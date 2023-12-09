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    «Оклахома» будет ближе к победе?

    «Оклахома» — «Голден Стэйт». Ставка (к. 2.00) и прогноз на матч регулярного чемпионата НБА, 9 декабря 2023 года

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    Оклахома. «Пэйком Центр». Дата — 9 декабря. Время — 04:00 по мск. «Оклахома» — «Голден Стэйт»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Баскетбол. НБА 09 Декабря 2023 года
    Оклахома
  • Оклахома
    •  Оклахома 04:00 Голден Стэйт Голден Стэйт
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    «Оклахома»

    «Оклахома» уступила в последней игре регулярного чемпионата «Хьюстону» (101:110). Несмотря на проигрыш в составе «громобойцев» отличился Шэй Гилджес-Александер, забросив в кольцо соперника 33 очка. Канадский защитник стал лучшим игроком матча.

    До этого «Оклахома» смогла выиграть у «Далласа» (126:120) и «Лос-Анджелес Лейкерс» (133:110). Также в последних играх «Тандер» уступил «Миннесоте» (103:106) и «Филадельфии» (123:127).

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    В Западной конференции «Оклахома» занимает 2 место, одержав 13 побед и потерпев 7 поражений. «Громобойцы» отстают от лидера «Миннесоты» на три выигрыша.

    «Голден Стэйт»

    Стефен Карри принес победу «Голден Стэйт» в поединке против «Портленда» (110:106). В этом матче лидер «золотых» набрал 31 очко, сделал 5 подборов и отдел 1 передачу.

    Если взять последние пять игр с участием команды из Калифорнии, то можно увидеть, как команда чередует выигрыши и поражения. Так «Голден Стэйт» обменялся победами с «Лос-Анджелес Клипперс» (120:114, 112:113), выиграл у «Сан-Антонио» (118:112) и проиграл «Сакраменто» (123:124).

    В турнирной таблице Западной конференции «Голден Стэйт» занимает 11 место при 10 победах и 11 поражений.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры в этом матче верят в хозяев: победа «Оклахомы» — 1.63, победа «Голден Стэйт» — 2.48.

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    Прогноз: Ожидается интересная битва одного из лидеров Западной конференции против экс-чемпиона НБА. Сейчас «Оклахома» на пике своей формы, Шей Гилджес-Александер может сыграть ключевую роль в поединке.

    Ставка: Фора «Оклахомы» (-4.5) с коэффициентом 2.00.

    Альтернативный прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

    Альтернативная ставка: Тотал больше 237 с коэффициентом 2.01.

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    «Оклахома» — «Голден Стэйт»: прогноз, ставка (2.00), статистика, коэффициенты матча 09.12.2023. Прогнозы на баскетбол. «Оклахома» будет ближе к победе?
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