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    «Детройт» может помечтать о победе над «джазменами»?

    «Детройт» — «Юта». Ставка (2.08) и прогноз на матч регулярного сезона НБА, 22 декабря 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Детройт» — «Юта»
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    «Детройт»
    В матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Детройт» будет принимать «Юту». Игра пройдет на «Литтл Сизарс Арене» 22 декабря. Начало встречи — в 03:00 мск. «Детройт» — «Юта»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

    «Детройт»

    «Детройт» повторил третий худший результат в истории лиги записав в свой пассив 24 поражения подряд несколько дней назад.

    Все игроки и руководство в растерянности и не хотят записывать свои имена в число антирекордов, но похоже придется.

    Каннингем недавно обновил свой рекорд результативности в одном матче, набрав 43 очка, но радости от этого никакой, поскольку клуб из Мичигана снова проиграл.

    Все прогнозы на НБА

    В игре против «Юты» теплится небольшая надежда, что эта серия может наконец-то прерваться.

    «Юта»

    «Юта» скатывается вниз по нисходящей не первый сезон, но поделать с этим руководство клуба ничего не может.

    Сейчас в его голове две заботы. Одна — как можно больше активов выручить за Марканнена при обмене. Вторая — хоть за что-нибудь сбагрить Хортона-Такера.

    И тот, и другой могут показывать действительно игру высокого уровня, но такие матчи случаются с периодичностью раз в две недели.

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    Если они даже в матче против «Детройта» не смогут показать убедительного баскетбола, то Харди стоит всерьез задуматься об очередной перестройке.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в гостей в этом поединке: победа «Детройта» — 2.08, победа «Юты» — 1.87.

    Прогноз: «Детройт» постарается прервать свою ужасную проигрышную серию.

    Альтернативный прогноз: Матч получится скромным на набранные очки.

    Ставка: П1 с коэффициентом 2.08.

    Альтернативная ставка: ТМ 219 с коэффициентом 2.06.

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    «Детройт» — «Юта»: прогноз, ставка (2.08), статистика, коэффициенты матча 22.12.2023. Прогнозы на баскетбол. «Детройт» может помечтать о победе над «джазменами»?
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