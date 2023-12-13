В матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Бостон» будет принимать «Кливленд». Игра пройдет в «Ти Ди Гардене» 13 декабря. Начало встречи — в 03:30 мск. «Бостон» — «Кливленд»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Бостон»

«Бостон» который сезон смотрится внушительно, но даже по ходу нынешней регулярки случались отрезки, которые совсем не были похожи на игру оригинальных «Селтикс».

В последних играх ку коллектива из Массачусетса нормализовалась игра, а результат не заставил себя ждать.

За пять последних матчей случилось всего лишь одно поражение, которое и то оказалось незапланированным, поскольку «Индиана» не претендует на роль выше середняка лиги.

Все прогнозы на НБА

У Маззуллы против «Кливленда» явно припасено не сколько заготовок, которые должны сработать, если игроки на 100 процентов выполнят поставленные перед матчем задачи.

«Кливленд»

«Кливленд» в последних матчах выглядит все лучше и лучше с точки зрения обороны, хотя у коллектива Бикерстаффа с этим наблюдались огромные сложности с самого начала сезона.

Дружина из Огайо нормализовала игру при подходе игроков чужой команды к собственному кольцу, поскольку встреча легких атакующих игроков начинается сразу при пересечении ими трех очковой линии «Кавальерс».

Стартовые защитники нацелены на перехваты, и если на ведении разыгрывающие начинают зевать, то наказываются моментально.

Во встрече против «Бостона» многое будет зависеть от лидеров приезжей команды. Если они сыграют на максимуме возможностей, то «Кливленд» вполне может рассчитывать на успех в игре против сильного соперника.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в хозяев в этом поединке: победа «Бостона» — 1.24, победа «Кливленда» — 4.73.

Прогноз: «Бостон» не испытает проблем с «Кливлендом».

Альтернативный прогноз: Матч получится упорным, и много очков от него ждать не стоит.

Ставка: Ф1 (-7) с коэффициентом 1.81.

Альтернативная ставка: ТМ 229 с коэффициентом 2.19.