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    «Денвер» добьется победы в Канаде?

    «Торонто» — «Денвер». Ставка (к. 2.06) и прогноз на матч регулярного чемпионата НБА, 21 декабря 2023 года

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    Торонто. «Скотиабанк Арена». Дата — 21 декабря. Время — 03:30 по мск. «Торонто» — «Денвер»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Баскетбол. НБА 21 Декабря 2023 года
    Торонто
  • Торонто
    •  Торонто 03:30 Денвер Денвер
  • НБА
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    «Торонто»

    Паскаль Сиакам стал лучшим игроком домашнего матча против «Шарлотт», забросив в кольцо соперника 28 очков, сделав 8 подборов и отдав 8 передач. В этом поединке его команда «Торонто» одержала победу со счетом 114:99.

    «Торонто» выступает в НБА с переменным успехом. В последних пяти встречах канадцы обменялись победами с «Атлантой» (135:128, 104:125), а также проиграли «Нью-Йорку» (130:136) и «Шарлотт» (116:119).

    Все прогнозы на НБА

    В турнирной таблице Восточной конференции «Торонто» занимает 11 место одержав 11 побед и потерпев 15 поражений.

    «Денвер»

    «Денвер» вернул себе третье место, одержав победу над «Далласом» (130:104). В крупной победе над «ковбоями» поучаствовал Джамал Мюррэй, который набрал в матче 22 очка.

    Ранее «самородки» оступились в поединке против «Оклахомы» (117:118). Исход поединка решило всего одно очко. Даже дабл-дабл Николы Йокича из 24 очков и 12 передач не помог «Денверу» добиться положительного результата.

    А еще в последних играх команда выиграла у «Бруклина» (124:101), «Чикаго» (114:106) и «Атланты» (129:122).

    В 28 матчах баскетболисты «Денвера» одержали 18 побед и потерпели 10 поражений.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры в этом матче верят в гостей: победа «Торонто» — 2.72, победа «Денвера» — 1.54.

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    Прогноз: «Денвер» сейчас на ходу и пытается угнаться за лидерами Западной конференции — «Оклахомой» и «Миннесотой». В предстоящей игре «самородки» вероятно добьются успеха над «рептилиями» из Канады.

    Ставка: Фора «Денвера» (-5) с коэффициентом 2.06.

    Альтернативный прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

    Альтернативная ставка: ТБ 229.5 с коэффициентом 1.91.

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    «Торонто» — «Денвер»: прогноз, ставка (2.06), статистика, коэффициенты матча 21.12.2023. Прогнозы на баскетбол. «Денвер» добьется победы в Канаде?
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