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    «Сакраменто» будет ближе к победе?

    «Сакраменто» — «Бостон». Ставка (к. 1.81) и прогноз на матч регулярного чемпионата НБА, 21 декабря 2023 года

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    Сакраменто. «Голден 1 Арена». Дата — 21 декабря. Время — 06:00 по мск. «Сакраменто» — «Бостон»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

    «Сакраменто»

    Третью победу подряд одержал «Сакраменто» в регулярном чемпионате. В домашней серии игр был обыгран «Вашингтон» (143:131). Вклад в победу калифорнийской команды внёс Де’Аарон Фокс, который отправил в кольцо соперника 30 очков.

    В выигрышную серию «Сакраменто» также входят игры против «Юты» (125:104) и «Оклахомы» (128:123).

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    В турнирной таблице Западной конференции «Сакраменто» занимает 4 место при 16 победах и 9 поражениях.

    «Бостон»

    «Бостон» потерпел поражение в матче против команды «Голден Стэйт» (126:132). Судьбу победителя соперники определили лишь в овертайме, так как основное время матча завершилось вничью (121:121).

    Таким образом прервалась выигрышная серия «бостонских кельтов», которая состояла из пяти матчей. Ранее лидер Восточной конференции дважды обыграл «Орландо» (114:97, 128:111) и «Кливленд» (116:107, 120:113), а также нанес поражение «Нью-Йорку» (133:123).

    Не сыграет в предстоящем матче Люк Корнет, который получил травму бедра в одном из поединков против «Кливленда». Под вопросом участие Кристапса Порзингиса, который получил травму икры в последней игре с «Орландо».

    «Бостон» занимает первое место в Восточной конференции, одержав 20 побед и потерпев 6 поражений.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в хозяев: победа «Сакраменто» — 1.81, победа «Бостона» — 2.15.

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    Прогноз: Обе команды на ходу и играют в мощный баскетбол. Шансы равны — 50 на 50. «Бостон» в гостях играет крайне неудачно в этом сезоне, в основном успехов команда добивается в домашних играх. Сейчас поединок состоится в гостях, а потому мы рискнем и поставим на победу «Сакраменто».

    Ставка: Победа «Сакраменто» с коэффициентом 1.81.

    Альтернативный прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

    Альтернативная ставка: ТБ 235.5 с коэффициентом 1.97.

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    «Сакраменто» — «Бостон»: прогноз, ставка (1.81), статистика, коэффициенты матча 21.12.2023. Прогнозы на баскетбол. «Сакраменто» будет ближе к победе?
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