Торонто. «Скотиабанк Арена». Дата — 21 декабря. Время — 03:30 по мск. «Торонто» — «Денвер»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Торонто»

Паскаль Сиакам стал лучшим игроком домашнего матча против «Шарлотт», забросив в кольцо соперника 28 очков, сделав 8 подборов и отдав 8 передач. В этом поединке его команда «Торонто» одержала победу со счетом 114:99.

«Торонто» выступает в НБА с переменным успехом. В последних пяти встречах канадцы обменялись победами с «Атлантой» (135:128, 104:125), а также проиграли «Нью-Йорку» (130:136) и «Шарлотт» (116:119).

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В турнирной таблице Восточной конференции «Торонто» занимает 11 место одержав 11 побед и потерпев 15 поражений.

«Денвер»

«Денвер» вернул себе третье место, одержав победу над «Далласом» (130:104). В крупной победе над «ковбоями» поучаствовал Джамал Мюррэй, который набрал в матче 22 очка.

Ранее «самородки» оступились в поединке против «Оклахомы» (117:118). Исход поединка решило всего одно очко. Даже дабл-дабл Николы Йокича из 24 очков и 12 передач не помог «Денверу» добиться положительного результата.

А еще в последних играх команда выиграла у «Бруклина» (124:101), «Чикаго» (114:106) и «Атланты» (129:122).

В 28 матчах баскетболисты «Денвера» одержали 18 побед и потерпели 10 поражений.

Прогноз и ставка

Букмекеры в этом матче верят в гостей: победа «Торонто» — 2.72, победа «Денвера» — 1.54.

Прогноз: «Денвер» сейчас на ходу и пытается угнаться за лидерами Западной конференции — «Оклахомой» и «Миннесотой». В предстоящей игре «самородки» вероятно добьются успеха над «рептилиями» из Канады.

Ставка: Фора «Денвера» (-5) с коэффициентом 2.06.

Альтернативный прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

Альтернативная ставка: ТБ 229.5 с коэффициентом 1.91.