.

"Оклахома"

"Оклахома" завершила домашнюю серию игр победой над "Нью-Йорком" (129:120). Ключевую роль в матче сыграл Шэй Гилджес-Александер, который набрал 36 очков, сделал 7 подборов и отдал 8 передач.

В последних пяти встречах "Оклахома" выграли четыре раза. В активе "Тандер" победы над "Лос-Анджелес Клипперс" (134:115), "Мемфисом" (116:97) и "Миннесотой" (129:106). Была и неудачная игра в поединке против "Лос-Анджелес Лейкерс" (120:129).

В турнирной таблице Западной конференции "Оклахома" занимает третье место. "Громбойцы" провели 29 матчей, одержав 20 побед и потерпев 9 поражений.

Прогноз и ставка

Букмекеры в этом матче верят в хозяев: победа "Денвера" — 1.64, победа "Оклахомы" — 2.45.

Прогноз: У "Оклахомы" есть шанс приблизиться к "Денверу", а возможно и обойти в турнирной таблице. Для этого нужно побеждать, несмотря на то, что у "наггетсов" в составе играет мощный Йокич. Однако у "Оклахомы" есть вое убойное оружие в лице Гилджеса-Александера. Мы рискнем в пользу гостевой команды.

Ставка: Победа "Оклахомы" с коэффициентом 2.45.

Альтернативный прогноз: Можно подстраховаться и сыграть на форе "Оклахомы" со знаком плюс.

Альтернативная ставка: Фора "Оклахомы" (+4.5) с коэффициентом 1.84.