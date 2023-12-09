Финикс. «Футпринт Центр». Дата — 9 декабря. Время — 05:00 по мск. «Финикс» — «Сакраменто»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Финикс»

Дабл-дабл Девина Букера принес победу «Финиксу» в поединке против «Мемфиса» (116:109). Защитник «солнечных» набрал 34 очка и сделал 10 подборов.

Так Букер вернулся в строй после травмы лодыжки, которую получил в матче против «Торонто», проведя на площадке 32 минуты и 30 секунд игрового времени.

К тому же «Финикс» прервал проигрышную серию, которая состояла из двух матчей: «Санз» проиграл «Денверу» (111:119) и «Торонто» (105:112).

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«Финикс» занимает 7 место в своей конференции. В 21 матче «Санз» выиграл 12 матчей, но проиграл 9 встреч.

«Сакраменто»

На данный момент «Сакраменто» занимает 6 место в турнирной таблице Западной конференции. В 19 матчах «короли» одержали 11 побед. В остальных встречах «короли» потерпели поражения.

В рамках минувшего игрового дня «Сакраменто» нанес поражение «Денверу» (123:117). Решающую роль в команде сыграл Малик Монк, который набрал 26 очков.

В последних матчах с участием «Сакраменто» были зафиксированы следующие результаты: «Кингз» выиграл у «Голден Стэйт» (124:123) и «Миннесоты» (124:111).

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в гостей: победа «Финикса» — 2.12, победа «Сакраменто» — 1.83.

Прогноз: Крупной победы одной из команд вряд ли стоит ожидать. Вероятно, баскетболисты «Финикса» или «Сакраменто» добьются минимального успеха.

Ставка: П1 или П2 с разницей менее 8 очков с коэффициентом 2.00.

Альтернативный прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

Альтернативная ставка: ТБ 232.5 с коэффициентом 1.97.