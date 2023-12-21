Сакраменто. «Голден 1 Арена». Дата — 21 декабря. Время — 06:00 по мск. «Сакраменто» — «Бостон»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Сакраменто»

Третью победу подряд одержал «Сакраменто» в регулярном чемпионате. В домашней серии игр был обыгран «Вашингтон» (143:131). Вклад в победу калифорнийской команды внёс Де’Аарон Фокс, который отправил в кольцо соперника 30 очков.

В выигрышную серию «Сакраменто» также входят игры против «Юты» (125:104) и «Оклахомы» (128:123).

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В турнирной таблице Западной конференции «Сакраменто» занимает 4 место при 16 победах и 9 поражениях.

«Бостон»

«Бостон» потерпел поражение в матче против команды «Голден Стэйт» (126:132). Судьбу победителя соперники определили лишь в овертайме, так как основное время матча завершилось вничью (121:121).

Таким образом прервалась выигрышная серия «бостонских кельтов», которая состояла из пяти матчей. Ранее лидер Восточной конференции дважды обыграл «Орландо» (114:97, 128:111) и «Кливленд» (116:107, 120:113), а также нанес поражение «Нью-Йорку» (133:123).

Не сыграет в предстоящем матче Люк Корнет, который получил травму бедра в одном из поединков против «Кливленда». Под вопросом участие Кристапса Порзингиса, который получил травму икры в последней игре с «Орландо».

«Бостон» занимает первое место в Восточной конференции, одержав 20 побед и потерпев 6 поражений.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в хозяев: победа «Сакраменто» — 1.81, победа «Бостона» — 2.15.

Прогноз: Обе команды на ходу и играют в мощный баскетбол. Шансы равны — 50 на 50. «Бостон» в гостях играет крайне неудачно в этом сезоне, в основном успехов команда добивается в домашних играх. Сейчас поединок состоится в гостях, а потому мы рискнем и поставим на победу «Сакраменто».

Ставка: Победа «Сакраменто» с коэффициентом 1.81.

Альтернативный прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

Альтернативная ставка: ТБ 235.5 с коэффициентом 1.97.