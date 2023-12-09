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    Стоит ли ожидать крупной победы одной из команд?

    «Финикс» — «Сакраменто». Ставка (к. 2.00) и прогноз на матч регулярного чемпионата НБА, 9 декабря 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Финикс» — «Сакраменто»
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    Финикс. «Футпринт Центр». Дата — 9 декабря. Время — 05:00 по мск. «Финикс» — «Сакраменто»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Баскетбол. НБА 09 Декабря 2023 года

    «Финикс»

    Дабл-дабл Девина Букера принес победу «Финиксу» в поединке против «Мемфиса» (116:109). Защитник «солнечных» набрал 34 очка и сделал 10 подборов.

    Так Букер вернулся в строй после травмы лодыжки, которую получил в матче против «Торонто», проведя на площадке 32 минуты и 30 секунд игрового времени.

    К тому же «Финикс» прервал проигрышную серию, которая состояла из двух матчей: «Санз» проиграл «Денверу» (111:119) и «Торонто» (105:112).

    Все прогнозы на НБА

    «Финикс» занимает 7 место в своей конференции. В 21 матче «Санз» выиграл 12 матчей, но проиграл 9 встреч.

    «Сакраменто»

    На данный момент «Сакраменто» занимает 6 место в турнирной таблице Западной конференции. В 19 матчах «короли» одержали 11 побед. В остальных встречах «короли» потерпели поражения.

    В рамках минувшего игрового дня «Сакраменто» нанес поражение «Денверу» (123:117). Решающую роль в команде сыграл Малик Монк, который набрал 26 очков.

    В последних матчах с участием «Сакраменто» были зафиксированы следующие результаты: «Кингз» выиграл у «Голден Стэйт» (124:123) и «Миннесоты» (124:111).

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в гостей: победа «Финикса» — 2.12, победа «Сакраменто» — 1.83.

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    Прогноз: Крупной победы одной из команд вряд ли стоит ожидать. Вероятно, баскетболисты «Финикса» или «Сакраменто» добьются минимального успеха.

    Ставка: П1 или П2 с разницей менее 8 очков с коэффициентом 2.00.

    Альтернативный прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

    Альтернативная ставка: ТБ 232.5 с коэффициентом 1.97.

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    «Финикс» — «Сакраменто»: прогноз, ставка (2.00), статистика, коэффициенты матча 09.12.2023. Прогнозы на баскетбол. Стоит ли ожидать крупной победы одной из команд?
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