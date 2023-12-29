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    Увезет ли «Майами» победу из Калифорнии?

    «Голден Стэйт» — «Майами». Ставка (к. 2.90) и прогноз на матч регулярного чемпионата НБА, 29 декабря 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Голден Стэйт» — «Майами»
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    Сан-Франциско. «Чейз Центр». Дата — 29 декабря. Время — 06:00 по мск. «Голден Стэйт» — «Майами»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

    «Голден Стэйт»

    Победная серия «Голден Стэйт» из пяти матчи прервалась в поединке против «Денвера» (114:120). Несмотря на проигрыш в составе калифорниийского клуба стоит отметить игру Эндрб Уиггинса. Форвард отправил в кольцо соперника 22 очка, отдал две передачи и сделал три подбора.

    В выигрышную серию «Голден Стэйт» вошли игры против «Портленда» (126:106, 118:114), «Вашингтона» (129:118), «Бостона» (132:126) и «Бруклина» (124:120).

    Все прогнозы на НБА

    «Голден Стэйт» занимает 10 место в турнирной таблице, баланс игр равен: 15 побед и 15 поражений.

    «Майами»

    Джейми Жакез-мл. оформил дабл-дабл в матче против «Филадельфии» и принес своей команде «Майами» победу над соперником со счетом 119:113. Такми образом «хитовцы» продлили выигрышную серию до трех матчей.

    Ранее «Майами» нанес поражения «Атланте» (122:113) и «Орландо» (115:106), за плечами команды также победа над «Чикаго» (118:116) и поражение от «Миннесоты» (108:112).

    В турнирной таблице Восточной конференции «" занимает 5 место. В 30 матчах команда одержала 18 побед и потерпела 12 поражений.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в хозяев: победа 'Голден Стэйт' — 1.75, победа 'Майами' — 2.24.

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    Прогноз: Обе команды находятся в оптимальной игровой форме, предсказать с ходу победителя пары сложно. Можно сыграть на победе одной из команд с небольшим перевесом.

    Ставка: П1 или П2 с разницей менее 6 очков с коэффициентом 2.90.

    Альтернативный прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

    Альтернативная ставка: Тотал больше 227.5 с коэффициентом 2.04.

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    «Голден Стэйт» — «Майами»: прогноз, ставка (2.90), статистика, коэффициенты матча 29.12.2023. Прогнозы на баскетбол. Увезет ли «Майами» победу из Калифорнии?
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