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    «Юта» окажет достойное сопротивление?

    «Миннесота» — «Юта». Ставка (1.73) и прогноз на матч регулярного сезона НБА, 01 декабря 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Миннесота» — «Юта»
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    «Юта»
    В матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Миннесота» будет принимать «Юту». Игра пройдет в «Таргет Центре» 01 декабря. Начало встречи — в 04:00 мск. «Миннесота» — «Юта»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Баскетбол. НБА 01 Декабря 2023 года

    «Миннесота»

    «Миннесота» является одним из главных открытий на старте нынешнего сезона, поскольку Финчу удалось сделать из команды единое целое.

    Карл-Энтони Таунс отрабатывает по полной программе, как спереди, так и сзади, но вот травма Макдэниэлса откровенно не радует поклонников клуба

    «Тимбервулвз» хоть и победили в последних поединках за счет инерции и хорошего набранного хода, но в дальнейшем без игрока основы будет тяжело.

    Все прогнозы на НБА

    В игре против «Юты» расклад сил в пользу хозяев, но расслабляться у себя дома с неприятным соперником явно не стоит.

    «Юта»

    «Юта» не сильно изменилась по сравнению с прошлым сезоном, но результаты в первый месяц регулярки неудовлетворительные.

    Лидеры клуба совсем не соответствуют уровню своего мастерства, а Уилл Харди придумывает что-то непонятное по всей площади паркета.

    Процент промахов в полтора раза больше, чем за такой же промежуток с начала прошлого сезона. При довольно посредственной защите это почти приговор в большинстве поединков.

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    Матч против «Миннесоты» станет настоящим испытанием, даже несмотря на то, что у хозяев будут отсутствовать сильный игрок основы.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в хозяев в этом поединке: победа «Миннесоты» — 1.12, победа «Юты» — 6.35.

    Прогноз: «Миннесота» имеет больше шансов на успех.

    Альтернативный прогноз: Будет закрытый баскетбол.

    Ставка: Ф1 (-8) с коэффициентом 1.73.

    Альтернативная ставка: ТМ 227 с коэффициентом 2.17.

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    «Миннесота» — «Юта»: прогноз, ставка (1.73), статистика, коэффициенты матча 01.12.2023. Прогнозы на баскетбол. «Юта» окажет достойное сопротивление?
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