В матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Миннесота» будет принимать «Юту». Игра пройдет в «Таргет Центре» 01 декабря. Начало встречи — в 04:00 мск. «Миннесота» — «Юта»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Миннесота»

«Миннесота» является одним из главных открытий на старте нынешнего сезона, поскольку Финчу удалось сделать из команды единое целое.

Карл-Энтони Таунс отрабатывает по полной программе, как спереди, так и сзади, но вот травма Макдэниэлса откровенно не радует поклонников клуба

«Тимбервулвз» хоть и победили в последних поединках за счет инерции и хорошего набранного хода, но в дальнейшем без игрока основы будет тяжело.

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В игре против «Юты» расклад сил в пользу хозяев, но расслабляться у себя дома с неприятным соперником явно не стоит.

«Юта»

«Юта» не сильно изменилась по сравнению с прошлым сезоном, но результаты в первый месяц регулярки неудовлетворительные.

Лидеры клуба совсем не соответствуют уровню своего мастерства, а Уилл Харди придумывает что-то непонятное по всей площади паркета.

Процент промахов в полтора раза больше, чем за такой же промежуток с начала прошлого сезона. При довольно посредственной защите это почти приговор в большинстве поединков.

Матч против «Миннесоты» станет настоящим испытанием, даже несмотря на то, что у хозяев будут отсутствовать сильный игрок основы.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в хозяев в этом поединке: победа «Миннесоты» — 1.12, победа «Юты» — 6.35.

Прогноз: «Миннесота» имеет больше шансов на успех.

Альтернативный прогноз: Будет закрытый баскетбол.

Ставка: Ф1 (-8) с коэффициентом 1.73.

Альтернативная ставка: ТМ 227 с коэффициентом 2.17.