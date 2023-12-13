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    «Бостон» легко справится с непростым соперником?

    «Бостон» — «Кливленд». Ставка (1.81) и прогноз на матч регулярного сезона НБА, 13 декабря 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Бостон» — «Кливленд»
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    «Бостон»
    В матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Бостон» будет принимать «Кливленд». Игра пройдет в «Ти Ди Гардене» 13 декабря. Начало встречи — в 03:30 мск. «Бостон» — «Кливленд»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Баскетбол. НБА 13 Декабря 2023 года

    «Бостон»

    «Бостон» который сезон смотрится внушительно, но даже по ходу нынешней регулярки случались отрезки, которые совсем не были похожи на игру оригинальных «Селтикс».

    В последних играх ку коллектива из Массачусетса нормализовалась игра, а результат не заставил себя ждать.

    За пять последних матчей случилось всего лишь одно поражение, которое и то оказалось незапланированным, поскольку «Индиана» не претендует на роль выше середняка лиги.

    Все прогнозы на НБА

    У Маззуллы против «Кливленда» явно припасено не сколько заготовок, которые должны сработать, если игроки на 100 процентов выполнят поставленные перед матчем задачи.

    «Кливленд»

    «Кливленд» в последних матчах выглядит все лучше и лучше с точки зрения обороны, хотя у коллектива Бикерстаффа с этим наблюдались огромные сложности с самого начала сезона.

    Дружина из Огайо нормализовала игру при подходе игроков чужой команды к собственному кольцу, поскольку встреча легких атакующих игроков начинается сразу при пересечении ими трех очковой линии «Кавальерс».

    Стартовые защитники нацелены на перехваты, и если на ведении разыгрывающие начинают зевать, то наказываются моментально.

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    Во встрече против «Бостона» многое будет зависеть от лидеров приезжей команды. Если они сыграют на максимуме возможностей, то «Кливленд» вполне может рассчитывать на успех в игре против сильного соперника.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в хозяев в этом поединке: победа «Бостона» — 1.24, победа «Кливленда» — 4.73.

    Прогноз: «Бостон» не испытает проблем с «Кливлендом».

    Альтернативный прогноз: Матч получится упорным, и много очков от него ждать не стоит.

    Ставка: Ф1 (-7) с коэффициентом 1.81.

    Альтернативная ставка: ТМ 229 с коэффициентом 2.19.

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    «Бостон» — «Кливленд»: прогноз, ставка (1.81), статистика, коэффициенты матча 13.12.2023. Прогнозы на баскетбол. «Бостон» легко справится с непростым соперником?
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