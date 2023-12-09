Оклахома. «Пэйком Центр». Дата — 9 декабря. Время — 04:00 по мск. «Оклахома» — «Голден Стэйт»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Оклахома»

«Оклахома» уступила в последней игре регулярного чемпионата «Хьюстону» (101:110). Несмотря на проигрыш в составе «громобойцев» отличился Шэй Гилджес-Александер, забросив в кольцо соперника 33 очка. Канадский защитник стал лучшим игроком матча.

До этого «Оклахома» смогла выиграть у «Далласа» (126:120) и «Лос-Анджелес Лейкерс» (133:110). Также в последних играх «Тандер» уступил «Миннесоте» (103:106) и «Филадельфии» (123:127).

Все прогнозы на НБА

В Западной конференции «Оклахома» занимает 2 место, одержав 13 побед и потерпев 7 поражений. «Громобойцы» отстают от лидера «Миннесоты» на три выигрыша.

«Голден Стэйт»

Стефен Карри принес победу «Голден Стэйт» в поединке против «Портленда» (110:106). В этом матче лидер «золотых» набрал 31 очко, сделал 5 подборов и отдел 1 передачу.

Если взять последние пять игр с участием команды из Калифорнии, то можно увидеть, как команда чередует выигрыши и поражения. Так «Голден Стэйт» обменялся победами с «Лос-Анджелес Клипперс» (120:114, 112:113), выиграл у «Сан-Антонио» (118:112) и проиграл «Сакраменто» (123:124).

В турнирной таблице Западной конференции «Голден Стэйт» занимает 11 место при 10 победах и 11 поражений.

Прогноз и ставка

Букмекеры в этом матче верят в хозяев: победа «Оклахомы» — 1.63, победа «Голден Стэйт» — 2.48.

Прогноз: Ожидается интересная битва одного из лидеров Западной конференции против экс-чемпиона НБА. Сейчас «Оклахома» на пике своей формы, Шей Гилджес-Александер может сыграть ключевую роль в поединке.

Ставка: Фора «Оклахомы» (-4.5) с коэффициентом 2.00.

Альтернативный прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

Альтернативная ставка: Тотал больше 237 с коэффициентом 2.01.