«Детройт»
«Детройт» повторил третий худший результат в истории лиги записав в свой пассив 24 поражения подряд несколько дней назад.
Все игроки и руководство в растерянности и не хотят записывать свои имена в число антирекордов, но похоже придется.
Каннингем недавно обновил свой рекорд результативности в одном матче, набрав 43 очка, но радости от этого никакой, поскольку клуб из Мичигана снова проиграл.
В игре против «Юты» теплится небольшая надежда, что эта серия может наконец-то прерваться.
«Юта»
«Юта» скатывается вниз по нисходящей не первый сезон, но поделать с этим руководство клуба ничего не может.
Сейчас в его голове две заботы. Одна — как можно больше активов выручить за Марканнена при обмене. Вторая — хоть за что-нибудь сбагрить Хортона-Такера.
И тот, и другой могут показывать действительно игру высокого уровня, но такие матчи случаются с периодичностью раз в две недели.
Если они даже в матче против «Детройта» не смогут показать убедительного баскетбола, то Харди стоит всерьез задуматься об очередной перестройке.
Прогноз и ставка
Букмекеры верят в гостей в этом поединке: победа «Детройта» — 2.08, победа «Юты» — 1.87.
Прогноз: «Детройт» постарается прервать свою ужасную проигрышную серию.
Альтернативный прогноз: Матч получится скромным на набранные очки.
Ставка: П1 с коэффициентом 2.08.
Альтернативная ставка: ТМ 219 с коэффициентом 2.06.