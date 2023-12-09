«Финикс»
Дабл-дабл Девина Букера принес победу «Финиксу» в поединке против «Мемфиса» (116:109). Защитник «солнечных» набрал 34 очка и сделал 10 подборов.
Так Букер вернулся в строй после травмы лодыжки, которую получил в матче против «Торонто», проведя на площадке 32 минуты и 30 секунд игрового времени.
К тому же «Финикс» прервал проигрышную серию, которая состояла из двух матчей: «Санз» проиграл «Денверу» (111:119) и «Торонто» (105:112).
«Финикс» занимает 7 место в своей конференции. В 21 матче «Санз» выиграл 12 матчей, но проиграл 9 встреч.
«Сакраменто»
На данный момент «Сакраменто» занимает 6 место в турнирной таблице Западной конференции. В 19 матчах «короли» одержали 11 побед. В остальных встречах «короли» потерпели поражения.
В рамках минувшего игрового дня «Сакраменто» нанес поражение «Денверу» (123:117). Решающую роль в команде сыграл Малик Монк, который набрал 26 очков.
В последних матчах с участием «Сакраменто» были зафиксированы следующие результаты: «Кингз» выиграл у «Голден Стэйт» (124:123) и «Миннесоты» (124:111).
Прогноз и ставка
Букмекеры верят в гостей: победа «Финикса» — 2.12, победа «Сакраменто» — 1.83.
Прогноз: Крупной победы одной из команд вряд ли стоит ожидать. Вероятно, баскетболисты «Финикса» или «Сакраменто» добьются минимального успеха.
Ставка: П1 или П2 с разницей менее 8 очков с коэффициентом 2.00.
Альтернативный прогноз: Можно сыграть на результативности матча.
Альтернативная ставка: ТБ 232.5 с коэффициентом 1.97.