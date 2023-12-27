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    Добьется ли «Хьюстон» успеха в домашней игре?

    «Хьюстон» — «Индиана». Ставка (к. 2.07) и прогноз на матч регулярного чемпионата НБА, 27 декабря 2023 года

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    Хьюстон. «Тойота». Дата — 27 декабря. Время — 04:00 по мск. «Хьюстон» — «Индиана»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Баскетбол. НБА 27 Декабря 2023 года

    «Хьюстон»

    Турецкий центровой «Хьюстона» Алперен Шенгюн принес своей команде победу в матче против «Нью-Орлеана» (106:104). Баскетболист оформил дабл-дабл из 37 очков и 11 подборов.

    «Хьюстон» одержал вторую победу подряд, также команда выиграла у «Далласа» со счетом 122:96. В этом поединке также отличился Шенгюн, который набрал 22 очка и совершил 15 подборов.

    До этого у «Хьюстона» была серия из трёх поражений в матчах против «Атланты» (127:134), «Кливленда» (130:135) и «Милуоки» (119:128).

    Все прогнозы на НБА

    В турнирной таблице Западной конференции «Хьюстон» занимает 8 место при 15 победах и 12 поражениях.

    «Индиана»

    «Индиана» в последних пяти встречах одержала всего одну победу, случилось это в домашнем поединке против «Шарлотт» (144:113). В этой встрече стоит отметить результативную игру в исполнении Тайриза Хэлибертона, который набрал 34 очка.

    В остальных встречах «иноходцы» проиграли «Миннесоте» (109:127), «Лос-Анджелес Клипперс» (127:151), «Мемфису» (103:116) и «Орландо» (110:117).

    В турнирной таблице Восточной конференции «Индиана» занимает 8 место. В 28 матчах «Пэйсерс» одержал 14 побед и потерпел 14 поражений.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры в этом матче верят в хозяев: победа «Хьюстона» — 1.70, победа «Индианы» — 2.33.

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    Прогноз: В этой встрече «Хьюстон» считается фаворитом пары, наверняки хозяева добьются успеха в матче против «Индианы».

    Ставка: Фора «Хьюстона» (-4) с коэффициентом 2.07.

    Альтернативный прогноз: Можно сыграть на результативности матча, в среднем за игры баскетболисты «Хьюстона» и «Индианы» забрасывают 240 очков.

    Альтернативная ставка: Тотал больше 238 с коэффициентом 2.01.

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