«Миннесота»
«Миннесота» является одним из главных открытий на старте нынешнего сезона, поскольку Финчу удалось сделать из команды единое целое.
Карл-Энтони Таунс отрабатывает по полной программе, как спереди, так и сзади, но вот травма Макдэниэлса откровенно не радует поклонников клуба
«Тимбервулвз» хоть и победили в последних поединках за счет инерции и хорошего набранного хода, но в дальнейшем без игрока основы будет тяжело.
В игре против «Юты» расклад сил в пользу хозяев, но расслабляться у себя дома с неприятным соперником явно не стоит.
«Юта»
«Юта» не сильно изменилась по сравнению с прошлым сезоном, но результаты в первый месяц регулярки неудовлетворительные.
Лидеры клуба совсем не соответствуют уровню своего мастерства, а Уилл Харди придумывает что-то непонятное по всей площади паркета.
Процент промахов в полтора раза больше, чем за такой же промежуток с начала прошлого сезона. При довольно посредственной защите это почти приговор в большинстве поединков.
Матч против «Миннесоты» станет настоящим испытанием, даже несмотря на то, что у хозяев будут отсутствовать сильный игрок основы.
Прогноз и ставка
Букмекеры верят в хозяев в этом поединке: победа «Миннесоты» — 1.12, победа «Юты» — 6.35.
Прогноз: «Миннесота» имеет больше шансов на успех.
Альтернативный прогноз: Будет закрытый баскетбол.
Ставка: Ф1 (-8) с коэффициентом 1.73.
Альтернативная ставка: ТМ 227 с коэффициентом 2.17.